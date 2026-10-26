Tornarem a casa (Acords)

Benvinguda al lloc precís on faig volar els coloms

Acords Acords
Blaumut
blaumut el primer arbre del bosc
blaumut el primer arbre del bosc
Intro: SIm LA SOL LA x4

SOLBenvinguda al lloc precís on REfaig volar els coLAloms,
SOLal segon exacte que el caREfè mata la FA#mson,
quan el SOLfar s’allunyi del RE→LAport...
Tinc un SOLpla perfecte.

SImTornaLArem a SOLcasa LA
SImpel camí que LAno ens durà SOLenlloc, LA
SImsense LAmés paiSOLsatge LA
que la SImllum que desREfila de SOL→LAfons.

SImI gastaLArem saSOLbaLAtes,
SImfarem un nus amb LAels teus i els meus SOLcorLAdons.
SImPerduts en uLAna platSOLja LAens
banyaSImrem fins que es REmori el SOLsol, LA
fins que els SImdits se’ns arREruguin SOLmolt, LAmolt, molt...

SIm RE SOL LA x4

SOLBenvinguda al món secret dels REdies qualseLAvol,
SOLal minut de glòria de les REmans buscant treFA#msors.
I reSOLcordo encara aquell RElloc LA
on penSOLsàvem massa.

SImTornaLArem a SOLcasa LA
SImpel camí que LAno ens durà SOLenlloc, LA
SImsense LAmés paiSOLsatge LA
que la SImllum que desREfila de SOL→LAfons.

SImI tinc un LApla perSOLfecLAte
SIma dos mil peus daLAmunt dels aSOLviLAons,
SImen rigoLArós diSOLrecLAte,
ballaSImrem fins que es REfaci SOL→LAfosc,
fins que el SImcos ens REdigui SOLprou, LAprou, prou...

SIm RE SOL LA x4

SImEl REso SOLde LAla SImbrisa REque deSOLsacceLAlera,
SImdel REvol SOLd’un paLAper SImque es REva gronSOLxant i cau LAal foc.
SImTu REi SOLjo, al LAcaSImmí aREmagat SOLd’una dreLAcera,
SImal RElloc SOLque LAsemSImpre miraREves des SOLdel teu LAbalcó.

SIm RE SOL LA x8

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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