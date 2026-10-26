Els
SOLulls se t'il·luminen com les nits de París, DOmil tambors de guerra es desperten dins el pit
i de
SOLsobte te n'adones que
tu també tens dret a ser fe
REliç.
Si
SOLaturem tots els rellotges i estirem fins l'infinit DOaquest breu moment de pausa entre rutines i neguits,
si obli
SOLdem el que s'espera de nosaltres
i fem cas al que sen
REtim.
Queda't amb
SOLmi. Aquesta DOnit
per
REseguirem l'albada fins a SOL→Rússia RE
i més en
MImllà, creuant el LAmmar,
et des
REpertaré a Tokyo amb un pe SOL→tó vora del REnas. SOL DO RE SOL→ RE MIm LAm RE SOL→ RE
Si és un
SOLcàstig o és un premi, encara està per decidir.
A ve
DOgades val la pena arriscar-se a patir.
Tota
SOLnit de borratxera deixa pas
a la ressaca pel ma
REtí.
I di
SOLgue'm qui és el jutge dels amors i dels instints.
Potser
DOtots som culpables d'ignorar el que portem dins,
però
SOLen algun lloc, en algun moment,
haurem de començar a escriure el des
REtí.
Queda't amb
SOLmi. Aquesta DOnit
per
REseguirem l'albada fins a SOL→Rússia RE
i més en
MImllà, creuant el LAmmar,
et des
REpertaré a Tokyo amb un pe SOL→tó vora del REnas.
Queda't amb
SOLmi. Aquesta DOnit
per
REseguirem l'albada fins a SOL→Rússia RE
i més en
MImllà, creuant el LAmmar,
et des
REpertaré a Tokyo amb un pe SOL→tó vora del REnas. SOL→ RE→ MIm RE→ SOL LAm DO RE RE7 x2 SOL→ RE→ SOLÉs LAmel de DOliri més REgran, MIm RE7 SOL→ RE→ SOLel LAmpols que ens fa DOmoure enda REvant. MIm RE7
Queda't amb
SOLmi. Aquesta DOnit
per
REseguirem l'albada fins a SOL→Rússia RE
i més en
MImllà, creuant el LAmmar,
et des
REpertaré a Tokyo amb un pe SOL→tó vora del REnas.
Queda't amb
SOLmi. Aquesta DOnit
per
REseguirem l'albada fins a SOL→Rússia RE
i més en
MImllà, creuant el LAmmar,
et des
REpertaré a Tokyo amb un pe SOL→tó vora del REnas. SOL DO RE SOL→ RE MIm LAm RE SOL→ RE SOL→ RE→ MIm RE→ SOL
i de
tu també tens dret a ser fe
Si
si obli
i fem cas al que sen
Queda't amb
per
i més en
et des
Si és un
A ve
Tota
a la ressaca pel ma
I di
Potser
però
haurem de començar a escriure el des
Queda't amb
per
i més en
et des
Queda't amb
per
i més en
et des
Queda't amb
per
i més en
et des
Queda't amb
per
i més en
et des