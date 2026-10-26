He noMItat que el meu SIcor està perFA#dent el SOL#mcap. Vaig de MIcul sense el SIteu cul al FA#meu cosSOL#mtat.
I ara MIt'he ploSIrat tan FA#d'aSOL#mmagat, la MIvida ens reSIgala una oFA#portuniSItat.
A cada MIstorie SIsaps que hi tens FA#el SOL#mmeu cor. Si de maMItinada SIescric, you know FA#what SOL#mis for. Ets lo més MIfi que he SItrobat en FA#aSOL#mquest món. MIMándame loSIcation de tu FA#coraSIzón.
MIToday is the SIday, ens FA#deixarem la SOL#mpell. MIDJ, dale al SIplay. FA#SOL#m Okey! Okey! Okey!
MISIFA#SOL#m x4
MISi tu em dius SIvine, ho FA#deixo SOL#mtot, MIsurto SIcorrents de FA#qualsevol SOL#mlloc.
AMIvui té pinta SIque ens passaFA#rem SOL#mel joc i no MIpares de tiSIrar més FA#llenya al SIfoc.
M'has MIdit que a casa SIteva no FA#hi ha SOL#mningú. Saps MIque em moro de ganes SIde tornar FA#a estar SOL#mamb tu. CuMIpido col·loSIcat ens ha FA#disSOL#mparat i ja MItinc la teva SIubi al FA#meu WhatSIsApp.
MIToday is the SIday, ens FA#deixarem la SOL#mpell. MIDJ, dale al SIplay. FA#SOL#m Okey! Okey! Okey! MIToday is the SIday, ens FA#deixarem la SOL#mpell. MIDJ, dale al SIplay. FA#SOL#m Okey! Okey! Okey!
MISIFA#SOL#m x4
La DO#mvida passa ràpid, hem d'aSOL#mprofitar i SItu i jo no sabem què pasFA#sarà demà, i ara em dius: MI"vine, accelera, imagina. Camina, que FA#no hi ha ningú i SItot l'amor que tinc és per tu".
MISIFA#SOL#m x4
MIToday is the SIday, ens FA#deixarem la SOL#mpell. MIDJ, dale al SIplay. FA#SOL#m Okey! Okey! Okey! MIToday is the SIday, ens FA#deixarem la SOL#mpell. MIDJ, dale al SIplay. FA#SOL#m Okey! Okey! Okey!