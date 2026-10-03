Tornar a sa terra (Acords)

Sa sort no m’hi acompanya

Acords Acords
Antònia Font
MIm SIm DO LAm

MImDesmesuSImrat com un carnaDOval,
LAmja m’ha MImsuperat
sa riSImquesa des DOteu taLAmllat,
MImrecopiSImlant es meus drets DOhumans
LAmdins un MImcel nocturn,
permaSImnent i verDOmell LAmde Mart.

DOEstiREmar és uSOLna maRElaltia
DOde transmissió SImsexual.

MImCentrifuSImgat amb es huraDOcans
LAmde ses teMImves mans,
SImvisc a DOpart de LAmsa realitat.

DOInvenREtar és SOLsa meREva forma
DOde multidiscapaSImcitat.

SOLMe tir a sa pisDOcina,
SOLla deix embaRErassada.
MImNo vull tornar a DOsa Terra,
SOLsa sort no m’hi aREcompanya.
SOLVull ser es pilot d’un DOovni,
SOLvull ser es pilot d’un REase.
MImNo sé què fa un DOovni
SOLi sé que estic REcom una puta caSOLbra.

MImDesmesuSImrat com un carnaDOval,
LAmja m’ha MImsuperat
sa riSImquesa des DOteu taLAmllat.

DOEstiREmar és uSOLna maRElaltia
DOde transmissió SImsexual.

SOLMe tir a sa pisDOcina,
SOLla deix embaRErassada.
MImNo vull tornar a DOsa Terra,
SOLsa sort no m’hi aREcompanya.
SOLVull ser es pilot d’un DOovni,
SOLvull ser es pilot d’un REase.
MImNo sé què fa un DOovni
SOLi sé que estic REcom una puta SOLcabra.

SOLMe tir a sa pisDOcina,
SOLla deix embaRErassada.
MImNo vull tornar a DOsa Terra,
SOLsa sort no m’hi aREcompanya.
SOLVull ser es pilot d’un DOovni,
SOLvull ser es pilot d’un REase.
MImNo sé què fa un DOovni
SOLi sé que estic REcom una puta SOLcabra.

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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