DOmOn reparteixen el destí abans de néixer? DOmQuin és l'origen? A qui les gràcies? DOmQui és l'arquitecte i el rei del castell? LA♭L'han mort a disgustos? SOLmMorirà de vell?
DOmPell contra pell, el cor sap com fer. DOmPresoner no oblida la cara del carceller. DOmSincer amb la vida, de boca explosiva, DOmsentint-se estranger al desert de la mentira...
DOmViu una nostàlgia del passat que no ha superat, DOmuna crisi de relat, un punyal clavat, DOmun regust amarg, un dolor ingrat, DOmtristesa no reparada, un rencor innat.
DOmA ell no l'enxufaven a l'equip de la ciutat, DOma ella la insultaven per ser pobra i malparlada, DOmmales companyies per a pares malpensats, LA♭la xusma selecta SOLmd'este carnaval.
DOmI el món veu baralles on ells soles ballen DOmi no poden parar, i no volen parar.
DOmFills del caos i la locura, DOmfilles de les males herbes, DOmtrens que van descarrilar, ara llancen LA♭pedres contra eixe niSOLnot del vostre altar. Ara llancen LA♭pedres contra eixe niSOLnot del vostre altar.
DOmNo recordava els anys d'agitació on el pamflet li funcionava, DOmi ara no fa pamflet, parla d'amor: more drama. DOmAra ha canviat de plans, plans d'encefalograma, la LA♭fama es paga i SOLmqui paga mana... i
DOmNo! Que tenen més jaquetes que problemes, que ho sé jo, DOmque venen talladets tots pel mateix patró: DOmalçaven la peülla, rajaven de qui no DOmtragava amb les doctrines oficials.
DOmCarrera meteòrica, èxits assegurats, fracassos no es contemplen, mercat no regulat, DOmcol·legi religiós, censura parental, DOmun retoret de dogma i "cantinela" liberal.
DOmAcí el col·legi públic, ací els que anaven mal, DOmels "jebis" dels 80, els punkis d'aquell bar, DOmels redskins del poble, els rapers d'aquell parc: DOml'orgull de la derrota que arrastrem fins al final.
DOmI el món veu baralles on ells soles ballen DOmi no poden parar, i no volen parar.
DOmFills del caos i la locura, DOmfilles de les males herbes, DOmtrens que van descarrilar, ara llancen LA♭pedres contra eixe niSOLnot del vostre altar. Ara llancen LA♭pedres contra eixe niSOLnot del vostre altar.
LA♭I pels seus carrers es pasSOLsegen, i DOmtenen un bon mercat, avingudes, llums i parcs.
LA♭I que guapes van per a festes, i que net el cotSOLxe car, i DOmcom saben ells estar... LA♭I als barris obrers remoSOLregen...
DOmFills del caos i la locura, DOmfilles de les males herbes, DOmtrens que van descarrilar, ara llancen LA♭pedres contra eixe niSOLnot del vostre altar. Ara llancen LA♭pedres contra eixe niSOLnot del vostre altar.