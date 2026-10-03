MImDesmesuSImrat com un carnaDOval, LAmja m’ha MImsuperat sa riSImquesa des DOteu taLAmllat, MImrecopiSImlant es meus drets DOhumans LAmdins un MImcel nocturn, permaSImnent i verDOmell LAmde Mart.
DOEstiREmar és uSOLna maRElaltia DOde transmissió SImsexual.
MImCentrifuSImgat amb es huraDOcans LAmde ses teMImves mans, SImvisc a DOpart de LAmsa realitat.
DOInvenREtar és SOLsa meREva forma DOde multidiscapaSImcitat.
SOLMe tir a sa pisDOcina, SOLla deix embaRErassada. MImNo vull tornar a DOsa Terra, SOLsa sort no m’hi aREcompanya. SOLVull ser es pilot d’un DOovni, SOLvull ser es pilot d’un REase. MImNo sé què fa un DOovni SOLi sé que estic REcom una puta caSOLbra.
MImDesmesuSImrat com un carnaDOval, LAmja m’ha MImsuperat sa riSImquesa des DOteu taLAmllat.
DOEstiREmar és uSOLna maRElaltia DOde transmissió SImsexual.
SOLMe tir a sa pisDOcina, SOLla deix embaRErassada. MImNo vull tornar a DOsa Terra, SOLsa sort no m’hi aREcompanya. SOLVull ser es pilot d’un DOovni, SOLvull ser es pilot d’un REase. MImNo sé què fa un DOovni SOLi sé que estic REcom una puta SOLcabra.
SOLMe tir a sa pisDOcina, SOLla deix embaRErassada. MImNo vull tornar a DOsa Terra, SOLsa sort no m’hi aREcompanya. SOLVull ser es pilot d’un DOovni, SOLvull ser es pilot d’un REase. MImNo sé què fa un DOovni SOLi sé que estic REcom una puta SOLcabra.
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