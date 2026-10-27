La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
DOmSOLmLA♭MI♭ x2
DOmAvui comença un dia SOLmclar, tinc un nou LA♭pla, tinc un nou MI♭pla. DOmSerà de no deixar de somniSOLmar, LA♭MI♭ de somiar, de somiar.
DOmAvui comença un dia SOLmclar, tinc un nou LA♭pla, tinc un nou MI♭pla. DOmSerà de no deixar de caSOLmminar, de camiLA♭nar,fins a arriMI♭bar al teu cosSI♭tat.
DOmJa veuràs que quan vingui la incerteSOLmsa, voldràs fer-te les maLA♭letes per anar a veure MI♭món. DOmI tindràs la veritat i la menSOLmtida, la mort i la LA♭dolça vida per seguir MI♭lluitant contra les SI♭pors.
Som el LA♭sol que mai es MI♭pon. Som el SI♭vent que tot ho DOmmou. Som el riu LA♭que et porta al MI♭mar. Som la SI♭terra de lliberDOmtat.
DOmEstenc les ales per SOLmvolar, dona'm la LA♭mà, dona'm la MI♭mà. DOmObre els ulls i mira a l'hoSOLmritzó, és el desLA♭tí, és el caMI♭mí.
DOmEstenc les ales per SOLmvolar, dona'm la LA♭mà, dona'm la MI♭mà. DOmDemà serà el moment de contiSOLmnuar, de contiLA♭nuar, mirar enMI♭rere i penSI♭sar.
DOmQue ara saps que plorar et va donar viSOLmda per curar-te les feLA♭rides. Tants errors t'han expliMI♭cat. DOmQue el millor del sol en pot ser la SOLmposta, i de la lluna LA♭la resposta per seguir MI♭avançant dins la fosSI♭cor.
Som el LA♭sol que mai es MI♭pon. Som el SI♭vent que tot ho DOmmou. Som el riu LA♭que et porta al MI♭mar. Som la SI♭terra de lliberDOmtat.