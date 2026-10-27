Tot comença aquí (Acords)

La vida és massa, és terra i sang

Acords Acords
Marcel i Júlia

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

RE FA#m MI LAadd9

La vida és REmassa, és terra i FA#msang,
MIsus2una amalgama que es LAadd9modela com el fang
i fuig com REl'aire entre les FA#mmans.
MIsus2La vida és el que pasLAadd9sa mentre fem plans.

La vida és REdansa, és dia i FA#mnit,
uMIsus2na obra mestra en un teLAadd9atre infinit.
La vida és REtela i tu el pinFA#mtor.
La MIsus2vida és canvi i es LAadd9gira com un mitjó.

És un aREdéu a l'horitFA#mzó.
MIsus2La vida és viure, no LAadd9demanis perdó.
La vida és REteva i de ninFA#mgú.
MIsus2La vida és meva i la LAadd9meva vida ets tu.

FA#mLa REvida és LAaixí, MIsempre
FA#menREcara. No és un adéu, LAés un fins ara. MICompta
FA#mamb REmi. Tot comenLAça aquí, MIsempre
FA#menREcara. És una roda que no LApara. Que tot comença MIaquí.

FA#m RE LA MI x2

RELa FA#mvida. MIsus2 LAadd9

La vida és REl'hòstia i déu n'hi FA#mdo.
És MIsus2una prestadora que exiLAadd9geix devolució.
És explosiREva i heterogèniFA#ma
com MIsus2una cèl·lula a la soLAadd9pa primigènia.

La vida REés pura FA#msort.
MIsus2La vida és mare i gerLAadd9mana de la mort.
La vida és deREvota de Sant Tornem-FA#mhi.
MIsus2Sigues feliç, que la viLAadd9da és el teu premi.

Que és un REmoment, és un insFA#mtant
i MIsus2en un sospir com un oLAadd9cell passa volant.
És un camí REque ningú sap cap a on FA#mva,
peMIsus2rò la vida és mestre i t'enLAadd9senya a caminar.

La vida és REla pera i tu el peFA#mrer.
La MIsus2meva vida és teva i LAadd9la meva veu també.

FA#mLa REvida és LAaixí, MIsempre
FA#menREcara. No és un adéu, LAés un fins ara. MICompta
FA#mamb REmi. Tot comenLAça aquí, MIsempre
FA#menREcara. És una roda que no LApara. Que tot comença MIaquí.

FA#mQue REtot coLAmença MIaquí,
FA#mque REtot coLAmença MIaquí.

FA#m RE LA MI x2

FA#mLa REvida és LAaixí, MIsempre
FA#menREcara. No és un adéu, LAés un fins ara. MICompta
FA#mamb REmi. Tot comenLAça aquí, MIsempre
FA#menREcara. És una roda que no LApara. Que tot comença MIaquí.
FA#mLa REvida és LAaixí, MIsempre
FA#menREcara. No és un adéu, LAés un fins ara. MICompta
FA#mamb REmi. Tot comenLAça aquí, MIsempre
FA#menREcara. És una roda que no LApara. Que tot comença MIaquí.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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