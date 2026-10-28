Tot és més fàcil (Acords)

Arribes i m’expliques, ja sé què diràs

Acords Acords
Miki Nuñez
DOArribes i m’expliques, ja sé què diSOLràs.
Conec tots els teus versos, ja m’hi he aMI/SOL#costuLAmmat.
I com continuar la lletra SOLsi ja ho FAmaj7saps?
Dir-t’ho se m’està fent compliDOcat.
Arribes i m’abraces com si fes molt SOLtemps.
Només amb la mirada ja sé MI/SOL#què preLAmtens.
Si fóssim orenetes, tocaSOLríem el FAmaj7cel
i el vent ens portaria on sempre torDOnem.

Sabem que tot és més SOLfàcil que l’aire que FAguardes.
Cantant, tot es LAmpassa si et SOLtinc.
DOSabem que serem noSOLsaltres la màgia de FAl’aire
que ofega la LAmpor dels vaSOLlents. DO

Marxes i t’emportes un trosset de SOLmi.
Quan ens tornem a veure, jo ja et MI/SOL#podré LAmdir
que per molts dies que passin, sabem SOLque ens FAmaj7tenim
i, malgrat la distància, sempre et porto a DOdins.
Marxes i jo em quedo amb un trosset de SOLtu.
El que tu em regales no m’ho MI/SOL#dona ninLAmgú.
Som dos flocs de neu a dins d’aSOLquest iFAmaj7glú,
i aquesta cançó la faig per DOtu.

Sabem que tot és més SOLfàcil que l’aire que FAguardes.
Cantant, tot es LAmpassa si et SOLtinc.
DOSabem que serem noSOLsaltres la màgia de FAl’aire
que ofega la LAmpor dels vaSOLlents.

DONa, na, na, SOLnaa!
Na, na, na, FAnaa!
Na, na, na. LAmNaaa! SOL
DONa, na, na, SOLnaa!
Na, na, na, FAnaa!
Na, na, na. LAmNaaa! SOL

DOSabem que tot és més SOLfàcil que l’aire que FAmaj7guardes.
Cantant, tot es LAmpassa si et SOLtinc.
DOSabem que serem noSOLsaltres la màgia de FAl’aire
que ofega la LAmpor dels vaSOLlents.
DOSabem que tot és més SOLfàcil que l’aire que FAguardes.
Cantant, tot es LAmpassa si et SOLtinc.
DOSabem que serem noSOLsaltres la màgia de FAl’aire
que ofega la LAmpor dels vaSOLlents.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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