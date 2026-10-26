Intro:
SOL
Vaig trobar-me una des
SOLtral
a dins l'ar
REmari.
Em vaig exci
MImtar, desit DOjava veure REsang.
I l'hi vaig clavar enmig del
SOLcor,
no va poder ni cridar. Per sorpresa la vaig a
REgafar.
Vaig
SOLbeure'm REla seva MImsang,
vaig
SOLmen REjar-me el seu cer MImvell. RETal com a missa fa el MImcapellà, REper tenir-la a dins me la SOLvaig menjar
i
DOara és part de REmi.
Vaig picar la seva
SOLcarn
per fer cro
REquetes,
vaig ficar a
MImdins el forn
el seu
DOcor tallat en REdos.
I amb els seus pul
SOLmons,
els ca
REnelons
van tenir aquell
MImgust genial
que nin
DOgú els hi sap do REnar.
Vaig
SOLbeure'm REla seva MImsang,
vaig
SOLmen REjar-me el seu cer MImvell. RELa única cosa que no em MImvaig menjar REvan ser aquells ulls que em tor SOLnaven boig,
que els
DOguardo amb for REmol.
I ara no sé el per
SOLquè de tot allò que vaig DOfer.
Ara no li puc par
LAmlar, doncs jo me la vaig pape REjar.
Maleeixo aquell moment
SOLcada dia i cada DOnit.
L'esperit de Llu
LAmcifer em va poder pos REseir.
Vaig fumar-me un cigar
SOLret
després de
REl'àpat.
Tot seguit vaig ne
MImtejar
les pa
DOrets plenes de REsang.
I al bar del cos
SOLtat,
fent una
REbirra,
sortia a la te
MImlevisió
en Jack
DOel destripa REdor.
Vaig
SOLbeure'm REla seva MImsang,
vaig
SOLmen REjar-me el seu cer MImvell. RELa única cosa que no em MImvaig menjar REvan ser aquells ulls que em tor SOLnaven boig,
que els
DOguardo amb for REmol.
I ara no sé el per
SOLquè de tot allò que vaig DOfer.
Ara no li puc par
LAmlar, doncs jo me la vaig pape REjar.
Maleeixo aquell moment
SOLcada dia i cada DOnit.
L'esperit de Llu
LAmcifer em va poder pos REseir. DO SOL→ RE→ SOL RE→ SOL
Vaig trobar-me una des
a dins l'ar
Em vaig exci
I l'hi vaig clavar enmig del
no va poder ni cridar. Per sorpresa la vaig a
Vaig
vaig
i
Vaig picar la seva
per fer cro
vaig ficar a
el seu
I amb els seus pul
els ca
van tenir aquell
que nin
Vaig
vaig
que els
I ara no sé el per
Ara no li puc par
Maleeixo aquell moment
L'esperit de Llu
Vaig fumar-me un cigar
després de
Tot seguit vaig ne
les pa
I al bar del cos
fent una
sortia a la te
en Jack
Vaig
vaig
que els
I ara no sé el per
Ara no li puc par
Maleeixo aquell moment
L'esperit de Llu