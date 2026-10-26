MITrec el SIcap per la fiLAnestra del MIvagó, veig alSIgú que esLApera a l'estaMIció amb un paSIper que du el meu LAnom.
MIPujo SIa un cotxe que LAté més anys MIque jo, a la SIràdiLAo sona la MIcançó "Take me SIhome, country roLAads".
Oh! Oh! FA#m→SIOh!
I el MIcor em FA#mdiuLAque SItot anirà bé, MIFA#mLASI i ara el MImón em FA#mdiu LAque SItot anirà bé. MIUh! FA#mUh! LAUh!SI MIUh! FA#mUh! LAUh!SI
MIQuan cau el SIsol, paLArem a una penMIsió. Els queda SIlliure LAuna habitaMIció al cosSItat, al costat del LAmenjador.
MIA mitSIjanit, de sobLAte sento MIun crit i alSIgú que riu LAem fa sortir MIdel llit: T'esperem, SIdiu, al segon LApis.
Oh! Oh! FA#m→SIOh!
I el MIcor em FA#mdiuLAque SItot anirà bé, MIFA#mLASI i ara el MImón em FA#mdiu LAque SItot anirà bé, MIFA#mLASI i el MIcor em FA#mdiuLAque SItot anirà bé, i ara el MImón em FA#mdiu LAque SItot anirà bé.
MIFA#mLASI Uh! Uh! Uh! MIFA#mLASI Uh! Uh! Uh!
FA#mDO#mMISI x2
FA#mI ara, vint anys DO#mdesprés, recordo aquell moMIment i ens veig a tots tan SIbé.
FA#mTornaria a agafar DO#mel tren, tornaria a aquell hoMItel per trobar-te entre la SIgent.
I el MIcor em FA#mdiuLAque SItot anirà bé, MIFA#mLASI i ara el MImón em FA#mdiu LAque SItot anirà bé, MIFA#mLASI i el MIcor em FA#mdiuLAque SItot anirà bé, i ara el MImón em FA#mdiu LAque SItot anirà bé.