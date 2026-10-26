Intro:
SIm LA SOL LA x4 SOLBenvinguda al lloc precís on REfaig volar els co LAloms, SOLal segon exacte que el ca REfè mata la FA#mson,
quan el
SOLfar s’allunyi del RE→ LAport...
Tinc un
SOLpla perfecte. SImTorna LArem a SOLcasa LA SImpel camí que LAno ens durà SOLenlloc, LA SImsense LAmés pai SOLsatge LA
que la
SImllum que des REfila de SOL→ LAfons. SImI gasta LArem sa SOLba LAtes, SImfarem un nus amb LAels teus i els meus SOLcor LAdons. SImPerduts en u LAna plat SOLja LAens
banya
SImrem fins que es REmori el SOLsol, LA
fins que els
SImdits se’ns ar REruguin SOLmolt, LAmolt, molt... SIm RE SOL LA x4 SOLBenvinguda al món secret dels REdies qualse LAvol, SOLal minut de glòria de les REmans buscant tre FA#msors.
I re
SOLcordo encara aquell RElloc LA
on pen
SOLsàvem massa. SImTorna LArem a SOLcasa LA SImpel camí que LAno ens durà SOLenlloc, LA SImsense LAmés pai SOLsatge LA
que la
SImllum que des REfila de SOL→ LAfons. SImI tinc un LApla per SOLfec LAte SIma dos mil peus da LAmunt dels a SOLvi LAons, SImen rigo LArós di SOLrec LAte,
balla
SImrem fins que es REfaci SOL→ LAfosc,
fins que el
SImcos ens REdigui SOLprou, LAprou, prou... SIm RE SOL LA x4 SImEl REso SOLde LAla SImbrisa REque de SOLsacce LAlera, SImdel REvol SOLd’un pa LAper SImque es REva gron SOLxant i cau LAal foc. SImTu REi SOLjo, al LAca SImmí a REmagat SOLd’una dre LAcera, SImal RElloc SOLque LAsem SImpre mira REves des SOLdel teu LAbalcó. SIm RE SOL LA x8
quan el
Tinc un
que la
banya
fins que els
I re
on pen
que la
balla
fins que el