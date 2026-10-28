FA LAm SOL MIm



Et vaig bus FA car

LAm per tots els llocs on pas SOL sava.

MIm Gotes al FA mar,

LAm la sorra balla descalça, SOL

MIm voltes al FA fang,

LAm tot per no voler acomia SOL dar-me.



MIm Tirant lo FA Blanc,

LAm vas deixar-me pistes per SOL trobar-te

MIm amb tan mala FA sort

LAm que jo ara què he de fer SOL per oblidar-te?

MIm Vaig pels ra FA cons,

LAm han passat uns mesos, tot a SOL vança.



MIm I tot avança, FA LAm

SOL tot avança.

MIm Han passat uns mesos, tot FA avança, LAm

SOL tot avança.

MIm Han passat uns mesos, tot FA avança, LAm

SOL tot avança.

MIm Han passat uns mesos, tot FA avança, LAm

SOL tot avança.



MIm FA LAm SOL



MIm Gotes al FA mar,

LAm la sorra balla descalça, SOL

MIm voltes al FA fang,

LAm tot per no voler acomia SOL dar-me.



MIm Tirant lo FA Blanc,

LAm vas deixar-me pistes per SOL trobar-te

MIm amb tan mala FA sort

LAm que jo ara què he de fer SOL per oblidar-te?

MIm Vaig pels ra FA cons,

LAm han passat uns mesos, tot a SOL vança.



MIm Tot avança, FA LAm

SOL tot avança.

MIm Han passat uns mesos, tot FA avança, LAm

SOL tot avança.

MIm Han passat uns mesos, tot FA avança, LAm

SOL tot avança.

MIm Han passat uns mesos, tot FA avança, LAm

SOL tot avança.

MIm Han passat uns mesos, tot FA avança, LAm

SOL tot avança.

MIm Han passat uns mesos, tot FA avança, LAm

SOL tot avança.

MIm Han passat uns mesos, tot FA avança. LAm