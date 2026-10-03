DOSé que és molt difícil aguantar-me sa ressaca i que és dilluns SOL DOde gelocatil i cafeïna, arrancarem almanco avui. SOLRE/FA#MI RESenyoreta, m'esDOtimi amb molta força i priSOL/SImavera a LAmcerta circumstància i perSOLfil. RE/FA#Shangai no és PeMImquín. RE
DOSOL
I DOés només quan som una piltrafa que m'escric i me dibuix. SOL DOSé que per tu i jo una línia recta mos separa sempre junts. SOLRE/FA#MI RESenyoreta, m'esDOtimi amb molta força i priSOL/SImavera a LAmcerta circumstància i perSOLfil. RE/FA#Shangai no és PeMImquín. RE
RESenyoreta, DOca meva s'abandona i no ho SOL/SIsupera. "su aLAmsiento en posición verSOLtical" RE/FA#Pequín no és ShanMImgai. RESenyoreta, DOm'estimi com s'estima en es SOL/SIcinema a LAmcerta circumstància i SOLperfil. RE/FA#Shangai no és PeMImquín. RESenyoreta, DOneons i cosmopolis a SOL/SItebeos de LAmsushi, Panasonic SOLtotal RE/FA#Tokio m'és iMImgual. RE
DOSOL x4
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