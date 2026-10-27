SOLmSortint de casa a mig SI♭matí, pantaFAlons blancs REi camiSOLmsa, amb la faixa sota el SI♭braç i a la REcara un somSOLmriure.
Arribo al mig de la SI♭plaça, l'emoció aquella m'abraREça i busco el meu coSOLmlor. Tothom s'enSI♭faixa. S'esSI♭tà muntant la pinya, em REposo al meu SOLmlloc.
I un dels més peFAtits és el REmés alt del SOLmmón.
I toca el cel amb la FAmà, i toca el cel amb la SOLmmà. MI♭Finets i pel FAmig, tornaREran a baiSOLmxar.
I toca el cel amb la FAmà, i toca el cel amb la SOLmmà. MI♭Amb pit i coFAllons, el faRErem descarSOLmregar.
SI♭Som amics de la FAterra, de les MI♭gralles i les festes popuSI♭lars. SOLmNingú ens n'arrancarà si fem REmpinya. Fem folres, maniMI♭lles, abraçats ens trobaFAràs.
SI♭Som amics de la FAterra, de les MI♭gralles i les festes popuSI♭lars. SOLmNingú ens n'arrancarà si fem REmpinya. Fem folres, maniMI♭lles, abraçats ens trobaFAràs.
SI♭FASOLmMI♭ SI♭FASOLmMI♭ SI♭FASOLmMI♭ SI♭FAMI♭
SOLmEl pom puja de pressa, SI♭va bé, està ben quadrat. FAEs col·loquen dosos, la SOLmcanalla arriba adalt. SOLmL'acotxador s'ajup, tres SI♭passes de FAl'enxaneta, s'enREcavalca "Tenim aleta" SOLmI ara ve el millor, on es SI♭nota l'assaig, REon la colla es fa SOLmgran. Això es replega enSI♭mig de suor: casREtell descarreSOLmgat!
I un dels més peFAtits és el REmés alt del SOLmmón.
I toca el cel amb la FAmà, i toca el cel amb la SOLmmà. MI♭Finets i pel FAmig, tornaREran a baiSOLmxar.
I toca el cel amb la FAmà, i toca el cel amb la SOLmmà. MI♭Amb pit i coFAllons, el faRErem descarSOLmregar.
SI♭Som amics de la FAterra, de les MI♭gralles i les festes popuSI♭lars. SOLmNingú ens n'arrancarà si fem REmpinya. Fem folres, maniMI♭lles, abraçats ens trobaFAràs.
SI♭Som amics de la FAterra, de les MI♭gralles i les festes popuSI♭lars. SOLmNingú ens n'arrancarà si fem REmpinya. Fem folres, maniMI♭lles, abraçats ens trobaFAràs.
SI♭FA
SI♭Els castells són força, SI♭equilibri, valor i seny. SI♭Els castells són rauxa quan els descarreFAguem. SI♭Els castells són força, SI♭equilibri, valor i seny, patrimoni de la humaFAnitat.