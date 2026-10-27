Tocant el cel amb la mà (Acords)

Sortint de casa a mig matí

Acords Acords
Strombers
strombers jrujenjunjel
strombers jrujenjunjel
SI♭ MI♭
SI♭ MI♭
SI♭ SOLm FA MI♭
SI♭ SOLm FA MI♭

SI♭ FA SOLm MI♭
SI♭ FA SOLm MI♭
SI♭ FA SOLm MI♭
SI♭ FA MI♭ SOL

SOLmSortint de casa a mig SI♭matí,
pantaFAlons blancs REi camiSOLmsa,
amb la faixa sota el SI♭braç
i a la REcara un somSOLmriure.

Arribo al mig de la SI♭plaça,
l'emoció aquella m'abraREça
i busco el meu coSOLmlor.
Tothom s'enSI♭faixa.
S'esSI♭tà muntant la pinya,
em REposo al meu SOLmlloc.

I un dels més peFAtits
és el REmés alt del SOLmmón.

I toca el cel amb la FAmà,
i toca el cel amb la SOLmmà.
MI♭Finets i pel FAmig,
tornaREran a baiSOLmxar.

I toca el cel amb la FAmà,
i toca el cel amb la SOLmmà.
MI♭Amb pit i coFAllons,
el faRErem descarSOLmregar.

SI♭Som amics de la FAterra,
de les MI♭gralles i les festes popuSI♭lars.
SOLmNingú ens n'arrancarà si fem REmpinya.
Fem folres, maniMI♭lles,
abraçats ens trobaFAràs.

SI♭Som amics de la FAterra,
de les MI♭gralles i les festes popuSI♭lars.
SOLmNingú ens n'arrancarà si fem REmpinya.
Fem folres, maniMI♭lles,
abraçats ens trobaFAràs.

SI♭ FA SOLm MI♭
SI♭ FA SOLm MI♭
SI♭ FA SOLm MI♭
SI♭ FA MI♭

SOLmEl pom puja de pressa,
SI♭va bé, està ben quadrat.
FAEs col·loquen dosos,
la SOLmcanalla arriba adalt.
SOLmL'acotxador s'ajup,
tres SI♭passes de FAl'enxaneta, s'enREcavalca "Tenim aleta"
SOLmI ara ve el millor, on es SI♭nota l'assaig,
REon la colla es fa SOLmgran.
Això es replega enSI♭mig de suor:
casREtell descarreSOLmgat!

I un dels més peFAtits
és el REmés alt del SOLmmón.

I toca el cel amb la FAmà,
i toca el cel amb la SOLmmà.
MI♭Finets i pel FAmig,
tornaREran a baiSOLmxar.

I toca el cel amb la FAmà,
i toca el cel amb la SOLmmà.
MI♭Amb pit i coFAllons,
el faRErem descarSOLmregar.

SI♭Som amics de la FAterra,
de les MI♭gralles i les festes popuSI♭lars.
SOLmNingú ens n'arrancarà si fem REmpinya.
Fem folres, maniMI♭lles,
abraçats ens trobaFAràs.

SI♭Som amics de la FAterra,
de les MI♭gralles i les festes popuSI♭lars.
SOLmNingú ens n'arrancarà si fem REmpinya.
Fem folres, maniMI♭lles,
abraçats ens trobaFAràs.

SI♭ FA

SI♭Els castells són força,
SI♭equilibri, valor i seny.
SI♭Els castells són rauxa
quan els descarreFAguem.
SI♭Els castells són força,
SI♭equilibri, valor i seny,
patrimoni de la humaFAnitat.

SI♭ FA SOLm MI♭
SI♭ FA SOLm MI♭
SI♭ FA SOLm MI♭
SI♭ FA MI♭

SI♭ FA MI♭
SI♭ FA MI♭
SI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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