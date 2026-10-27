MIEn la Pobla hi ha un vell, en la SI7Pobla hi ha un MIvell LAque li diuen TiSI7o Canya.
Porta gorra i brusa MInegra, porta gorra i brusa MInegra LAi una faiFA#xa moreSIllana.
MITres voltes només va anar el Tio Canya a VaMImlència: primer quan va entrar en SI7quintes, i en casar-se amb sa femeMImlla; la tercera va MI7juLAmrar de no tornar a xaMImfar-la; que a un home que ve del SI7poble ningú fa abaixar la MImcara. MISet vegades va fer cua, set veSI7gades va fer MIcua LAen presenFA#tar uns SI7papers.
Per no saber expresMIsar-se, per no saber expresMIsar-se LAen llengua FA#de foSI7rasters, SI7aguantà totes les burles.
Les paraules agreMIjades.
I a la Pobla va MItornar.
MITio Canya, Tio Canya, no tens SI7les claus de MIta casa.
Posa-li SI7un forMIrellat nou o et faSI7rà fum la MIteulada.
MITio Canya tingué un fill, Tio CaSI7nya tingué un MIfill LAque li diuen TiSI7o Canya.
Porta gorra i brusa MInegra, porta gorra i brusa MInegra LAi una faiFA#xa moreSIllana.
Bé recorda el Tio CaMImnya quan varen portar-lo a MImescola: set anys, la cara ben SI7neta, ulls oberts, camisa MImnova; però molt més va oMI7brir els LAmulls el xiquet del Tio CaMImnya quan va sentir aquell mesSI7tre parlant de manera esMImtranya. MICada dia que passava, cada SI7dia que pasMIsava LAanava encoFA#llint SI7els muscles.
Per por que el senyor MImestre, per por que el senyor MImestre LAli fera alFA#guna preSI7gunta, SI7aguantà càstigs i renyes.
Sens gosar d'obrir la MIboca.
I l'escola va oMIdiar.
MITio Canya, Tio Canya, no tens SI7les claus de MIta casa.
Posa-li SI7un forMIrellat nou o et faSI7rà fum la MIteulada.
MICròniques del carrer diuen, cròniSI7ques del carrer MIdiuen LAd'uns nets que té el TiSI7o Canya.
Que són metges a VaMIlència, que són metges a VaMIlència LAprofessors FA#i gent SIlletrada.
Quan a estiu venen al SI7poble, visiten el Tio MImCanya i el pobre vell se'ls esSI7colta parlant llengua casteMImllana, però cròniques MI7més noLAmves expliquen que el Tio MImCanya ja compta amb besnets molt SI7joves que alegren la seua; MImcara MImai parlen en castellà, mai SI7parlen en casMItellà LAcom han aFA#près dels SI7seus pares.
Sinó com la gent del MIpoble, sinó com la gent del MIpoble, LAla llengua FA#del Tio SI7Canya. SI7Reviscola, Tio Canya.
Amb gaiato si et fa MIfalta.
Que a València has de MItornar.
MITio Canya, Tio Canya, no tens SI7les claus de MIta casa.
Posa-li SI7un forMIrellat nou perquè aSI7vui tens temps MIencara.