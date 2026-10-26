Tornaré (Acords)

No recordo ni quan vaig marxar

Acords Acords
Doctor Prats
No reFAcordo ni quan vaig marxar,
fa més temps del que vull penDOsar.
Em faig el SI♭fort i tiro endaFAvant
i no t'ho DOdic, però et trobo a faltar.

Si poFAgués tan sols un moment
pensar en tot el que hauríem pogut DOfer,
però la SI♭llar que va fer FAgran
ja no em DOtroba i segueix avanFAçant.

TornaDOré, SI♭
per poder tornar a seFAguir
quan m'esperi l'impreDOvist. SI♭

TornaDOré, SI♭
pel camí que vas deiFAxar
sense demanar perDOmís. SI♭

FA DO SI♭ FA
DO FA

Si el deFAmà es recorda de mi,
si de nit s'encèn un maDO
i per SI♭fi sembla que va FA
i una esDOpurna il·lumina el camí.

Quan de FAcop s'il·lumini l'albada,
quan mirem la lluna que s'aDOmaga,
quan troSI♭bem un racó en la nosFAtàlgia
i comparDOtim la mateixa miFArada.

TornaDOré, SI♭
per poder tornar a seFAguir
quan m'esperi l'impreDOvist. SI♭

TornaDOré, SI♭
pel camí que vas deiFAxar
sense demanar perDOmís. SI♭

FA DO SI♭ FA
DO FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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