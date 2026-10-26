DOmSi sapiguéssim la resFAmposta, si obeíssim als de dalt, LA♭si el nostre cor no fos culSI♭pable d'haver-nos fet tant mal, DOmsi només amb un somFAmriure tot s'hagués resolt, LA♭si les bases del conSI♭flicte no fossin qüestions d'amor.
FAmSi tu i jo no fóssim DOmsempre partidaris de dir no MI♭a totes les bogeSOLries que venen de l'altre món, FAmsi la terra no fos DOmplana, si aquest somni fos finit, MI♭et diria que t'esSOLtimo en la foscor.
FAmTorna'm les paraules de les DOmmans, que són les imporMI♭tants, que amb el seu joc ens farem SI♭grans. FAmTorna'm aquelles ales de l'aDOmmor, l'essència d'un sol MI♭cor, junts serem sempre molt més SOLforts.
DOmFAmLA♭SI♭
DOmPotser mai vam ser tan FAmnobles per cridar-nos sense por, LA♭un candau a cada oSI♭rella per donar-nos la raó. DOmPerò demà podrem parFAmlar-nos cadascú des del seu lloc, LA♭que tinc ganes d'estiSI♭mar-te i que m'estimis tal com soc.
FAmSi tu i jo no fóssim DOmsempre partidaris de dir no MI♭a totes les bogeSOLries que venen de l'altre món, FAmsi la terra no fos DOmplana, si aquest somni fos finit, MI♭et diria que t'esSOLtimo en la foscor.
FAmTorna'm les paraules de les DOmmans, que són les imporMI♭tants, que amb el seu joc ens farem SI♭grans. FAmTorna'm aquelles ales de l'aDOmmor, l'essència d'un sol MI♭cor, junts serem sempre molt més SOLforts.
TrenLA♭cant la barrera del MI♭so SI♭per trobar la maDOmnera de LA♭viure sense tenir MI♭por SI♭a la vida mateixa.
TrenLA♭cant la barrera del MI♭so SI♭per trobar la maDOmnera de LA♭viure sense tenir MI♭por SI♭a la vida maDOmteixa.