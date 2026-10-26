Tinc fam de tu (Acords)

Vaig trobar-me una destral

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto vas de punt o que
lax n busto vas de punt o que
Intro: SOL
Vaig trobar-me una desSOLtral
a dins l'arREmari.
Em vaig exciMImtar, desitDOjava veure REsang.

I l'hi vaig clavar enmig del SOLcor,
no va poder ni cridar. Per sorpresa la vaig aREgafar.

Vaig SOLbeure'm REla seva MImsang,
vaig SOLmenREjar-me el seu cerMImvell.
RETal com a missa fa el MImcapellà,
REper tenir-la a dins me la SOLvaig menjar
i DOara és part de REmi.

Vaig picar la seva SOLcarn
per fer croREquetes,
vaig ficar a MImdins el forn
el seu DOcor tallat en REdos.

I amb els seus pulSOLmons,
els caREnelons
van tenir aquell MImgust genial
que ninDOgú els hi sap doREnar.

Vaig SOLbeure'm REla seva MImsang,
vaig SOLmenREjar-me el seu cerMImvell.
RELa única cosa que no em MImvaig menjar
REvan ser aquells ulls que em torSOLnaven boig,
que els DOguardo amb forREmol.

I ara no sé el perSOLquè de tot allò que vaig DOfer.
Ara no li puc parLAmlar, doncs jo me la vaig papeREjar.
Maleeixo aquell moment SOLcada dia i cada DOnit.
L'esperit de LluLAmcifer em va poder posREseir.

Vaig fumar-me un cigarSOLret
després de REl'àpat.
Tot seguit vaig neMImtejar
les paDOrets plenes de REsang.

I al bar del cosSOLtat,
fent una REbirra,
sortia a la teMImlevisió
en Jack DOel destripaREdor.

Vaig SOLbeure'm REla seva MImsang,
vaig SOLmenREjar-me el seu cerMImvell.
RELa única cosa que no em MImvaig menjar
REvan ser aquells ulls que em torSOLnaven boig,
que els DOguardo amb forREmol.

I ara no sé el perSOLquè de tot allò que vaig DOfer.
Ara no li puc parLAmlar, doncs jo me la vaig papeREjar.
Maleeixo aquell moment SOLcada dia i cada DOnit.
L'esperit de LluLAmcifer em va poder posREseir.

DO SOL→ RE→ SOL RE→ SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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