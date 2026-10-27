Tornarem (Acords)

Tornarem a cantar victòria

Acords Acords
Xeic!
xeic batecs
xeic batecs
TornaFArem a cantar vicDOtòria,
tornaMIrem a ser el que vam FAser.
La partida ha comenDOçat, la llengua en comSOLbat.
TornaFArem a escriure la hisDOtòria,
tornaMIrem a ser els més. vaFAlents
La partida ha comenDOçat, la llengua en comSOLbat.

DOEt parlo amb la SOLllengua que segur has obliREmdat. FA
DOT'escric amb paSOLraules que segur no entenREmdràs.
DOTants anys perseSOLguits, REmhan quedat en l'oFAblit
DOles cendres del SOLque va ser un gran FApaSOLís.

DOPotser no recorSOLdis el que va arribar a REmser FA
DOla terra d'on SOLvens, on et creixen les arREmrels.
DOSomio porSOLtar-REmte de nou cap aFAquí,
DOencendre l'esSOLpurna d'este nou FAcaSOLmí.

TornaFArem a cantar vicDOtòria,
tornaMIrem a ser el que vam FAser.
La partida ha comenDOçat, la llengua en comSOLbat.
TornaFArem a escriure la hisDOtòria,
tornaMIrem a ser els més. vaFAlents
La partida ha comenDOçat, la llengua en comSOLbat.

DO SOL FA SOL x4

DOEm miro els balSOLcons del que ara són ciuREmtat FA
DOi pengen banSOLderes plenes de coREmlors estranys.
DOCultura en siSOLlenci, REmsilenci impoFAsat,
DOla història d'un SOLpoble que ha quedat obliFA→SOLdat.

TornaFArem a cantar vicDOtòria,
tornaMIrem a ser el que vam FAser.
La partida ha comenDOçat, la llengua en comSOLbat.
TornaFArem a escriure la hisDOtòria,
tornaMIrem a ser els més. vaFAlents
La partida ha comenDOçat, la llengua en comSOLbat.

REm"NeFAcesREmsitem FA→LAmmés imDOmerSOLsió lingüística per tenir un futur capicua,
REmamb FAel REmcap FA→LAmi amb DOel SOLcor, perquè si llegim del dret i del revés
REmel FAnom REmde FA→LAmla nosDOtra SOLllengua, en traurem l'entrellat: català, a l'atac!"

TornaFArem a cantar vicDOtòria,
tornaMIrem a ser el que vam FAser.
La partida ha comenDOçat, la llengua en comSOLbat.
TornaFArem a escriure la hisDOtòria,
tornaMIrem a ser els més. vaFAlents
La partida ha comenDOçat, la llengua en comSOLbat.
TornaFArem a cantar vicDOtòria,
tornaMIrem a ser el que vam FAser.
La partida ha comenDOçat, la llengua en comSOLbat.
TornaFArem a escriure la hisDOtòria,
tornaMIrem a ser els més. vaFAlents
La partida ha comenDOçat, la llengua en comSOLbat.
TornaFArem a cantar vicDOtòria,
tornaMIrem a ser el que vam FAser.
La partida ha comenDOçat, la llengua en comSOLbat.
TornaFArem a escriure la hisDOtòria,
tornaMIrem a ser els més. vaFAlents
La partida ha comenDOçat, la llengua en comSOLbat.
TornaFArem a cantar vicDOtòria,
tornaMIrem a ser el que vam FAser.
La partida ha comenDOçat, la llengua en comSOLbat.
TornaFArem a escriure la hisDOtòria,
tornaMIrem a ser els més. vaFAlents
La partida ha comenDOçat, la llengua en comSOLbat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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