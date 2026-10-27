SImAmb els SOLpeus a dins REde l'aiLAgua, SImés més fàSOLcil caminar. RELA SImMil colors SOLa banda i REbanda, LA SImés precís SOLsaber paRErar. LA
Saber SImparar de caSOLminar i fer REdel jo un eLAtern instant insigSImnificant, SOLpresent, passat. RETornaLArem a SImcomençar, SOLRELA a SImcomenSOLçar. RELA
SImAmb els SOLulls a dins REde l'àniLAma, SImés més fàSOLcil veure-REho clar. LA SImQuatre aSOLcords i una REguitarra LA SImara no poSOLdem parar. RELA
Saber SImparar de caSOLminar i fer REdel jo un eLAtern instant insigSImnificant, SOLpresent, passat. RETornaLArem a SImcomençar, SOLRELA a SImcomenSOLçar. RELA
SImAmb les SOLmans a dins REla falda, LA SImtornarem a SOLcomençar. RELA SImDeixem fer-SOLte el que REt'agrada. LA SImSi ve algú, SOLhaurem de REparar. LA
Saber SImparar de caSOLminar i fer REdel jo un eLAtern instant insigSImnificant, SOLpresent, passat. RETornaLArem a coSImmençar, a caSOLminar i fer REdel jo un eLAtern instant insigSImnificant, SOLpresent, passat. RETornaLArem a SImcomençar, SOLRELA a SImcomenSOLçar. RELA
SImSOL
Tornarem a comenSImçar, RE a comenSImçar, RE a comenSImçar, RE a comenSImçar. RE
Tornarem a comenSImçar, SOLRELA a SImcomençar, SOLRELA a SImcomençar, SOLRELA a SImcomenSOLçar. RELA
A coSImmençar, a caSOLminar i fer REdel jo un eLAtern instant insigSImnificant, SOLpresent, passat. RETornaLArem a coSImmençar, a caSOLminar i fer REdel jo un eLAtern instant insigSImnificant, SOLpresent, passat. RETornaLArem a comenRE→LA→SOLçar. SIm