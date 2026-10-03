Tokio m'és igual (Acords)

Shangai no és Pequín

Acords Acords
Antònia Font
DO SOL x2

DOSé que és molt difícil aguantar-me sa ressaca
i que és dilluns SOL
DOde gelocatil i cafeïna,
arrancarem almanco avui. SOL RE/FA# MI
RESenyoreta, m'esDOtimi amb molta força i priSOL/SImavera
a LAmcerta circumstància i perSOLfil.
RE/FA#Shangai no és PeMImquín. RE

DO SOL

I DOés només quan som una piltrafa
que m'escric i me dibuix. SOL
DOSé que per tu i jo una línia recta
mos separa sempre junts. SOL RE/FA# MI
RESenyoreta, m'esDOtimi amb molta força i priSOL/SImavera
a LAmcerta circumstància i perSOLfil.
RE/FA#Shangai no és PeMImquín. RE

RESenyoreta, DOca meva s'abandona i no ho SOL/SIsupera.
"su aLAmsiento en posición verSOLtical"
RE/FA#Pequín no és ShanMImgai.
RESenyoreta, DOm'estimi com s'estima en es SOL/SIcinema
a LAmcerta circumstància i SOLperfil.
RE/FA#Shangai no és PeMImquín.
RESenyoreta, DOneons i cosmopolis a SOL/SItebeos
de LAmsushi, Panasonic SOLtotal
RE/FA#Tokio m'és iMImgual. RE

DO SOL x4

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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