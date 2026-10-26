MINo som iguals, però ens hem LA9trobat; SI5t’explicaré el meu passat. FA#mTu, deixa’m dir per SI5desfogar; LA9quan estic trist em deixo anar.
MIT’escapes de les festes borLA9ratxo i mig plorant. SI5Et sents lluny de la resta, ets un tio estrany. FA#mEt compres periscopis SI5amb filtres de colors. LA9Barreges les històries, t’inventes mons millors.
MINo entens les estratègies, LA9t’agrada més l’atzar. SI5A tu t’agradaria tot per casualitat. FA#mNo hi ha cap melodia SI5que et pugui fer ballar. LA9Rebutges les carícies, però tu on vols anar?
MINo em feu pas cas, m’estic LA9flipant; SI5res no va ser tan important. FA#mDeixeu-me dir per desSI5fogar; LA9quan estic trist em deixo anar.
MIEt tanques dins dels lliLA9bres; no sé què estàs buscant. SI5Tu sempre a la lluna i aquí tots esperant. FA#mNo hi ha cap teoria SI5que expliqui la veritat, LA9però a tu t’agradaria salvar la humanitat.
MINo som iguals, però ens hem LA9trobat; SI5t’explicaré el meu passat. FA#mTu, deixa’m dir per SI5desfogar; LA9quan estic trist em deixo anar.