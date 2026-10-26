Tokyo (Acords)

Els ulls se t'il·luminen com les nits de París

Acords Acords
Els Catarres
els catarres postals
els catarres postals
Els SOLulls se t'il·luminen com les nits de París,
DOmil tambors de guerra es desperten dins el pit
i de SOLsobte te n'adones que
tu també tens dret a ser feREliç.

Si SOLaturem tots els rellotges i estirem fins l'infinit
DOaquest breu moment de pausa entre rutines i neguits,
si obliSOLdem el que s'espera de nosaltres
i fem cas al que senREtim.

Queda't amb SOLmi. Aquesta DOnit
perREseguirem l'albada fins a SOL→Rússia RE
i més enMImllà, creuant el LAmmar,
et desREpertaré a Tokyo amb un peSOL→tó vora del REnas.

SOL DO RE SOL→ RE
MIm LAm RE SOL→ RE

Si és un SOLcàstig o és un premi, encara està per decidir.
A veDOgades val la pena arriscar-se a patir.
Tota SOLnit de borratxera deixa pas
a la ressaca pel maREtí.

I diSOLgue'm qui és el jutge dels amors i dels instints.
Potser DOtots som culpables d'ignorar el que portem dins,
però SOLen algun lloc, en algun moment,
haurem de començar a escriure el desREtí.

Queda't amb SOLmi. Aquesta DOnit
perREseguirem l'albada fins a SOL→Rússia RE
i més enMImllà, creuant el LAmmar,
et desREpertaré a Tokyo amb un peSOL→tó vora del REnas.
Queda't amb SOLmi. Aquesta DOnit
perREseguirem l'albada fins a SOL→Rússia RE
i més enMImllà, creuant el LAmmar,
et desREpertaré a Tokyo amb un peSOL→tó vora del REnas.

SOL→ RE→ MIm RE→ SOL LAm DO RE RE7 x2

SOL→RE→SOLÉs LAmel deDOliri més REgran, MIm RE7
SOL→RE→SOLel LAmpols que ens fa DOmoure endaREvant. MIm RE7

Queda't amb SOLmi. Aquesta DOnit
perREseguirem l'albada fins a SOL→Rússia RE
i més enMImllà, creuant el LAmmar,
et desREpertaré a Tokyo amb un peSOL→tó vora del REnas.
Queda't amb SOLmi. Aquesta DOnit
perREseguirem l'albada fins a SOL→Rússia RE
i més enMImllà, creuant el LAmmar,
et desREpertaré a Tokyo amb un peSOL→tó vora del REnas.

SOL DO RE SOL→ RE
MIm LAm RE SOL→ RE
SOL→ RE→ MIm RE→ SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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