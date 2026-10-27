DONo me vull aixeDOmaj7car des FAmaj7llit,
DOvull quedar dorDOmaj7mint amb FAmaj7tu
RE9i amb tot lo que m'has FAmaj7dit
RE9en es moment oporFAmaj7tú.
DOmaj7I què sé jo des fuFAmaj7tur
DOmaj7si no record què vaig fer aFAmaj7hir?
RE9Però quan la mar te sala es FAmaj7ulls,
RE9me'n record des demaFAmaj7tins.
DOTants de miMImnuts per saber lo que FAmaj7som o lo que serem,
DOtombats en es MImsol sense dir FAmaj7res de lo que voRE9lem.
DOTenc es reDOmaj7gust de s'esFAmaj7tiu
DOque fa tants DOmaj7d'anys que duc deFAmaj7dins.
RE9I quan la mar me sala es FAmaj7ulls,
RE9me'n record des demaFAmaj7tins.
DOTants de miMImnuts per saber lo que FAmaj7som o lo que serem,
DOtombats en es MImsol sense dir FAmaj7res de lo que volem.
DOQueden tants de miMImnuts per saber lo que FAmaj7som o lo que seRE9rem.
FAmaj7Lo que seRE9rem, SOL6
lo que seRE9rem,
lo que seFAmaj7rem. SOL6 DOmaj7
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