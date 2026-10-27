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FArem a cantar vic DOtòria,
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MIrem a ser el que vam FAser.
La partida ha comen
DOçat, la llengua en com SOLbat.
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FArem a escriure la his DOtòria,
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MIrem a ser els més. va FAlents
La partida ha comen
DOçat, la llengua en com SOLbat. DOEt parlo amb la SOLllengua que segur has obli REmdat. FA DOT'escric amb pa SOLraules que segur no enten REmdràs. DOTants anys perse SOLguits, REmhan quedat en l'o FAblit DOles cendres del SOLque va ser un gran FApa SOLís. DOPotser no recor SOLdis el que va arribar a REmser FA DOla terra d'on SOLvens, on et creixen les ar REmrels. DOSomio por SOLtar- REmte de nou cap a FAquí, DOencendre l'es SOLpurna d'este nou FAca SOLmí.
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FArem a cantar vic DOtòria,
torna
MIrem a ser el que vam FAser.
La partida ha comen
DOçat, la llengua en com SOLbat.
Torna
FArem a escriure la his DOtòria,
torna
MIrem a ser els més. va FAlents
La partida ha comen
DOçat, la llengua en com SOLbat. DO SOL FA SOL x4 DOEm miro els bal SOLcons del que ara són ciu REmtat FA DOi pengen ban SOLderes plenes de co REmlors estranys. DOCultura en si SOLlenci, REmsilenci impo FAsat, DOla història d'un SOLpoble que ha quedat obli FA→ SOLdat.
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FArem a cantar vic DOtòria,
torna
MIrem a ser el que vam FAser.
La partida ha comen
DOçat, la llengua en com SOLbat.
Torna
FArem a escriure la his DOtòria,
torna
MIrem a ser els més. va FAlents
La partida ha comen
DOçat, la llengua en com SOLbat. REm"Ne FAces REmsitem FA→ LAmmés im DOmer SOLsió lingüística per tenir un futur capicua, REmamb FAel REmcap FA→ LAmi amb DOel SOLcor, perquè si llegim del dret i del revés REmel FAnom REmde FA→ LAmla nos DOtra SOLllengua, en traurem l'entrellat: català, a l'atac!"
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FArem a cantar vic DOtòria,
torna
MIrem a ser el que vam FAser.
La partida ha comen
DOçat, la llengua en com SOLbat.
Torna
FArem a escriure la his DOtòria,
torna
MIrem a ser els més. va FAlents
La partida ha comen
DOçat, la llengua en com SOLbat.
Torna
FArem a cantar vic DOtòria,
torna
MIrem a ser el que vam FAser.
La partida ha comen
DOçat, la llengua en com SOLbat.
Torna
FArem a escriure la his DOtòria,
torna
MIrem a ser els més. va FAlents
La partida ha comen
DOçat, la llengua en com SOLbat.
Torna
FArem a cantar vic DOtòria,
torna
MIrem a ser el que vam FAser.
La partida ha comen
DOçat, la llengua en com SOLbat.
Torna
FArem a escriure la his DOtòria,
torna
MIrem a ser els més. va FAlents
La partida ha comen
DOçat, la llengua en com SOLbat.
Torna
FArem a cantar vic DOtòria,
torna
MIrem a ser el que vam FAser.
La partida ha comen
DOçat, la llengua en com SOLbat.
Torna
FArem a escriure la his DOtòria,
torna
MIrem a ser els més. va FAlents
La partida ha comen
DOçat, la llengua en com SOLbat.
torna
La partida ha comen
Torna
torna
La partida ha comen
Torna
torna
La partida ha comen
Torna
torna
La partida ha comen
Torna
torna
La partida ha comen
Torna
torna
La partida ha comen
Torna
torna
La partida ha comen
Torna
torna
La partida ha comen
Torna
torna
La partida ha comen
Torna
torna
La partida ha comen
Torna
torna
La partida ha comen
Torna
torna
La partida ha comen
Torna
torna
La partida ha comen
Torna
torna
La partida ha comen