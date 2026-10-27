SIm SOL RE LA



SIm Amb els SOL peus a dins RE de l'ai LA gua,

SIm és més fà SOL cil caminar. RE LA

SIm Mil colors SOL a banda i RE banda, LA

SIm és precís SOL saber pa RE rar. LA



Saber SIm parar de ca SOL minar

i fer RE del jo un e LA tern instant

insig SIm nificant, SOL present, passat.

RE Torna LA rem a SIm començar, SOL RE LA

a SIm comen SOL çar. RE LA



SIm Amb els SOL ulls a dins RE de l'àni LA ma,

SIm és més fà SOL cil veure- RE ho clar. LA

SIm Quatre a SOL cords i una RE guitarra LA

SIm ara no po SOL dem parar. RE LA



Saber SIm parar de ca SOL minar

i fer RE del jo un e LA tern instant

insig SIm nificant, SOL present, passat.

RE Torna LA rem a SIm començar, SOL RE LA

a SIm comen SOL çar. RE LA



SIm Amb les SOL mans a dins RE la falda, LA

SIm tornarem a SOL començar. RE LA

SIm Deixem fer- SOL te el que RE t'agrada. LA

SIm Si ve algú, SOL haurem de RE parar. LA



Saber SIm parar de ca SOL minar

i fer RE del jo un e LA tern instant

insig SIm nificant, SOL present, passat.

RE Torna LA rem a co SIm mençar, a ca SOL minar

i fer RE del jo un e LA tern instant

insig SIm nificant, SOL present, passat.

RE Torna LA rem a SIm començar, SOL RE LA

a SIm comen SOL çar. RE LA



SIm SOL



Tornarem a comen SIm çar, RE

a comen SIm çar, RE

a comen SIm çar, RE

a comen SIm çar. RE



Tornarem a comen SIm çar, SOL RE LA

a SIm començar, SOL RE LA

a SIm començar, SOL RE LA

a SIm comen SOL çar. RE LA



A co SIm mençar, a ca SOL minar

i fer RE del jo un e LA tern instant

insig SIm nificant, SOL present, passat.

RE Torna LA rem a co SIm mençar, a ca SOL minar

i fer RE del jo un e LA tern instant

insig SIm nificant, SOL present, passat.

RE Torna LA rem a comen RE→ LA→ SOL çar. SIm