Tot el que vull (Acords)

Ningú no sap on va

Acords Acords
Sopa de Cabra
SOL DOadd9 SOL DOadd9 SOL DOadd9 MIm7 RE/FA# x2

SOLNingú no DOadd9sap on SOLva, DOadd9
SOLperò hem de DOadd9seguir enMIm7davant. RE/FA#
SOLEls vells aDOadd9mics no hi SOLsón, DOadd9
SOLtots els reDOadd9cords són MIm7fum aRE/FA#vui. DOadd9

SOL DOadd9 SOL DOadd9 SOL DOadd9 MIm7 RE/FA#

SOLFaig el caDOadd9mí tot SOLsol, DOadd9
SOLels dies DOadd9van pasMIm7sant; RE/FA#
SOLme'n torno a DOadd9casa, és SOLtard, DOadd9
SOLenyoro DOadd9l'aire MIm7pur, aRE/FA#quella DOadd9llum.

SOLTot el que vull és queDOadd9dar-me a prop de SOLtu, DOadd9
SOLtot el que vull és DOadd9passar el meu temps amb MIm7tu, RE/FA#
SOLtot el que vull és senDOadd9tir-me a prop de SOLtu, DOadd9
SOLtot el que vull és senDOadd9tir-me viu amb MIm7tu. RE/FA#

SOL DOadd9 SOL DOadd9 SOL DOadd9 MIm7 RE/FA#

SOLDesperto i DOadd9veig el SOLcel DOadd9
SOLi, als camps, la DOadd9nit com MIm7fuig; RE/FA#
SOLla lluna als DOadd9teus caSOL→DOadd9bells,
SOLveig l'uniDOadd9vers senMIm7cer dins RE/FA#dels teus DOadd9ulls.

SOLTot el que vull és queDOadd9dar-me a prop de SOLtu, DOadd9
SOLtot el que vull és DOadd9passar el meu temps amb MIm7tu, RE/FA#
SOLtot el que vull és senDOadd9tir-me a prop de SOLtu, DOadd9
SOLtot el que vull és senDOadd9tir-me viu amb MIm7tu. RE/FA#

SOL DOadd9 SOL DOadd9 SOL DOadd9 MIm7 RE/FA# x2

SOLNo vull conDOadd9querir SOLres, DOadd9
SOLtampoc el DOadd9temps perMIm7dut. RE/FA#

SOL DO SOL DO SOL DO MIm7 RE/FA#

SOLTot el que vull és queDOadd9dar-me a prop de SOLtu, DOadd9
SOLtot el que vull és DOadd9passar el meu temps amb MIm7tu, RE/FA#
SOLtot el que vull és senDOadd9tir-me a prop de SOLtu, DOadd9
SOLtot el que vull és senDOadd9tir-me viu amb MIm7tu. RE/FA#

SOLNo DOadd9espero res SOLmés, DOadd9
no vull anar més SOLlluny si és sense DOadd9tu,
ets tot el que MIm7vull. RE/FA#
No envejo res SOLmés, DOadd9
no vull córrer SOLmés si és sense DOadd9tu,
no vull anar més SOLlluny, DOadd9
ets tot el que MIm7vull. RE/FA# SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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