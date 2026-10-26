La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
LA♭ MI♭ SI♭m RE♭→ MI♭ x4 LA♭Tot és MI♭fosc, només una espurna SI♭més la nineta dels teus RE♭→ulls, va pampallu MI♭gant. LA♭Avui MI♭potser em diràs adéu SI♭mi una llàgrima RE♭→pels teus ulls cau MI♭rà. LA♭Vols ser MI♭lliure, vols ser un altre falcó SI♭men el cel, però tot just del RE♭→niu acabes de mar MI♭xar. LA♭Pensa en MI♭tu i pensa en el que vols trobar, SI♭mi pensa en mi i en RE♭→el que et puc do MI♭nar.
Encara no
FAmsé, no, no, com et di RE♭ré que t'estimo
i que amb
LA♭tu vull continu MI♭ar.
I que les
FAmllàgrimes no són de RE♭plorar, no, no,
sinó és el
LA♭cor que no para de sag MI♭nar. LA♭ MI♭ SI♭m RE♭→ MI♭ x2 LA♭Encara no saps MI♭quin camí has de
se
SI♭mguir: el blanc o el ne RE♭→gre. Aquí no hi ha entre MI♭mig. LA♭I al final, al final MI♭segur trobaràs allò
que
SI♭msempre has desitjat: RE♭→algú que estigui al teu cos MI♭tat.
Encara no
FAmsé, no, no, com et di RE♭ré que t'estimo
i que amb
LA♭tu vull continu MI♭ar.
I que les
FAmllàgrimes no són de RE♭plorar, no, no,
sinó és el
LA♭cor que no para de sag MI♭nar. LA♭ MI♭ SI♭m RE♭→ MI♭ x4 LA♭Tot és MI♭fosc, només una espurna SI♭més la nineta dels teus RE♭→ulls, va pampallu MI♭gant.
Encara no
FAmsé, no, no, com et di RE♭ré que t'estimo
i que amb
LA♭tu vull continu MI♭ar.
I que les
FAmllàgrimes no són de RE♭plorar, no, no,
sinó és el
LA♭cor que no para de sag MI♭nar. LA♭ MI♭ SI♭m RE♭→ MI♭ x4 LA♭
Encara no
i que amb
I que les
sinó és el
se
que
Encara no
i que amb
I que les
sinó és el
Encara no
i que amb
I que les
sinó és el