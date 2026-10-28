Tot és part de ser un pirata (Acords)

Ser un pirata és molt divertit

Acords Acords
El Pony Pisador
el pony pisador yarr s i trons
el pony pisador yarr s i trons
RESer un pirata és molt divertit
fins que a algú li tallen la LAmà.
LANo podràs blandir un sabre per batre’t en duel
o si vols fer un motí al capiREtà.
REHauràs de dur garfi i no tindràs dits
i el banjo no podràs toSOLcar.
Ser un pirata REés molt divertit fins que a LAalgú li tallen la REmà!

SOLTot és part de ser un piraREta,
no es pot ser un piLArata
amb totes les REparts.

RESer un pirata és molt divertit
fins que a algú li buiden un LAull.
LANo podràs dur monocle, però sí un ull de vidre
i posar-lo les nits en reREmull.
REPerò si hi ha baralla, hauràs de vigilar
que no caigui enmig de l’alSOLdarull.
Ser un pirata REés molt divertit fins que a LAalgú li buiden un REull!

SOLTot és part de ser un piraREta,
no es pot ser un piLArata
amb totes les REparts.

RESer un pirata és molt divertit
fins que a algú li trenquen el LAnas.
LANo podràs portar ulleres, i en un abordatge
d’encertar seràs incaREpaç.
REPodràs no dutxar-te durant uns quants mesos,
que la pudor no notaSOLràs.
Ser un pirata REés molt divertit fins que a LAalgú li trenquen REel nas!

SOLTot és part de ser un piraREta,
no es pot ser un piLArata
amb totes les REparts.

RESer un pirata és molt divertit
fins que a algú li trenquen les LAdents.
LAHauràs de menjar farinetes i sopes
si vols algun àpat caRElent.
RENo podràs mastegar, però sí dur una dent d’or,
que tampoc està gens maSOLlament.
Ser un pirata REés molt divertit fins que a LAalgú li trenquen REles dents!

SOLTot és part de ser un piraREta,
no es pot ser un piLArata
amb totes les REparts.

RESer un pirata és molt divertit
fins que a algú li tallen un LAou.
LANo podràs tenir fills, però sí comprar un lloro
i que causi un bon enreREnou.
REPodràs ser un castrati, cantar molt agut
i guanyar-te un petit sobresSOLsou.
Ser un pirata REés molt divertit fins que a LAalgú li tallen un REou!

SOLTot és part de ser un piraREta,
no es pot ser un piLArata
amb totes les REparts.

RESer un pirata és molt divertit
fins que a algú li tallen el LApeu.
LAJa no tindràs peu, tampoc tindràs peu,
i a més, et faltarà un REpeu.
RENo tindràs dits del peu, perquè no tindràs peu,
i no podràs guanyar el campionat de tenir SOLpeu.
Ser un pirata REés molt divertit fins que a LAalgú li tallen el REpeu!

SOLTot és part de ser un piraREta,
no es pot ser un piLArata
amb totes les REparts.

SOLTot és part de ser un piraREta,
menys no ser un piraLAta,
que no és part de ser un piRErata.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi