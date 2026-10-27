Tio Canya (Acords)

En la Pobla hi ha un vell

Acords Acords
Al Tall
al tall deixeu que rode la roda
al tall deixeu que rode la roda
MIEn la Pobla hi ha un vell,
en la SI7Pobla hi ha un MIvell
LAque li diuen TiSI7o Canya.

Porta gorra i brusa MInegra,
porta gorra i brusa MInegra
LAi una faiFA#xa moreSIllana.

MITres voltes només va anar
el Tio Canya a VaMImlència:
primer quan va entrar en SI7quintes,
i en casar-se amb sa femeMImlla;
la tercera va MI7juLAmrar
de no tornar a xaMImfar-la;
que a un home que ve del SI7poble
ningú fa abaixar la MImcara.
MISet vegades va fer cua,
set veSI7gades va fer MIcua
LAen presenFA#tar uns SI7papers.

Per no saber expresMIsar-se,
per no saber expresMIsar-se
LAen llengua FA#de foSI7rasters,
SI7aguantà totes les burles.

Les paraules agreMIjades.

I a la Pobla va MItornar.

MITio Canya, Tio Canya,
no tens SI7les claus de MIta casa.

Posa-li SI7un forMIrellat nou
o et faSI7rà fum la MIteulada.

MITio Canya tingué un fill,
Tio CaSI7nya tingué un MIfill
LAque li diuen TiSI7o Canya.

Porta gorra i brusa MInegra,
porta gorra i brusa MInegra
LAi una faiFA#xa moreSIllana.

Bé recorda el Tio CaMImnya
quan varen portar-lo a MImescola:
set anys, la cara ben SI7neta,
ulls oberts, camisa MImnova;
però molt més va oMI7brir els LAmulls
el xiquet del Tio CaMImnya
quan va sentir aquell mesSI7tre
parlant de manera esMImtranya.
MICada dia que passava,
cada SI7dia que pasMIsava
LAanava encoFA#llint SI7els muscles.

Per por que el senyor MImestre,
per por que el senyor MImestre
LAli fera alFA#guna preSI7gunta,
SI7aguantà càstigs i renyes.

Sens gosar d'obrir la MIboca.

I l'escola va oMIdiar.

MITio Canya, Tio Canya,
no tens SI7les claus de MIta casa.

Posa-li SI7un forMIrellat nou
o et faSI7rà fum la MIteulada.

MICròniques del carrer diuen,
cròniSI7ques del carrer MIdiuen
LAd'uns nets que té el TiSI7o Canya.

Que són metges a VaMIlència,
que són metges a VaMIlència
LAprofessors FA#i gent SIlletrada.

Quan a estiu venen al SI7poble,
visiten el Tio MImCanya
i el pobre vell se'ls esSI7colta
parlant llengua casteMImllana,
però cròniques MI7més noLAmves
expliquen que el Tio MImCanya
ja compta amb besnets molt SI7joves
que alegren la seua; MImcara
MImai parlen en castellà,
mai SI7parlen en casMItellà
LAcom han aFA#près dels SI7seus pares.

Sinó com la gent del MIpoble,
sinó com la gent del MIpoble,
LAla llengua FA#del Tio SI7Canya.
SI7Reviscola, Tio Canya.

Amb gaiato si et fa MIfalta.

Que a València has de MItornar.

MITio Canya, Tio Canya,
no tens SI7les claus de MIta casa.

Posa-li SI7un forMIrellat nou
perquè aSI7vui tens temps MIencara.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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