Tornaràs a tremolar (Acords)

Si no hi ha res etern, ni els calés ni la feina

Acords Acords
Mishima
mishima ordre i aventura
mishima ordre i aventura
SIm MIm LA RE

Si no hi ha res etern, SImni els calés ni la feina,
ni els amics SImni els amants,
els somnis somiSImats, els moments viscuts
són com fulles al vent. MIm
Se les emporta enSImllà i capriciós
les fa tornar. LA
Tornaràs a sofrir, SImtornaràs a plorar,
tornaSOLràs a sentir, tornaràs a somriure,
tornaràs a LAsomiar. RE

I la lletra de l’himne soSImbreviurà a la cançó.
Els petons robats, els MImtresors perduts,
els oblidats són com SImfulles que el vent
s’emLAporta enllà i capriciós
les fa tornar. RE
Tornaràs a mentir, torMImnaràs a pregar,
tornaSOLràs a creure, tornaràs a fer-ho veure,
tornaràs LAa volar. SIm

RE SOL LA

Si no hi ha res etern, SImla ressaca de dia
i la botella de nit, MIm
els somriures forSImçats, els sanglots fingits
són com paraules al vent. LA
Malentesos pasSImsats que arreglaràs
qui sap quan. RE
Tornaràs a sentir, SImtornaràs a plorar,
tornaràs a SOLveure,
tornaràs a viure, LA
tornaràs REa tremolar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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