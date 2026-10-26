The catcher (Acords)

No som iguals, però ens hem trobat

Acords Acords
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MINo som iguals, però ens hem LA9trobat;
SI5t’explicaré el meu passat.
FA#mTu, deixa’m dir per SI5desfogar;
LA9quan estic trist em deixo anar.

MIT’escapes de les festes borLA9ratxo i mig plorant.
SI5Et sents lluny de la resta, ets un tio estrany.
FA#mEt compres periscopis SI5amb filtres de colors.
LA9Barreges les històries, t’inventes mons millors.

MINo entens les estratègies, LA9t’agrada més l’atzar.
SI5A tu t’agradaria tot per casualitat.
FA#mNo hi ha cap melodia SI5que et pugui fer ballar.
LA9Rebutges les carícies, però tu on vols anar?

MINo em feu pas cas, m’estic LA9flipant;
SI5res no va ser tan important.
FA#mDeixeu-me dir per desSI5fogar;
LA9quan estic trist em deixo anar.

MIEt tanques dins dels lliLA9bres; no sé què estàs buscant.
SI5Tu sempre a la lluna i aquí tots esperant.
FA#mNo hi ha cap teoria SI5que expliqui la veritat,
LA9però a tu t’agradaria salvar la humanitat.

MINo som iguals, però ens hem LA9trobat;
SI5t’explicaré el meu passat.
FA#mTu, deixa’m dir per SI5desfogar;
LA9quan estic trist em deixo anar.

MI LA9 SI5 FA#m SI5 LA9

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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