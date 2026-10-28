DOArribes i m’expliques, ja sé què diSOLràs. Conec tots els teus versos, ja m’hi he aMI/SOL#costuLAmmat. I com continuar la lletra SOLsi ja ho FAmaj7saps? Dir-t’ho se m’està fent compliDOcat. Arribes i m’abraces com si fes molt SOLtemps. Només amb la mirada ja sé MI/SOL#què preLAmtens. Si fóssim orenetes, tocaSOLríem el FAmaj7cel i el vent ens portaria on sempre torDOnem.
Sabem que tot és més SOLfàcil que l’aire que FAguardes. Cantant, tot es LAmpassa si et SOLtinc. DOSabem que serem noSOLsaltres la màgia de FAl’aire que ofega la LAmpor dels vaSOLlents. DO
Marxes i t’emportes un trosset de SOLmi. Quan ens tornem a veure, jo ja et MI/SOL#podré LAmdir que per molts dies que passin, sabem SOLque ens FAmaj7tenim i, malgrat la distància, sempre et porto a DOdins. Marxes i jo em quedo amb un trosset de SOLtu. El que tu em regales no m’ho MI/SOL#dona ninLAmgú. Som dos flocs de neu a dins d’aSOLquest iFAmaj7glú, i aquesta cançó la faig per DOtu.
Sabem que tot és més SOLfàcil que l’aire que FAguardes. Cantant, tot es LAmpassa si et SOLtinc. DOSabem que serem noSOLsaltres la màgia de FAl’aire que ofega la LAmpor dels vaSOLlents.
DOSabem que tot és més SOLfàcil que l’aire que FAmaj7guardes. Cantant, tot es LAmpassa si et SOLtinc. DOSabem que serem noSOLsaltres la màgia de FAl’aire que ofega la LAmpor dels vaSOLlents. DOSabem que tot és més SOLfàcil que l’aire que FAguardes. Cantant, tot es LAmpassa si et SOLtinc. DOSabem que serem noSOLsaltres la màgia de FAl’aire que ofega la LAmpor dels vaSOLlents.