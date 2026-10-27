La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
RE FA#m MI LAadd9 La vida és massa, és terra i RE sang, FA#m una amalgama que es MIsus2 modela com el fang LAadd9 i fuig com l'aire entre les RE mans. FA#m La vida és el que pas MIsus2 sa mentre fem plans. LAadd9 La vida és dansa, és dia i RE nit, FA#m u na obra mestra en un te MIsus2 atre infinit. LAadd9 La vida és tela i tu el pin RE tor. FA#m La vida és canvi i es MIsus2 gira com un mitjó. LAadd9 És un a déu a l'horit RE zó. FA#m La vida és viure, no MIsus2 demanis perdó. LAadd9 La vida és teva i de nin RE gú. FA#m La vida és meva i la MIsus2 meva vida ets tu. LAadd9 La FA#m vida és RE així, LA sempre MI en FA#m cara. No és un adéu, RE és un fins ara. LA Compta MI amb FA#m mi. Tot comen RE ça aquí, LA sempre MI en FA#m cara. És una roda que no RE para. Que tot comença LA aquí. MI FA#m RE LA x2 MI La RE vida. FA#m MIsus2 LAadd9 La vida és l'hòstia i déu n'hi RE do. FA#m És una prestadora que exi MIsus2 geix devolució. LAadd9 És explosi va i heterogèni RE a FA#m com una cèl·lula a la so MIsus2 pa primigènia. LAadd9 La vida és pura RE sort. FA#m La vida és mare i ger MIsus2 mana de la mort. LAadd9 La vida és de vota de Sant Tornem- RE hi. FA#m Sigues feliç, que la vi MIsus2 da és el teu premi. LAadd9 Que és un moment, és un ins RE tant FA#m i en un sospir com un o MIsus2 cell passa volant. LAadd9 És un camí que ningú sap cap a on RE va, FA#m pe rò la vida és mestre i t'en MIsus2 senya a caminar. LAadd9 La vida és la pera i tu el pe RE rer. FA#m La meva vida és teva i MIsus2 la meva veu també. LAadd9 La FA#m vida és RE així, LA sempre MI en FA#m cara. No és un adéu, RE és un fins ara. LA Compta MI amb FA#m mi. Tot comen RE ça aquí, LA sempre MI en FA#m cara. És una roda que no RE para. Que tot comença LA aquí. MI Que FA#m tot co RE mença LA aquí, MI que FA#m tot co RE mença LA aquí. MI FA#m RE LA x2 MI La FA#m vida és RE així, LA sempre MI en FA#m cara. No és un adéu, RE és un fins ara. LA Compta MI amb FA#m mi. Tot comen RE ça aquí, LA sempre MI en FA#m cara. És una roda que no RE para. Que tot comença LA aquí. MI La FA#m vida és RE així, LA sempre MI en FA#m cara. No és un adéu, RE és un fins ara. LA Compta MI amb FA#m mi. Tot comen RE ça aquí, LA sempre MI en FA#m cara. És una roda que no RE para. Que tot comença LA aquí. MI
Els
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