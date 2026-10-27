Tinc un nou pla (Acords)

Avui comença un dia clar

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Sense Sal

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

DOm SOLm LA♭ MI♭ x2

DOmAvui comença un dia SOLmclar,
tinc un nou LA♭pla, tinc un nou MI♭pla.
DOmSerà de no deixar de somniSOLmar,
LA♭ MI♭ de somiar, de somiar.

DOmAvui comença un dia SOLmclar,
tinc un nou LA♭pla, tinc un nou MI♭pla.
DOmSerà de no deixar de caSOLmminar,
de camiLA♭nar,fins a arriMI♭bar al teu cosSI♭tat.

DOmJa veuràs que quan vingui la incerteSOLmsa,
voldràs fer-te les maLA♭letes per anar a veure MI♭món.
DOmI tindràs la veritat i la menSOLmtida,
la mort i la LA♭dolça vida per seguir MI♭lluitant contra les SI♭pors.

Som el LA♭sol que mai es MI♭pon.
Som el SI♭vent que tot ho DOmmou.
Som el riu LA♭que et porta al MI♭mar.
Som la SI♭terra de lliberDOmtat.

DOmEstenc les ales per SOLmvolar,
dona'm la LA♭mà, dona'm la MI♭mà.
DOmObre els ulls i mira a l'hoSOLmritzó,
és el desLA♭tí, és el caMI♭mí.

DOmEstenc les ales per SOLmvolar,
dona'm la LA♭mà, dona'm la MI♭mà.
DOmDemà serà el moment de contiSOLmnuar,
de contiLA♭nuar, mirar enMI♭rere i penSI♭sar.

DOmQue ara saps que plorar et va donar viSOLmda
per curar-te les feLA♭rides. Tants errors t'han expliMI♭cat.
DOmQue el millor del sol en pot ser la SOLmposta,
i de la lluna LA♭la resposta per seguir MI♭avançant dins la fosSI♭cor.

Som el LA♭sol que mai es MI♭pon.
Som el SI♭vent que tot ho DOmmou.
Som el riu LA♭que et porta al MI♭mar.
Som la SI♭terra de lliberDOmtat.

LA♭ MI♭ SI♭ DOm x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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