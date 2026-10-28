FA LAm SOL MIm
Et vaig busFAcar
LAmper tots els llocs on pasSOLsava.
MImGotes al FAmar,
LAmla sorra balla descalça, SOL
MImvoltes al FAfang,
LAmtot per no voler acomiaSOLdar-me.
MImTirant lo FABlanc,
LAmvas deixar-me pistes per SOLtrobar-te
MImamb tan mala FAsort
LAmque jo ara què he de fer SOLper oblidar-te?
MImVaig pels raFAcons,
LAmhan passat uns mesos, tot aSOLvança.
MImI tot avança, FA LAm
SOLtot avança.
MImHan passat uns mesos, tot FAavança, LAm
SOLtot avança.
MImHan passat uns mesos, tot FAavança, LAm
SOLtot avança.
MImHan passat uns mesos, tot FAavança, LAm
SOLtot avança.
MIm FA LAm SOL
MImGotes al FAmar,
LAmla sorra balla descalça, SOL
MImvoltes al FAfang,
LAmtot per no voler acomiaSOLdar-me.
MImTirant lo FABlanc,
LAmvas deixar-me pistes per SOLtrobar-te
MImamb tan mala FAsort
LAmque jo ara què he de fer SOLper oblidar-te?
MImVaig pels raFAcons,
LAmhan passat uns mesos, tot aSOLvança.
MImTot avança, FA LAm
SOLtot avança.
MImHan passat uns mesos, tot FAavança, LAm
SOLtot avança.
MImHan passat uns mesos, tot FAavança, LAm
SOLtot avança.
MImHan passat uns mesos, tot FAavança, LAm
SOLtot avança.
MImHan passat uns mesos, tot FAavança, LAm
SOLtot avança.
MImHan passat uns mesos, tot FAavança, LAm
SOLtot avança.
MImHan passat uns mesos, tot FAavança. LAm
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.