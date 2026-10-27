Tot està per fer (Acords)

El silenci no em deixa escoltar

Acords Acords
Acció
Intro: DO RE MIm SOL DO RE LAm

DOEl siRElenci no em LAmdeixa escoltar.
DOPer què torREnes si per mi enLAmcara tu no has marxat?
DOÉs més REfàcil si LAmtu estàs aquí,
DOsenREzill el temps, LAmal teu costat.

DOUuuh! REBaSOLllaLAmrem amb la DOsort RE(amb la sort),
LAmpintarem l'esperança.
DOUuuh!REDe mil SOLi LAmun coDOlors (de DO#m7mil i un coRElors)...

Que tot està per DOfer i tot REés posMImsible,
junts LAmburlarem el DOtemps que ens REqueda per SOLviure.
Que tot està per DOfer i tot REés posMImsible,
si estem LAmjunts RE(junts).

DO RE MIm LAm DO RE LAm x2

DOGrans menREtides es torLAmnen veritat.
DOSol ho busREques, però per mi fa LAmtemps que ho has trobat.
DOUna REnit tenim LAmper fer-nos grans,
DOsenzill REel temps, al LAmteu costat.

DOUuuh! REBaSOLllaLAmrem amb la DOsort RE(amb la sort),
LAmpintarem l'esperança.
DOUuuh!REDe mil SOLi LAmun coDOlors (de DO#m7mil i un coRElors)...

Que tot està per DOfer i tot REés posMImsible,
junts LAmburlarem el DOtemps que ens REqueda per SOLviure.
Que tot està per DOfer i tot REés posMImsible,
si estem LAmjunts RE(junts).

DO SIm MIm LAm x2

DOCreu-me, SImgermà, que la SOLsort t'acomLAmpanyarà.
DOCreu-me, gerSImmà, que no és fàSOLcil (no és fàLAmcil) aguantar
que una mà sobre SIm→l'altra i DOl'altra ens farà recorREdar...

Que tot està per DOfer i tot REés posMImsible,
junts LAmburlarem el DOtemps que ens REqueda per SOLviure.
Que tot està per DOfer i tot REés posMImsible,
si estem LAmjunts RE(junts).
Que tot està per DOfer i tot REés posMImsible,
junts LAmburlarem el DOtemps que ens REqueda per SOLviure.
Que tot està per DOfer i tot REés posMImsible,
si estem LAmjunts RE(junts).

DO RE MIm SOL DO RE LAm x6

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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