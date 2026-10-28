MImTot SOLaquest soroll del meu voltant,
MImsenSOLto que trontolla dins del cap
LAmi no em deixa lloc per tu.
DODeMImsitjo LAmtant fugir d'aquest soroll.
MImContagia'm el silenci.
RESi SImem FA#mmires, jo sono.
RESi SImet FA#mmiro, m'escolto.
LAmEl MImso de SOLles passes s'ha fet sord.
MImEl SOLso de les fulles és opac.
LAmNo conec el so del mar.
DODeMImsitjo LAmtant fugir d'aquest soroll.
MImContagia'm el silenci.
RESi SImem FA#mmires, jo sono.
RESi SImet FA#mmiro, m'escolto.
LAmAra MIminSOLvento el so subtil del món,
MImm'aREcompanya dins del cor.
MImJa SOLnomés em queda per sentir
LAmel so de la teva veu.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.