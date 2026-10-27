DO LAm FA SOL



No te'm posis tos DO suda,

no mesclis mal d'amors amb la be LAm guda.

T'apropes, no et vull veure ni en pin FA tura.

Amb tu tinc mal d'amors i no se'm SOL cura.

T'estimo, però no te'm posis tos DO suda,

no mesclis mal d'amors amb la be LAm guda.

T'apropes, no et vull veure ni en FA pintura.

Amb tu tinc mal d'amors i no se'm SOL cura.

Necessito tornar, però LAm és que això mai es demana (mai, mai).

DO Li demanaré a déu LAm si per mi dona la cara.

Haig de trobar una FA feina per desconnectar-me. (Oh! Si us plau)

De la teva cintura no puc esca SOL par-me.

Ets la meva condemna. (diga DO li, digali).

Tequila i sal per curar- LAm me la pena.

Quan et poses tossuda, ningú et FA frena.

Jo busco pau mentre tu busques SOL guerra.

DO Tinc molts mals d'amor amb la beguda,

potser li haurem de LAm posar una miqueta de mesura.

Tinc la nena que no em FA deixa 'trucada perduda'

No entenc per què et segueixes fent SOL la dura.



No te'm posis tossu DO da,

no mesclis mal d'amors amb la be LAm guda.

T'apropes, no et vull veure ni en pin FA tura.

Amb tu tinc mal d'amors i no se'm SOL cura.

Cabezona es lo DO que eres, y eso a mí me tiene malo.

LAm Cuidao' con lo que dices, que duele como disparo.

FA Me vienes con excusas, no soy un abogado.

Me quieres ver SOL de nuevo, va a ser en el reservado.

La botella DO de ron sigue olvidando las penas.

LAm No me pidas perdón, sigue cambiando de temas.

FA Como te muerdas, te envenenas,

SOL siempre estás con tus dilemas.

Segundas SOL partes no son buenas, como dice el refrán.

LAm Y que va (y DO que va),

no me creo ni la mi DO tad.

LAm Y que va (y que va),

a ti yo ya no vuelvo DO más.

FA Y que va (y que va),

no me creo tus lágri DO mas,

SOL por más cabezona que seas.



Yo no vuelvo ni pa DO 'atrás.



No te'm posis tos DO suda,

no mesclis mal d'amors amb la be LAm guda.

T'apropes, no et vull veure ni en pin FA tura.

Amb tu tinc mal d'amors i no se'm SOL cura.

T'estimo, però no te'm posis tos DO suda,

no mesclis mal d'amors amb la be LAm guda.

T'apropes, no et vull veure ni en pin FA tura.

Amb tu tinc mal d'amors i no se'm SOL cura.



DO LAm FA SOL