No te'm posis tosDOsuda, no mesclis mal d'amors amb la beLAmguda. T'apropes, no et vull veure ni en pinFAtura. Amb tu tinc mal d'amors i no se'm SOLcura. T'estimo, però no te'm posis tosDOsuda, no mesclis mal d'amors amb la beLAmguda. T'apropes, no et vull veure ni en FApintura. Amb tu tinc mal d'amors i no se'm SOLcura. Necessito tornar, però LAmés que això mai es demana (mai, mai). DOLi demanaré a déu LAmsi per mi dona la cara. Haig de trobar una FAfeina per desconnectar-me. (Oh! Si us plau) De la teva cintura no puc escaSOLpar-me. Ets la meva condemna. (digaDOli, digali). Tequila i sal per curar-LAmme la pena. Quan et poses tossuda, ningú et FAfrena. Jo busco pau mentre tu busques SOLguerra. DOTinc molts mals d'amor amb la beguda, potser li haurem de LAmposar una miqueta de mesura. Tinc la nena que no em FAdeixa 'trucada perduda' No entenc per què et segueixes fent SOLla dura.
No te'm posis tossuDOda, no mesclis mal d'amors amb la beLAmguda. T'apropes, no et vull veure ni en pinFAtura. Amb tu tinc mal d'amors i no se'm SOLcura. Cabezona es lo DOque eres, y eso a mí me tiene malo. LAmCuidao' con lo que dices, que duele como disparo. FAMe vienes con excusas, no soy un abogado. Me quieres ver SOLde nuevo, va a ser en el reservado. La botella DOde ron sigue olvidando las penas. LAmNo me pidas perdón, sigue cambiando de temas. FAComo te muerdas, te envenenas, SOLsiempre estás con tus dilemas. Segundas SOLpartes no son buenas, como dice el refrán. LAmY que va (y DOque va), no me creo ni la miDOtad. LAmY que va (y que va), a ti yo ya no vuelvo DOmás. FAY que va (y que va), no me creo tus lágriDOmas, SOLpor más cabezona que seas.
Yo no vuelvo ni pa DO'atrás.
No te'm posis tosDOsuda, no mesclis mal d'amors amb la beLAmguda. T'apropes, no et vull veure ni en pinFAtura. Amb tu tinc mal d'amors i no se'm SOLcura. T'estimo, però no te'm posis tosDOsuda, no mesclis mal d'amors amb la beLAmguda. T'apropes, no et vull veure ni en pinFAtura. Amb tu tinc mal d'amors i no se'm SOLcura.