Torna'm (Acords)

Si sapiguéssim la resposta, si obeíssim als de dalt

Acords Acords
Itaca Band
itaca band temerario
itaca band temerario
DOmSi sapiguéssim la resFAmposta, si obeíssim als de dalt,
LA♭si el nostre cor no fos culSI♭pable d'haver-nos fet tant mal,
DOmsi només amb un somFAmriure tot s'hagués resolt,
LA♭si les bases del conSI♭flicte no fossin qüestions d'amor.

FAmSi tu i jo no fóssim DOmsempre partidaris de dir no
MI♭a totes les bogeSOLries que venen de l'altre món,
FAmsi la terra no fos DOmplana, si aquest somni fos finit,
MI♭et diria que t'esSOLtimo en la foscor.

FAmTorna'm les paraules de les DOmmans,
que són les imporMI♭tants,
que amb el seu joc ens farem SI♭grans.
FAmTorna'm aquelles ales de l'aDOmmor,
l'essència d'un sol MI♭cor,
junts serem sempre molt més SOLforts.

DOm FAm LA♭ SI♭

DOmPotser mai vam ser tan FAmnobles per cridar-nos sense por,
LA♭un candau a cada oSI♭rella per donar-nos la raó.
DOmPerò demà podrem parFAmlar-nos cadascú des del seu lloc,
LA♭que tinc ganes d'estiSI♭mar-te i que m'estimis tal com soc.

FAmSi tu i jo no fóssim DOmsempre partidaris de dir no
MI♭a totes les bogeSOLries que venen de l'altre món,
FAmsi la terra no fos DOmplana, si aquest somni fos finit,
MI♭et diria que t'esSOLtimo en la foscor.

FAmTorna'm les paraules de les DOmmans,
que són les imporMI♭tants,
que amb el seu joc ens farem SI♭grans.
FAmTorna'm aquelles ales de l'aDOmmor,
l'essència d'un sol MI♭cor,
junts serem sempre molt més SOLforts.

TrenLA♭cant la barrera del MI♭so
SI♭per trobar la maDOmnera
de LA♭viure sense tenir MI♭por
SI♭a la vida mateixa.

TrenLA♭cant la barrera del MI♭so
SI♭per trobar la maDOmnera
de LA♭viure sense tenir MI♭por
SI♭a la vida maDOmteixa.

LA♭ MI♭ SI♭ DOm x3
LA♭ MI♭ SI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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