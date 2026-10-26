No re
FAcordo ni quan vaig marxar,
fa més temps del que vull pen
DOsar.
Em faig el
SI♭fort i tiro enda FAvant
i no t'ho
DOdic, però et trobo a faltar.
Si po
FAgués tan sols un moment
pensar en tot el que hauríem pogut
DOfer,
però la
SI♭llar que va fer FAgran
ja no em
DOtroba i segueix avan FAçant.
Torna
DOré, SI♭
per poder tornar a se
FAguir
quan m'esperi l'impre
DOvist. SI♭
Torna
DOré, SI♭
pel camí que vas dei
FAxar
sense demanar per
DOmís. SI♭ FA DO SI♭ FA DO FA
Si el de
FAmà es recorda de mi,
si de nit s'encèn un ma
DOtí
i per
SI♭fi sembla que va FAbé
i una es
DOpurna il·lumina el camí.
Quan de
FAcop s'il·lumini l'albada,
quan mirem la lluna que s'a
DOmaga,
quan tro
SI♭bem un racó en la nos FAtàlgia
i compar
DOtim la mateixa mi FArada.
Torna
DOré, SI♭
per poder tornar a se
FAguir
quan m'esperi l'impre
DOvist. SI♭
Torna
DOré, SI♭
pel camí que vas dei
FAxar
sense demanar per
DOmís. SI♭ FA DO SI♭ FA DO FA
fa més temps del que vull pen
Em faig el
i no t'ho
Si po
pensar en tot el que hauríem pogut
però la
ja no em
Torna
per poder tornar a se
quan m'esperi l'impre
Torna
pel camí que vas dei
sense demanar per
Si el de
si de nit s'encèn un ma
i per
i una es
Quan de
quan mirem la lluna que s'a
quan tro
i compar
Torna
per poder tornar a se
quan m'esperi l'impre
Torna
pel camí que vas dei
sense demanar per