LATinc una casa menuda, FA#mdins de la casa unes mans. REUnes mans que m’acaricien MItan dolç que ara em fan plorar. LATinc una casa menuda FA#mi em veig en tots els seus racons. M’hi REsento identificada inMIclús quan no hi veig i és fosc.
RETinc una casa MImenuda, LAtan càlida i reconfortant FA#mque inclús en els dies de pluja et dona un aMIbraç.
RETinc una casa MImenuda que em LAcura de la soledat, que FA#mm’omple de vida els dies sempre al seu cosMItat.
I algú REdiu que ens la MIvan a FA#mfurtar. I algú REsent com la MIperd, demà. LA
LATinc una casa menuda, FA#men el bell mig un tresor. RETantes i tantes històries amaga el seu MIcor.
LATinc una casa menuda FA#mque escolta atenta quan dorms, que fa REfora d’ella les bèsties LAque hi viuen a MIprop.
RETinc una casa MImenuda que LAno em pertany només a mi, FA#mque és casa de tantes persones que es queden aMIquí.
RETinc una casa MImenuda de LAla que no tinc propietat, FA#mque és una casa compartida, és un poble amaMIgat.
I algú REdiu que ens la MIvan a furFA#mtar. I algú REdiu que la MIvol destrosFA#msar. I algú REplora que MIno hi pot torFA#mnar. I algú REsent com la MIperd, demà. LA