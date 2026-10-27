Si no hi ha res etern, SImni els calés ni la feina, ni els amics SImni els amants, els somnis somiSImats, els moments viscuts són com fulles al vent. MIm Se les emporta enSImllà i capriciós les fa tornar. LA Tornaràs a sofrir, SImtornaràs a plorar, tornaSOLràs a sentir, tornaràs a somriure, tornaràs a LAsomiar. RE
I la lletra de l’himne soSImbreviurà a la cançó. Els petons robats, els MImtresors perduts, els oblidats són com SImfulles que el vent s’emLAporta enllà i capriciós les fa tornar. RE Tornaràs a mentir, torMImnaràs a pregar, tornaSOLràs a creure, tornaràs a fer-ho veure, tornaràs LAa volar. SIm
RESOLLA
Si no hi ha res etern, SImla ressaca de dia i la botella de nit, MIm els somriures forSImçats, els sanglots fingits són com paraules al vent. LA Malentesos pasSImsats que arreglaràs qui sap quan. RE Tornaràs a sentir, SImtornaràs a plorar, tornaràs a SOLveure, tornaràs a viure, LA tornaràs REa tremolar.