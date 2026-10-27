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Tinc una casa menuda ft. Sandra Montfort (Acords)

Tinc una casa menuda

Acords Acords
ESTHER
esther les cartes que mai vaig cremar
esther les cartes que mai vaig cremar
LA

LATinc una casa menuda,
FA#mdins de la casa unes mans.
REUnes mans que m’acaricien
MItan dolç que ara em fan plorar.
LATinc una casa menuda
FA#mi em veig en tots els seus racons.
M’hi REsento identificada
inMIclús quan no hi veig i és fosc.

RETinc una casa MImenuda,
LAtan càlida i reconfortant
FA#mque inclús en els dies de pluja
et dona un aMIbraç.

RETinc una casa MImenuda
que em LAcura de la soledat,
que FA#mm’omple de vida els dies
sempre al seu cosMItat.

I algú REdiu que ens la MIvan a FA#mfurtar.
I algú REsent com la MIperd, demà. LA

LATinc una casa menuda,
FA#men el bell mig un tresor.
RETantes i tantes històries
amaga el seu MIcor.

LATinc una casa menuda
FA#mque escolta atenta quan dorms,
que fa REfora d’ella les bèsties
LAque hi viuen a MIprop.

RETinc una casa MImenuda
que LAno em pertany només a mi,
FA#mque és casa de tantes persones
que es queden aMIquí.

RETinc una casa MImenuda
de LAla que no tinc propietat,
FA#mque és una casa compartida,
és un poble amaMIgat.

I algú REdiu que ens la MIvan a furFA#mtar.
I algú REdiu que la MIvol destrosFA#msar.
I algú REplora que MIno hi pot torFA#mnar.
I algú REsent com la MIperd, demà. LA

RE LA RE LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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