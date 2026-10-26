Quan has tocat el
LAmcel
i
SOLsents a prop l’in DOfern,
camines sense
SOLfe, sense destí,
sense sa
LAmvie MIsa.
Fugint del que no en
LAmtens,
fu
SOLgint d’aquest pre DOsent,
pensar en aquells an
SOLhels
és l’única forma que
LAmtens de continu MIar.
Torna
LAmrem a ser grans, hi torna REmrem,
quan sor
SOLtim d’aquesta tem DOpesta MI
que ama
LAmguem rere rostre indife REmrent.
Però cou i ens fa sen
MItir que hi torna LAmrem.
Trencar aquest desen
LAmcert
co
SOLmença en un ma DOteix.
Tornem a les ar
SOLrels,
als somnis que ens van veure
LAmnéi MIxer.
És temps de ser va
LAmlents,
és
SOLtemps de ser cons DOcients
que cal cor i cer
SOLvell,
i no volem perdre nin
LAmgú
en aquest ca
MImí.
Torna
LAmrem a ser grans, hi torna REmrem,
quan sor
SOLtim d’aquesta tem DOpesta MI
que ama
LAmguem rere rostre indife REmrent.
Però cou i ens fa sen
MItir que hi torna LAmrem. SOL DORere els núvols hi ha,
rere els núvols hi ha un
MIsoltan gran
que
FAmai ningú no el podrà ama DOgar. SOL DORere els dubtes hi ha,
rere els dubtes hi ha
MIla veritat. FACreu-me, creu-me, creu-me.
Tenim fu
MItur. LAm REm SOL DO MI LAm REm MI
Torna
LAmrem a ser grans, hi torna REmrem,
quan sor
SOLtim d’aquesta tem DOpesta MI
que ama
LAmguem rere rostre indife REmrent.
Però
SOLcou i ens fa sentir que hi torna MIrem.
Torna
LAmrem a ser grans, hi torna REmrem,
quan sor
SOLtim d’aquesta tem DOpesta MI
que ama
LAmguem rere rostre indife REmrent.
Però cou i ens fa sen
MItir que hi torna LAmrem.
i
camines sense
sense sa
Fugint del que no en
fu
pensar en aquells an
és l’única forma que
Torna
quan sor
que ama
Però cou i ens fa sen
Trencar aquest desen
co
Tornem a les ar
als somnis que ens van veure
És temps de ser va
és
que cal cor i cer
i no volem perdre nin
en aquest ca
Torna
quan sor
que ama
Però cou i ens fa sen
rere els núvols hi ha un
que
rere els dubtes hi ha
Tenim fu
Torna
quan sor
que ama
Però
Torna
quan sor
que ama
Però cou i ens fa sen