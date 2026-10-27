I tiraria enrere el
FAtemps, DO
ho donaria
LAmtot per reviure un sol mo SOLment
del que tu i jo vam
FAser, DO
l’eufòria
LAmd’aquells dies quan tot ana SOLva bé,
quan tot anava
FAbé. DO FA DO LAm SOL FA DO LAm SOL DOSé que no ho vam SOLfer del tot FAbé DO(del SOLtot FAbé),
però també
DOsé que tant tu com SOLjo
vam fer el que vam po
FAder DO(vam fer el que SOLvam po FAder). DOJa són moltes les SOLnits
que passo des
FApert, DOimaginant que tor SOLnes,
imaginant que
DOvens,
i ho donaria
SOLtot per tornar
amb tu un cop
FAmés.
I tiraria enrere el
FAtemps, DO
ho donaria
LAmtot per reviure un sol mo SOLment
del que tu i jo vam
FAser, DO
l’eufòria
LAmd’aquells dies quan tot ana SOLva bé.
I tiraria enrere el
FAtemps, DO
ho donaria
LAmtot per reviure un sol mo SOLment
del que tu i jo vam
FAser, DO
l’eufòria
LAmd’aquells dies quan tot ana SOLva bé,
quan tot anava
FAbé. DO
Recordo aquells di
SOLes
com si fos a
FAhir,
baixant a la platja pel nostre ca
DOmí.
Tu anaves des
SOLcalça, espardenyes a FAla mà,
jo cantava cançons que mai vaig a
DOcabar.
Potser va ser el
SOLdestí, FAperò tu vas marxar
i jo segueixo a
DOquí.
Records d’aquell
SOLestiu jugant al jo mai FAmai,
i és que et trobo a
SOLfaltar.
I tiraria enrere el
FAtemps, DO LAm SOL
del que tu i jo vam
FAser, DO
l’eufòria
LAmd’aquells dies quan tot ana SOLva bé.
I tiraria enrere el
FAtemps, DO
ho donaria
LAmtot per reviure un sol mo SOLment
del que tu i jo vam
FAser, DO
l’eufòria
LAmd’aquells dies quan tot ana SOLva bé,
quan tot anava
FAbé. DO
ho donaria
del que tu i jo vam
l’eufòria
quan tot anava
però també
vam fer el que vam po
que passo des
imaginant que
i ho donaria
amb tu un cop
I tiraria enrere el
ho donaria
del que tu i jo vam
l’eufòria
I tiraria enrere el
ho donaria
del que tu i jo vam
l’eufòria
quan tot anava
Recordo aquells di
com si fos a
baixant a la platja pel nostre ca
Tu anaves des
jo cantava cançons que mai vaig a
Potser va ser el
i jo segueixo a
Records d’aquell
i és que et trobo a
I tiraria enrere el
del que tu i jo vam
l’eufòria
I tiraria enrere el
ho donaria
del que tu i jo vam
l’eufòria
quan tot anava