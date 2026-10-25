SOL DOadd9 SOL DOadd9 SOL DOadd9 MIm7 RE / FA# x2



SOL Ningú no DOadd9 sap on SOL va, DOadd9

SOL però hem de DOadd9 seguir en MIm7 davant. RE / FA#

SOL Els vells a DOadd9 mics no hi SOL són, DOadd9

SOL tots els re DOadd9 cords són MIm7 fum a RE / FA# vui. DOadd9



SOL DOadd9 SOL DOadd9 SOL DOadd9 MIm7 RE / FA#



SOL Faig el ca DOadd9 mí tot SOL sol, DOadd9

SOL els dies DOadd9 van pas MIm7 sant; RE / FA#

SOL me'n torno a DOadd9 casa, és SOL tard, DOadd9

SOL enyoro DOadd9 l'aire MIm7 pur, a RE / FA# quella DOadd9 llum.



SOL Tot el que vull és que DOadd9 dar-me a prop de SOL tu, DOadd9

SOL tot el que vull és DOadd9 passar el meu temps amb MIm7 tu, RE / FA#

SOL tot el que vull és sen DOadd9 tir-me a prop de SOL tu, DOadd9

SOL tot el que vull és sen DOadd9 tir-me viu amb MIm7 tu. RE / FA#



SOL DOadd9 SOL DOadd9 SOL DOadd9 MIm7 RE / FA#



SOL Desperto i DOadd9 veig el SOL cel DOadd9

SOL i, als camps, la DOadd9 nit com MIm7 fuig; RE / FA#

SOL la lluna als DOadd9 teus ca SOL→ DOadd9 bells,

SOL veig l'uni DOadd9 vers sen MIm7 cer dins RE / FA# dels teus DOadd9 ulls.



SOL Tot el que vull és que DOadd9 dar-me a prop de SOL tu, DOadd9

SOL tot el que vull és DOadd9 passar el meu temps amb MIm7 tu, RE / FA#

SOL tot el que vull és sen DOadd9 tir-me a prop de SOL tu, DOadd9

SOL tot el que vull és sen DOadd9 tir-me viu amb MIm7 tu. RE / FA#



SOL DOadd9 SOL DOadd9 SOL DOadd9 MIm7 RE / FA# x2



SOL No vull con DOadd9 querir SOL res, DOadd9

SOL tampoc el DOadd9 temps per MIm7 dut. RE / FA#



SOL DO SOL DO SOL DO MIm7 RE / FA#



SOL Tot el que vull és que DOadd9 dar-me a prop de SOL tu, DOadd9

SOL tot el que vull és DOadd9 passar el meu temps amb MIm7 tu, RE / FA#

SOL tot el que vull és sen DOadd9 tir-me a prop de SOL tu, DOadd9

SOL tot el que vull és sen DOadd9 tir-me viu amb MIm7 tu. RE / FA#



SOL No DOadd9 espero res SOL més, DOadd9

no vull anar més SOL lluny si és sense DOadd9 tu,

ets tot el que MIm7 vull. RE / FA#

No envejo res SOL més, DOadd9

no vull córrer SOL més si és sense DOadd9 tu,

no vull anar més SOL lluny, DOadd9

ets tot el que MIm7 vull. RE / FA# SOL