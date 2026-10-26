Today is the day (ft. Mar Lucas) (Acords)

He notat que el meu cor

Acords Acords
Buhos
buhos sempre dempeus
buhos sempre dempeus
MI SI FA# SOL#m
MI SI FA#

He noMItat que el meu SIcor
està perFA#dent el SOL#mcap.
Vaig de MIcul sense el SIteu
cul al FA#meu cosSOL#mtat.

I ara MIt'he ploSIrat tan FA#d'aSOL#mmagat,
la MIvida ens reSIgala una oFA#portuniSItat.

A cada MIstorie SIsaps que hi tens FA#el SOL#mmeu cor.
Si de maMItinada SIescric, you know FA#what SOL#mis for.
Ets lo més MIfi que he SItrobat en FA#aSOL#mquest món.
MIMándame loSIcation de tu FA#coraSIzón.

MIToday is the SIday,
ens FA#deixarem la SOL#mpell.
MIDJ, dale al SIplay.
FA# SOL#m Okey! Okey! Okey!

MI SI FA# SOL#m x4

MISi tu em dius SIvine,
ho FA#deixo SOL#mtot,
MIsurto SIcorrents
de FA#qualsevol SOL#mlloc.

AMIvui té pinta SIque ens passaFA#rem SOL#mel joc
i no MIpares de tiSIrar més FA#llenya al SIfoc.

M'has MIdit que a casa SIteva no FA#hi ha SOL#mningú.
Saps MIque em moro de ganes SIde tornar FA#a estar SOL#mamb tu.
CuMIpido col·loSIcat ens ha FA#disSOL#mparat
i ja MItinc la teva SIubi al FA#meu WhatSIsApp.

MIToday is the SIday,
ens FA#deixarem la SOL#mpell.
MIDJ, dale al SIplay.
FA# SOL#m Okey! Okey! Okey!
MIToday is the SIday,
ens FA#deixarem la SOL#mpell.
MIDJ, dale al SIplay.
FA# SOL#m Okey! Okey! Okey!

MI SI FA# SOL#m x4

La DO#mvida passa ràpid, hem d'aSOL#mprofitar
i SItu i jo no sabem què pasFA#sarà demà,
i ara em dius: MI"vine, accelera, imagina.
Camina, que FA#no hi ha ningú
i SItot l'amor que tinc és per tu".

MI SI FA# SOL#m x4

MIToday is the SIday,
ens FA#deixarem la SOL#mpell.
MIDJ, dale al SIplay.
FA# SOL#m Okey! Okey! Okey!
MIToday is the SIday,
ens FA#deixarem la SOL#mpell.
MIDJ, dale al SIplay.
FA# SOL#m Okey! Okey! Okey!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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