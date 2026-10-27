Toca revolta (Acords)

Respiren tots els carrers un aire de

Acords Acords
Xeic!
xeic som
xeic som
FA# MI LA RE DO# FA# MI
LA RE DO# FA# MI
RE MI FA#m RE MI DO#

ResFA#mpiren tots els carMIrers
un aire de revoluFA#mció.
DesMIperten veus adormides,
despunta la claFA#mror.
AREmunt el coratge,
fills de la indignaLAció.
Som MIlluita, som força
i empenta per fer canviar el DO#món.

S’enFA#mlairen sobre fronMIteres cants de lliFA#mbertat.
ReMIbels primaveres que fugen de la soleFA#mdat.
Som REtants estirant la corda del mateix cosLAtat.
La uMInió fa la força per tirar endaDO#vant.

Quantes REplaces del món han FA#mestat ocupades,
quantes reREgions del món encaFA#mra viuen ofegades!
MIToca revolta, toca revoluFA#mció.
REToca trencar les cadenes de la represDO#sió.

MI LA RE DO# FA#m MI
RE MI FA#m RE MI DO#

ResFA#msonen sirenes que aMInuncien que arriba el moFA#mment.
La MInostra consciència desperta per viure el preFA#msent.
Som REmil gotes d’aigua que avancen d’orient a occiLAdent.
S’enMIsorren els murs que ens separen del món que voDO#lem.

Quantes REplaces del món han FA#mestat ocupades,
quantes reREgions del món encaFA#mra viuen ofegades!
MIToca revolta, toca revoluFA#mció.
REToca trencar les cadenes de la represDO#sió.

Que el MIvent se’ls emporti ben lluny,
FA#mha arribat l’hora de canviar aquest rumb.
Que el MIvent se’ls emporti ben lluny,
FA#mha arribat l’hora d’apujar el volum.
Que el MIvent se’ls emporti ben lluny,
FA#mha arribat l’hora de canviar aquest rumb.
Que el MIvent se’ls emporti ben lluny,
FA#mha arribat l’hora d’apujar el volum.

Que el vent se’ls emporti ben MIlluny,
FA#mha arribat l’hora de MIcanviar aquest rumb.
Que el FA#mvent se’ls emporti ben MIlluny,
ha arribat REl’hora de tocar el MIcel
amb els nostres LApunys.

Quantes REplaces del món han FA#mestat ocupades,
quantes reREgions del món encaFA#mra viuen ofegades!
MIToca revolta, toca revoluFA#mció.
REToca trencar les cadenes de la represDO#sió.
Quantes REplaces del món han FA#mestat ocupades,
quantes reREgions del món encaFA#mra viuen ofegades!
MIToca revolta, toca revoluFA#mció.
REToca trencar les cadenes de la represDO#sió.

RE FA#m RE FA#m MI FA#m RE DO# LA→ FA#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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