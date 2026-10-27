Intro:
SOL DO SOL DO SOLTinc una mania inconfessable i és que m'en DOcanta capbussar-me en els teus ulls, SOLtocar-te en silenci, besar-te DOlentament per tot el cos. SOLL'alba ens sorprèn mirant-nos tendrament. Després de DOla batalla sempre ve la calma: SOLdes del teu llit tot sem DObla diferent. SOLTinc una mania incontrolable i és que m'a DOgrada mossegar-te en el bescoll, SOLficar-te les mans per dins de la bru DOsa, jugar amb els teus pits, SOLi arrancar els botons dels teus pantalons, amb tan po DOca destresa que rodolem per terra SOLcom si fórem dos DOgladiadors.
Ja no aguante
REmés, vaig a reben SOLtar,
sent cal
DO→freds per la co RE→lumna verte MImbral.
Quina sensa
REció d'immortali MImtat!
Com si
DO→tan sols e RE→xistírem en el SOL→món nosaltres DOdos,
com si acariciara els
RE→núvols amb les SOLmans...
Amb les
DOmans... amb les SOLmans... RE→ SOL
Sent una alegria irreprimible cada vegada
DOque em desperte al teu costat SOLi em ve a la memòria la nit increï DOble que se n'ha anat volant. SOLIsc al carrer, camine entre la gent, és hora de som DOriure, és el moment d'escriure SOLcançons que parlen DOdel present...
Ja no aguante
REmés, vaig a reben SOLtar,
sent cal
DO→freds per la co RE→lumna verte MImbral.
Quina sensa
REció d'immortali MImtat!
Com si
DO→tan sols e RE→xistírem en el SOL→món nosaltres DOdos,
com si acariciara els
RE→núvols amb les SOLmans...
Amb les
DOmans... amb les SOLmans... RE→ SOL
Ja no aguante
REmés, vaig a reben SOLtar,
sent cal
DO→freds per la co RE→lumna verte MImbral.
Quina sensa
REció d'immortali MImtat!
Com si
DO→tan sols e RE→xistírem en el SOL→món nosaltres DOdos,
com si acariciara els
RE→núvols amb les SOLmans...
Amb les
DOmans... amb les SOLmans... RE→ SOL
Ja no aguante
sent cal
Quina sensa
Com si
com si acariciara els
Amb les
Sent una alegria irreprimible cada vegada
Ja no aguante
sent cal
Quina sensa
Com si
com si acariciara els
Amb les
Ja no aguante
sent cal
Quina sensa
Com si
com si acariciara els
Amb les