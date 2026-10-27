Tornarem a començar (Acords)

Amb els peus a dins de l'aigua

Acords Acords
AlQuadrat
alquadrat tornarem a comencar
alquadrat tornarem a comencar
SIm SOL RE LA

SImAmb els SOLpeus a dins REde l'aiLAgua,
SImés més fàSOLcil caminar. RE LA
SImMil colors SOLa banda i REbanda, LA
SImés precís SOLsaber paRErar. LA

Saber SImparar de caSOLminar
i fer REdel jo un eLAtern instant
insigSImnificant, SOLpresent, passat.
RETornaLArem a SImcomençar, SOL RE LA
a SImcomenSOLçar. RE LA

SImAmb els SOLulls a dins REde l'àniLAma,
SImés més fàSOLcil veure-REho clar. LA
SImQuatre aSOLcords i una REguitarra LA
SImara no poSOLdem parar. RE LA

Saber SImparar de caSOLminar
i fer REdel jo un eLAtern instant
insigSImnificant, SOLpresent, passat.
RETornaLArem a SImcomençar, SOL RE LA
a SImcomenSOLçar. RE LA

SImAmb les SOLmans a dins REla falda, LA
SImtornarem a SOLcomençar. RE LA
SImDeixem fer-SOLte el que REt'agrada. LA
SImSi ve algú, SOLhaurem de REparar. LA

Saber SImparar de caSOLminar
i fer REdel jo un eLAtern instant
insigSImnificant, SOLpresent, passat.
RETornaLArem a coSImmençar, a caSOLminar
i fer REdel jo un eLAtern instant
insigSImnificant, SOLpresent, passat.
RETornaLArem a SImcomençar, SOL RE LA
a SImcomenSOLçar. RE LA

SIm SOL

Tornarem a comenSImçar, RE
a comenSImçar, RE
a comenSImçar, RE
a comenSImçar. RE

Tornarem a comenSImçar, SOL RE LA
a SImcomençar, SOL RE LA
a SImcomençar, SOL RE LA
a SImcomenSOLçar. RE LA

A coSImmençar, a caSOLminar
i fer REdel jo un eLAtern instant
insigSImnificant, SOLpresent, passat.
RETornaLArem a coSImmençar, a caSOLminar
i fer REdel jo un eLAtern instant
insigSImnificant, SOLpresent, passat.
RETornaLArem a comenRE→LA→SOLçar. SIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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