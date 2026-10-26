FASense tu, la vida és com menjar sense sal, inLAsípida i austera com un LA7cony de funeral. És SI♭com si l'existència s'hagués tornat un pur tràmit, quan SI♭mmiro el calendari, vull que els dies passin ràpid.
FAI si ja ho sé que no s'acaba pas el món, qui LAmés, qui menys, això ho ha LA7sentit tothom. AuSI♭tocompassió com a remei per la derrota, dir SI♭mque estic de puta mare somrient com un idiota.
FAI fer-me el fort, el mascle dominant, el LAque s'espolsa la pena i contiLA7nua treballant. ASI♭quell tòpic suat, la tragèdia dels pallassos: riu SI♭mper fora i per dins plora, ocultant els seus fracassos.
FAQue no fos cas que em veiessis trencat, suLAplicant-te de genolls una altra LA7oportunitat. No SI♭hi ha res més patètic que oblidar la dignitat, aiSI♭mxí que no t'esperis sentir...
Que no puc viure sense FAtu, soc un Tintín sense MiDOlú, no tinc ningú que em salvi el REmcul i a força d'anar-me aixeDOcant, he après a SI♭viure sense FAtu. Que no puc viure sense FAtu, soc un Tintín sense MiDOlú, no tinc ningú que em salvi el REmcul i a força d'anar-me aixeDOcant, he après a SI♭viure sense FAtu.
DOREmDOSI♭
FASense tu, la vida és avorrida de collons, com aLAquells dies de pluja sense LA7llamps ni trons. Soc SI♭un mar eixut en calma perpètua, soc uSI♭mna peli porno que no ensenya ni una teta.
FAEn un punt mort funcionant a ralentí, com LAparalitzat per la por de LA7tornar a patir. EsSI♭perant el dia en què escampi la tempesta i SI♭mme n'adoni que he deixat de sentir.
Que no puc viure sense FAtu, soc un Tintín sense MiDOlú, no tinc ningú que em salvi el REmcul i a força d'anar-me aixeDOcant, he après a SI♭viure sense FAtu. Que no puc viure sense FAtu, soc un Tintín sense MiDOlú, no tinc ningú que em salvi el REmcul i a força d'anar-me aixeDOcant, he après a SI♭viure sense FAtu.
Qui hauria pensat que això de viure sense DOtu seria tan difícil, viure sense REmtu, és gairebé impossible, viure sense DOtu, absurdament ridícul, SI♭viure sense FAtu? Qui hauria pensat que això de viure sense DOtu seria tan difícil, viure sense REmtu, és gairebé impossible, viure sense DOtu, absurdament ridícul, SI♭viure sense FAtu?
Soc un Tintín sense MiDOlú, no tinc ningú que em salvi el REmcul i a força d'anar-me aixeDOcant, he après a SI♭viure sense FAtu. Soc un Tintín sense MiDOlú, no tinc ningú que em salvi el REmcul i a força d'anar-me aixeDOcant, he après a SI♭viure sense FAtu.
SI♭Viure sense tu. FADOREmDO SI♭Viure sense tu. FADOREmDO