Tot anirà bé (Acords)

Trec el cap per la finestra del vagó

Acords Acords
Joan Dausà
MI FA#m LA SI x4

MITrec el SIcap per la fiLAnestra del MIvagó,
veig alSIgú que esLApera a l'estaMIció
amb un paSIper que du el meu LAnom.

MIPujo SIa un cotxe que LAté més anys MIque jo,
a la SIràdiLAo sona la MIcançó
"Take me SIhome, country roLAads".

Oh! Oh! FA#m→SIOh!

I el MIcor em FA#mdiuLAque SItot anirà bé,
MI FA#m LA SI
i ara el MImón em FA#mdiu LAque SItot anirà bé.
MIUh! FA#mUh! LAUh!SI
MIUh! FA#mUh! LAUh!SI

MIQuan cau el SIsol, paLArem a una penMIsió.
Els queda SIlliure LAuna habitaMIció
al cosSItat, al costat del LAmenjador.

MIA mitSIjanit, de sobLAte sento MIun crit
i alSIgú que riu LAem fa sortir MIdel llit:
T'esperem, SIdiu, al segon LApis.

Oh! Oh! FA#m→SIOh!

I el MIcor em FA#mdiuLAque SItot anirà bé,
MI FA#m LA SI
i ara el MImón em FA#mdiu LAque SItot anirà bé,
MI FA#m LA SI
i el MIcor em FA#mdiuLAque SItot anirà bé,
i ara el MImón em FA#mdiu LAque SItot anirà bé.

MI FA#m LA SI Uh! Uh! Uh!
MI FA#m LA SI Uh! Uh! Uh!

FA#m DO#m MI SI x2

FA#mI ara, vint anys DO#mdesprés,
recordo aquell moMIment
i ens veig a tots tan SIbé.

FA#mTornaria a agafar DO#mel tren,
tornaria a aquell hoMItel
per trobar-te entre la SIgent.

I el MIcor em FA#mdiuLAque SItot anirà bé,
MI FA#m LA SI
i ara el MImón em FA#mdiu LAque SItot anirà bé,
MI FA#m LA SI
i el MIcor em FA#mdiuLAque SItot anirà bé,
i ara el MImón em FA#mdiu LAque SItot anirà bé.

MI FA#m LA SI Uh! Uh! Uh!
MI FA#m LA SI Uh! Uh! Uh!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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