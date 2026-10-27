Tiraria enrere (Acords)

I tiraria enrere el temps

Acords Acords
Miki Núñez
I tiraria enrere el FAtemps, DO
ho donaria LAmtot per reviure un sol moSOLment
del que tu i jo vam FAser, DO
l’eufòria LAmd’aquells dies quan tot anaSOLva bé,
quan tot anava FAbé. DO

FA DO LAm SOL
FA DO LAm SOL

DOSé que no ho vam SOLfer del tot FA
DO(del SOLtot FAbé),
però també DOsé que tant tu com SOLjo
vam fer el que vam poFAder
DO(vam fer el que SOLvam poFAder).

DOJa són moltes les SOLnits
que passo desFApert,
DOimaginant que torSOLnes,
imaginant que DOvens,
i ho donaria SOLtot per tornar
amb tu un cop FAmés.

I tiraria enrere el FAtemps, DO
ho donaria LAmtot per reviure un sol moSOLment
del que tu i jo vam FAser, DO
l’eufòria LAmd’aquells dies quan tot anaSOLva bé.

I tiraria enrere el FAtemps, DO
ho donaria LAmtot per reviure un sol moSOLment
del que tu i jo vam FAser, DO
l’eufòria LAmd’aquells dies quan tot anaSOLva bé,
quan tot anava FAbé. DO

Recordo aquells diSOLes
com si fos aFAhir,
baixant a la platja pel nostre caDOmí.
Tu anaves desSOLcalça, espardenyes a FAla mà,
jo cantava cançons que mai vaig aDOcabar.

Potser va ser el SOLdestí,
FAperò tu vas marxar
i jo segueixo aDOquí.
Records d’aquell SOLestiu jugant al jo mai FAmai,
i és que et trobo a SOLfaltar.

I tiraria enrere el FAtemps, DO
LAm SOL
del que tu i jo vam FAser, DO
l’eufòria LAmd’aquells dies quan tot anaSOLva bé.

I tiraria enrere el FAtemps, DO
ho donaria LAmtot per reviure un sol moSOLment
del que tu i jo vam FAser, DO
l’eufòria LAmd’aquells dies quan tot anaSOLva bé,
quan tot anava FAbé. DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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