Tinc una bèstia dintre meu (Acords)

Quan la xurma em ve a buscar, amb teies, forques i garrots

Acords Acords
Quimi Portet
quimi portet oh my love
quimi portet oh my love
MIm SOL MIm SOL MIm DO SOL RE

MImQuan la xurma em ve a buscar, amb teies, forques SOLi garMImrots, SOL
MImvaig al bosc i soc boscà, i a les viles DOsoc vilà, però soc sempre periSOLllós. RE

MImTinc una bèstia a dintre meu, i jo la deixo aSOLnar a pasMImseig SOL
MIma cavall, en cotxe o a peu, prop del PiDOrineu, mirant de fer mal. SOL RE

MImTinc una bèstia a dintre meu, que malda i SOLlluita per MImsortir; SOL
MImtinc una bèstia a dintre meu, i ho juro DOper Déu: no hi ha lleis SOLper a mi. RE

MIm SOL MIm SOL MIm DO SOL RE

SImLladres i serenos, peus de porc; tristes seMImrenates SImvora el foc. DO
SImL'ànima em fa figa i vinc boig, fugen MImles pubiSImlles i jo, a l'aplec, faig el boc. DO RE

MImSi hi ha un conflicte i vols guanyar, l'altre bànSOLdol has de MImdestruir; SOL
MImnoi, no siguis cagamiques, que has DOde ser menys pacifista, que no ho és ton enemic. SOL RE

MImTinc una bèstia a dintre meu, les venes pleSOLnes de veMImrí; SOL
MImm'escriu les lletres i els acords, i és tan DOsols per això que soc cantautor. SOL RE

MImTinc una bèstia a dintre meu, que malda i SOLlluita per MImsortir; SOL
MImtinc una bèstia a dintre meu, i ho juro DOper Déu: no hi ha lleis SOLper a mi. RE

MIm SOL MIm SOL MIm DO SOL RE
MIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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