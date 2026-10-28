RESer un pirata és molt divertit fins que a algú li tallen la LAmà. LANo podràs blandir un sabre per batre’t en duel o si vols fer un motí al capiREtà. REHauràs de dur garfi i no tindràs dits i el banjo no podràs toSOLcar. Ser un pirata REés molt divertit fins que a LAalgú li tallen la REmà!
SOLTot és part de ser un piraREta, no es pot ser un piLArata amb totes les REparts.
RESer un pirata és molt divertit fins que a algú li buiden un LAull. LANo podràs dur monocle, però sí un ull de vidre i posar-lo les nits en reREmull. REPerò si hi ha baralla, hauràs de vigilar que no caigui enmig de l’alSOLdarull. Ser un pirata REés molt divertit fins que a LAalgú li buiden un REull!
SOLTot és part de ser un piraREta, no es pot ser un piLArata amb totes les REparts.
RESer un pirata és molt divertit fins que a algú li trenquen el LAnas. LANo podràs portar ulleres, i en un abordatge d’encertar seràs incaREpaç. REPodràs no dutxar-te durant uns quants mesos, que la pudor no notaSOLràs. Ser un pirata REés molt divertit fins que a LAalgú li trenquen REel nas!
SOLTot és part de ser un piraREta, no es pot ser un piLArata amb totes les REparts.
RESer un pirata és molt divertit fins que a algú li trenquen les LAdents. LAHauràs de menjar farinetes i sopes si vols algun àpat caRElent. RENo podràs mastegar, però sí dur una dent d’or, que tampoc està gens maSOLlament. Ser un pirata REés molt divertit fins que a LAalgú li trenquen REles dents!
SOLTot és part de ser un piraREta, no es pot ser un piLArata amb totes les REparts.
RESer un pirata és molt divertit fins que a algú li tallen un LAou. LANo podràs tenir fills, però sí comprar un lloro i que causi un bon enreREnou. REPodràs ser un castrati, cantar molt agut i guanyar-te un petit sobresSOLsou. Ser un pirata REés molt divertit fins que a LAalgú li tallen un REou!
SOLTot és part de ser un piraREta, no es pot ser un piLArata amb totes les REparts.
RESer un pirata és molt divertit fins que a algú li tallen el LApeu. LAJa no tindràs peu, tampoc tindràs peu, i a més, et faltarà un REpeu. RENo tindràs dits del peu, perquè no tindràs peu, i no podràs guanyar el campionat de tenir SOLpeu. Ser un pirata REés molt divertit fins que a LAalgú li tallen el REpeu!
SOLTot és part de ser un piraREta, no es pot ser un piLArata amb totes les REparts.
SOLTot és part de ser un piraREta, menys no ser un piraLAta, que no és part de ser un piRErata.