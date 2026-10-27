MIm Ones que ve FA# nen, FA#7 mar que s'a SIm llunya.

MIm Tot és ben FA# prop. Tot és SIm lluny.

MIm Plors que s'ence FA# ten. Riu FA#7 res que es SIm moren.

MIm Quan creus que FA# tens, tot s'es SIm muny!



LA Verd el cel i fresc l'es SIm tiu.

LA Jove el gran i cec l'al SIm tiu.

LA7 Una taula fa de RE llit.

MIm Desescric tot el que he es FA#→ FA#7 crit!

LA Un ocell baixa l'a SIm mor.

DO Mils d'amors senten l'e SIm nyor.

LA7 Un enyor se sent fe RE rit.

MIm Desescric tot el que he es FA#→ FA#7 crit!



MIm Ones que ve FA# nen, FA#7 mar que s'a SIm llunya.

MIm Tot és ben FA# prop. Tot és SIm lluny.

MIm Plors que s'ence FA# ten. Riu FA#7 res que es SIm moren.

MIm Quan creus que FA# tens, tot s'es SIm muny!



LA Plou de baix i ens mulla el SIm cap.

LA Juga i guanya qui menys SIm sap.

LA7 El cor no vol dir el RE pit.

MIm Desescric tot el que he es FA#→ FA#7 crit!

LA La raó és un moble SIm vell.

DO Manar vol dir: un mar SIm tell!

LA7 Amb el cap estabor RE nit,

MIm desescric tot el que he es FA#→ FA#7 crit!



MIm Ones que ve FA# nen, FA#7 mar que s'a SIm llunya.

MIm Tot és ben FA# prop. Tot és SIm lluny.

MIm Plors que s'ence FA# ten. Riu FA#7 res que es SIm moren.

MIm Quan creus que FA# tens, tot s'es SIm muny!



LA Cinc i cinc, mai no en fan SIm deu.

LA Una església et marca un SIm preu.

LA Un canó apunta amb el SIm dit.

LA Desescric tot el que he es SIm crit!

LA Plora, plora, no hi ha SIm draps!

LA Beu i canta i trenca els SIm plats!

LA L'estratègia es cou de SIm nit.

LA Desescric tot el que he es SIm crit!



MIm Ones que ve FA# nen, FA#7 mar que s'a SIm llunya.

MIm Tot és ben FA# prop. Tot és SIm lluny.

MIm Plors que s'ence FA# ten. Riu FA#7 res que es SIm moren.

MIm Quan creus que FA# tens, tot s'es SIm muny!



LA Què més puc cantar-vos SIm ja,

LA si la festa no té SIm pa?

LA7 El meu cap és un ne RE guit.

MIm Desescric tot el que he es FA#→ FA#7 crit!

LA La tristesa guanya el SIm cant.

DO L'esperança és un in SIm fant.

LA7 Llibertat: nom impa RE rit.

MIm Desescric tot el que he es FA#→ FA#7 crit!



MIm Ones que ve FA# nen, FA#7 mar que s'a SIm llunya.

MIm Tot és ben FA# prop. Tot és SIm lluny.

MIm Plors que s'ence FA# ten. Riu FA#7 res que es SIm moren.

MIm Quan creus que FA# tens, tot s'es SIm muny!