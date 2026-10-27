Tot esperant a Ulises (Acords)

Ones que venen, mar que s'allunya

Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor 4 02 42
ovidi montllor 4 02 42

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

MImOnes que veFA#nen, FA#7mar que s'aSImllunya.
MImTot és ben FA#prop. Tot és SImlluny.
MImPlors que s'enceFA#ten. RiuFA#7res que es SImmoren.
MImQuan creus que FA#tens, tot s'esSImmuny!

LAVerd el cel i fresc l'esSImtiu.
LAJove el gran i cec l'alSImtiu.
LA7Una taula fa de REllit.
MImDesescric tot el que he esFA#→FA#7crit!
LAUn ocell baixa l'aSImmor.
DOMils d'amors senten l'eSImnyor.
LA7Un enyor se sent feRErit.
MImDesescric tot el que he esFA#→FA#7crit!

MImOnes que veFA#nen, FA#7mar que s'aSImllunya.
MImTot és ben FA#prop. Tot és SImlluny.
MImPlors que s'enceFA#ten. RiuFA#7res que es SImmoren.
MImQuan creus que FA#tens, tot s'esSImmuny!

LAPlou de baix i ens mulla el SImcap.
LAJuga i guanya qui menys SImsap.
LA7El cor no vol dir el REpit.
MImDesescric tot el que he esFA#→FA#7crit!
LALa raó és un moble SImvell.
DOManar vol dir: un marSImtell!
LA7Amb el cap estaborREnit,
MImdesescric tot el que he esFA#→FA#7crit!

MImOnes que veFA#nen, FA#7mar que s'aSImllunya.
MImTot és ben FA#prop. Tot és SImlluny.
MImPlors que s'enceFA#ten. RiuFA#7res que es SImmoren.
MImQuan creus que FA#tens, tot s'esSImmuny!

LACinc i cinc, mai no en fan SImdeu.
LAUna església et marca un SImpreu.
LAUn canó apunta amb el SImdit.
LADesescric tot el que he esSImcrit!
LAPlora, plora, no hi ha SImdraps!
LABeu i canta i trenca els SImplats!
LAL'estratègia es cou de SImnit.
LADesescric tot el que he esSImcrit!

MImOnes que veFA#nen, FA#7mar que s'aSImllunya.
MImTot és ben FA#prop. Tot és SImlluny.
MImPlors que s'enceFA#ten. RiuFA#7res que es SImmoren.
MImQuan creus que FA#tens, tot s'esSImmuny!

LAQuè més puc cantar-vos SImja,
LAsi la festa no té SImpa?
LA7El meu cap és un neREguit.
MImDesescric tot el que he esFA#→FA#7crit!
LALa tristesa guanya el SImcant.
DOL'esperança és un inSImfant.
LA7Llibertat: nom impaRErit.
MImDesescric tot el que he esFA#→FA#7crit!

MImOnes que veFA#nen, FA#7mar que s'aSImllunya.
MImTot és ben FA#prop. Tot és SImlluny.
MImPlors que s'enceFA#ten. RiuFA#7res que es SImmoren.
MImQuan creus que FA#tens, tot s'esSImmuny!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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