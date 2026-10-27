ResFA#mpiren tots els carMIrers un aire de revoluFA#mció. DesMIperten veus adormides, despunta la claFA#mror. AREmunt el coratge, fills de la indignaLAció. Som MIlluita, som força i empenta per fer canviar el DO#món.
S’enFA#mlairen sobre fronMIteres cants de lliFA#mbertat. ReMIbels primaveres que fugen de la soleFA#mdat. Som REtants estirant la corda del mateix cosLAtat. La uMInió fa la força per tirar endaDO#vant.
Quantes REplaces del món han FA#mestat ocupades, quantes reREgions del món encaFA#mra viuen ofegades! MIToca revolta, toca revoluFA#mció. REToca trencar les cadenes de la represDO#sió.
MILAREDO#FA#mMI REMIFA#mREMIDO#
ResFA#msonen sirenes que aMInuncien que arriba el moFA#mment. La MInostra consciència desperta per viure el preFA#msent. Som REmil gotes d’aigua que avancen d’orient a occiLAdent. S’enMIsorren els murs que ens separen del món que voDO#lem.
Quantes REplaces del món han FA#mestat ocupades, quantes reREgions del món encaFA#mra viuen ofegades! MIToca revolta, toca revoluFA#mció. REToca trencar les cadenes de la represDO#sió.
Que el MIvent se’ls emporti ben lluny, FA#mha arribat l’hora de canviar aquest rumb. Que el MIvent se’ls emporti ben lluny, FA#mha arribat l’hora d’apujar el volum. Que el MIvent se’ls emporti ben lluny, FA#mha arribat l’hora de canviar aquest rumb. Que el MIvent se’ls emporti ben lluny, FA#mha arribat l’hora d’apujar el volum.
Que el vent se’ls emporti ben MIlluny, FA#mha arribat l’hora de MIcanviar aquest rumb. Que el FA#mvent se’ls emporti ben MIlluny, ha arribat REl’hora de tocar el MIcel amb els nostres LApunys.
Quantes REplaces del món han FA#mestat ocupades, quantes reREgions del món encaFA#mra viuen ofegades! MIToca revolta, toca revoluFA#mció. REToca trencar les cadenes de la represDO#sió. Quantes REplaces del món han FA#mestat ocupades, quantes reREgions del món encaFA#mra viuen ofegades! MIToca revolta, toca revoluFA#mció. REToca trencar les cadenes de la represDO#sió.