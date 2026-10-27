La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MImOnes que veFA#nen, FA#7mar que s'aSImllunya. MImTot és ben FA#prop. Tot és SImlluny. MImPlors que s'enceFA#ten. RiuFA#7res que es SImmoren. MImQuan creus que FA#tens, tot s'esSImmuny!
LAVerd el cel i fresc l'esSImtiu. LAJove el gran i cec l'alSImtiu. LA7Una taula fa de REllit. MImDesescric tot el que he esFA#→FA#7crit! LAUn ocell baixa l'aSImmor. DOMils d'amors senten l'eSImnyor. LA7Un enyor se sent feRErit. MImDesescric tot el que he esFA#→FA#7crit!
MImOnes que veFA#nen, FA#7mar que s'aSImllunya. MImTot és ben FA#prop. Tot és SImlluny. MImPlors que s'enceFA#ten. RiuFA#7res que es SImmoren. MImQuan creus que FA#tens, tot s'esSImmuny!
LAPlou de baix i ens mulla el SImcap. LAJuga i guanya qui menys SImsap. LA7El cor no vol dir el REpit. MImDesescric tot el que he esFA#→FA#7crit! LALa raó és un moble SImvell. DOManar vol dir: un marSImtell! LA7Amb el cap estaborREnit, MImdesescric tot el que he esFA#→FA#7crit!
MImOnes que veFA#nen, FA#7mar que s'aSImllunya. MImTot és ben FA#prop. Tot és SImlluny. MImPlors que s'enceFA#ten. RiuFA#7res que es SImmoren. MImQuan creus que FA#tens, tot s'esSImmuny!
LACinc i cinc, mai no en fan SImdeu. LAUna església et marca un SImpreu. LAUn canó apunta amb el SImdit. LADesescric tot el que he esSImcrit! LAPlora, plora, no hi ha SImdraps! LABeu i canta i trenca els SImplats! LAL'estratègia es cou de SImnit. LADesescric tot el que he esSImcrit!
MImOnes que veFA#nen, FA#7mar que s'aSImllunya. MImTot és ben FA#prop. Tot és SImlluny. MImPlors que s'enceFA#ten. RiuFA#7res que es SImmoren. MImQuan creus que FA#tens, tot s'esSImmuny!
LAQuè més puc cantar-vos SImja, LAsi la festa no té SImpa? LA7El meu cap és un neREguit. MImDesescric tot el que he esFA#→FA#7crit! LALa tristesa guanya el SImcant. DOL'esperança és un inSImfant. LA7Llibertat: nom impaRErit. MImDesescric tot el que he esFA#→FA#7crit!
MImOnes que veFA#nen, FA#7mar que s'aSImllunya. MImTot és ben FA#prop. Tot és SImlluny. MImPlors que s'enceFA#ten. RiuFA#7res que es SImmoren. MImQuan creus que FA#tens, tot s'esSImmuny!