Tot és fosc (Acords)

Tot és fosc, només una espurna

Acords Acords
Gossos
gossos directament
gossos directament

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: LA♭ MI♭ SI♭m RE♭→ MI♭ x4

LA♭Tot és MI♭fosc, només una espurna
SI♭més la nineta dels teus RE♭→ulls, va pampalluMI♭gant.
LA♭Avui MI♭potser em diràs adéu
SI♭mi una llàgrima RE♭→pels teus ulls cauMI♭rà.
LA♭Vols ser MI♭lliure, vols ser un altre falcó
SI♭men el cel, però tot just del RE♭→niu acabes de marMI♭xar.
LA♭Pensa en MI♭tu i pensa en el que vols trobar,
SI♭mi pensa en mi i en RE♭→el que et puc doMI♭nar.

Encara no FAmsé, no, no, com et diRE♭ré que t'estimo
i que amb LA♭tu vull continuMI♭ar.
I que les FAmllàgrimes no són de RE♭plorar, no, no,
sinó és el LA♭cor que no para de sagMI♭nar.

LA♭ MI♭ SI♭m RE♭→ MI♭ x2

LA♭Encara no saps MI♭quin camí has de
seSI♭mguir: el blanc o el neRE♭→gre. Aquí no hi ha entreMI♭mig.
LA♭I al final, al final MI♭segur trobaràs allò
que SI♭msempre has desitjat: RE♭→algú que estigui al teu cosMI♭tat.

Encara no FAmsé, no, no, com et diRE♭ré que t'estimo
i que amb LA♭tu vull continuMI♭ar.
I que les FAmllàgrimes no són de RE♭plorar, no, no,
sinó és el LA♭cor que no para de sagMI♭nar.

LA♭ MI♭ SI♭m RE♭→ MI♭ x4

LA♭Tot és MI♭fosc, només una espurna
SI♭més la nineta dels teus RE♭→ulls, va pampalluMI♭gant.

Encara no FAmsé, no, no, com et diRE♭ré que t'estimo
i que amb LA♭tu vull continuMI♭ar.
I que les FAmllàgrimes no són de RE♭plorar, no, no,
sinó és el LA♭cor que no para de sagMI♭nar.

LA♭ MI♭ SI♭m RE♭→ MI♭ x4
LA♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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