Tot avança (Acords)

Et vaig buscar

Acords Acords
Guillem Bautista
guillem bautista vaive
guillem bautista vaive
FA LAm SOL MIm

Et vaig busFAcar
LAmper tots els llocs on pasSOLsava.
MImGotes al FAmar,
LAmla sorra balla descalça, SOL
MImvoltes al FAfang,
LAmtot per no voler acomiaSOLdar-me.

MImTirant lo FABlanc,
LAmvas deixar-me pistes per SOLtrobar-te
MImamb tan mala FAsort
LAmque jo ara què he de fer SOLper oblidar-te?
MImVaig pels raFAcons,
LAmhan passat uns mesos, tot aSOLvança.

MImI tot avança, FA LAm
SOLtot avança.
MImHan passat uns mesos, tot FAavança, LAm
SOLtot avança.
MImHan passat uns mesos, tot FAavança, LAm
SOLtot avança.
MImHan passat uns mesos, tot FAavança, LAm
SOLtot avança.

MIm FA LAm SOL

MImGotes al FAmar,
LAmla sorra balla descalça, SOL
MImvoltes al FAfang,
LAmtot per no voler acomiaSOLdar-me.

MImTirant lo FABlanc,
LAmvas deixar-me pistes per SOLtrobar-te
MImamb tan mala FAsort
LAmque jo ara què he de fer SOLper oblidar-te?
MImVaig pels raFAcons,
LAmhan passat uns mesos, tot aSOLvança.

MImTot avança, FA LAm
SOLtot avança.
MImHan passat uns mesos, tot FAavança, LAm
SOLtot avança.
MImHan passat uns mesos, tot FAavança, LAm
SOLtot avança.
MImHan passat uns mesos, tot FAavança, LAm
SOLtot avança.
MImHan passat uns mesos, tot FAavança, LAm
SOLtot avança.
MImHan passat uns mesos, tot FAavança, LAm
SOLtot avança.
MImHan passat uns mesos, tot FAavança. LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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