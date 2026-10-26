Tintín (Acords)

Sense tu, la vida és com menjar sense sal

Acords Acords
Els Catarres
els catarres invencibles
els catarres invencibles
FASense tu, la vida és com menjar sense sal,
inLAsípida i austera com un LA7cony de funeral.
És SI♭com si l'existència s'hagués tornat un pur tràmit,
quan SI♭mmiro el calendari, vull que els dies passin ràpid.

FAI si ja ho sé que no s'acaba pas el món,
qui LAmés, qui menys, això ho ha LA7sentit tothom.
AuSI♭tocompassió com a remei per la derrota,
dir SI♭mque estic de puta mare somrient com un idiota.

FAI fer-me el fort, el mascle dominant,
el LAque s'espolsa la pena i contiLA7nua treballant.
ASI♭quell tòpic suat, la tragèdia dels pallassos:
riu SI♭mper fora i per dins plora, ocultant els seus fracassos.

FAQue no fos cas que em veiessis trencat,
suLAplicant-te de genolls una altra LA7oportunitat.
No SI♭hi ha res més patètic que oblidar la dignitat,
aiSI♭mxí que no t'esperis sentir...

Que no puc viure sense FAtu,
soc un Tintín sense MiDOlú,
no tinc ningú que em salvi el REmcul
i a força d'anar-me aixeDOcant,
he après a SI♭viure sense FAtu.
Que no puc viure sense FAtu,
soc un Tintín sense MiDOlú,
no tinc ningú que em salvi el REmcul
i a força d'anar-me aixeDOcant,
he après a SI♭viure sense FAtu.

DO REm DO SI♭

FASense tu, la vida és avorrida de collons,
com aLAquells dies de pluja sense LA7llamps ni trons.
Soc SI♭un mar eixut en calma perpètua,
soc uSI♭mna peli porno que no ensenya ni una teta.

FAEn un punt mort funcionant a ralentí,
com LAparalitzat per la por de LA7tornar a patir.
EsSI♭perant el dia en què escampi la tempesta
i SI♭mme n'adoni que he deixat de sentir.

Que no puc viure sense FAtu,
soc un Tintín sense MiDOlú,
no tinc ningú que em salvi el REmcul
i a força d'anar-me aixeDOcant,
he après a SI♭viure sense FAtu.
Que no puc viure sense FAtu,
soc un Tintín sense MiDOlú,
no tinc ningú que em salvi el REmcul
i a força d'anar-me aixeDOcant,
he après a SI♭viure sense FAtu.

Qui hauria pensat que això de viure sense DOtu
seria tan difícil, viure sense REmtu,
és gairebé impossible, viure sense DOtu,
absurdament ridícul, SI♭viure sense FAtu?
Qui hauria pensat que això de viure sense DOtu
seria tan difícil, viure sense REmtu,
és gairebé impossible, viure sense DOtu,
absurdament ridícul, SI♭viure sense FAtu?

Soc un Tintín sense MiDOlú,
no tinc ningú que em salvi el REmcul
i a força d'anar-me aixeDOcant,
he après a SI♭viure sense FAtu.
Soc un Tintín sense MiDOlú,
no tinc ningú que em salvi el REmcul
i a força d'anar-me aixeDOcant,
he après a SI♭viure sense FAtu.

SI♭Viure sense tu. FA DO REm DO
SI♭Viure sense tu. FA DO REm DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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