SOLNingú no DOadd9sap on SOLva, DOadd9 SOLperò hem de DOadd9seguir enMIm7davant. RE/FA# SOLEls vells aDOadd9mics no hi SOLsón, DOadd9 SOLtots els reDOadd9cords són MIm7fum aRE/FA#vui. DOadd9
SOLDOadd9SOLDOadd9SOLDOadd9MIm7RE/FA#
SOLFaig el caDOadd9mí tot SOLsol, DOadd9 SOLels dies DOadd9van pasMIm7sant; RE/FA# SOLme'n torno a DOadd9casa, és SOLtard, DOadd9 SOLenyoro DOadd9l'aire MIm7pur, aRE/FA#quella DOadd9llum.
SOLTot el que vull és queDOadd9dar-me a prop de SOLtu, DOadd9 SOLtot el que vull és DOadd9passar el meu temps amb MIm7tu, RE/FA# SOLtot el que vull és senDOadd9tir-me a prop de SOLtu, DOadd9 SOLtot el que vull és senDOadd9tir-me viu amb MIm7tu. RE/FA#
SOLDOadd9SOLDOadd9SOLDOadd9MIm7RE/FA#
SOLDesperto i DOadd9veig el SOLcel DOadd9 SOLi, als camps, la DOadd9nit com MIm7fuig; RE/FA# SOLla lluna als DOadd9teus caSOL→DOadd9bells, SOLveig l'uniDOadd9vers senMIm7cer dins RE/FA#dels teus DOadd9ulls.
SOLTot el que vull és queDOadd9dar-me a prop de SOLtu, DOadd9 SOLtot el que vull és DOadd9passar el meu temps amb MIm7tu, RE/FA# SOLtot el que vull és senDOadd9tir-me a prop de SOLtu, DOadd9 SOLtot el que vull és senDOadd9tir-me viu amb MIm7tu. RE/FA#
SOLDOadd9SOLDOadd9SOLDOadd9MIm7RE/FA# x2
SOLNo vull conDOadd9querir SOLres, DOadd9 SOLtampoc el DOadd9temps perMIm7dut. RE/FA#
SOLDOSOLDOSOLDOMIm7RE/FA#
SOLTot el que vull és queDOadd9dar-me a prop de SOLtu, DOadd9 SOLtot el que vull és DOadd9passar el meu temps amb MIm7tu, RE/FA# SOLtot el que vull és senDOadd9tir-me a prop de SOLtu, DOadd9 SOLtot el que vull és senDOadd9tir-me viu amb MIm7tu. RE/FA#
SOLNo DOadd9espero res SOLmés, DOadd9 no vull anar més SOLlluny si és sense DOadd9tu, ets tot el que MIm7vull. RE/FA# No envejo res SOLmés, DOadd9 no vull córrer SOLmés si és sense DOadd9tu, no vull anar més SOLlluny, DOadd9 ets tot el que MIm7vull. RE/FA#SOL