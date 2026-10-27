Intro:
DO RE MIm SOL DO RE LAm DOEl si RElenci no em LAmdeixa escoltar. DOPer què tor REnes si per mi en LAmcara tu no has marxat? DOÉs més REfàcil si LAmtu estàs aquí, DOsen REzill el temps, LAmal teu costat. DOUuuh! REBa SOLlla LAmrem amb la DOsort RE(amb la sort), LAmpintarem l'esperança. DOUuuh! REDe mil SOLi LAmun co DOlors (de DO#m7mil i un co RElors)...
Que tot està per
DOfer i tot REés pos MImsible,
junts
LAmburlarem el DOtemps que ens REqueda per SOLviure.
Que tot està per
DOfer i tot REés pos MImsible,
si estem
LAmjunts RE(junts). DO RE MIm LAm DO RE LAm x2 DOGrans men REtides es tor LAmnen veritat. DOSol ho bus REques, però per mi fa LAmtemps que ho has trobat. DOUna REnit tenim LAmper fer-nos grans, DOsenzill REel temps, al LAmteu costat. DOUuuh! REBa SOLlla LAmrem amb la DOsort RE(amb la sort), LAmpintarem l'esperança. DOUuuh! REDe mil SOLi LAmun co DOlors (de DO#m7mil i un co RElors)...
Que tot està per
DOfer i tot REés pos MImsible,
junts
LAmburlarem el DOtemps que ens REqueda per SOLviure.
Que tot està per
DOfer i tot REés pos MImsible,
si estem
LAmjunts RE(junts). DO SIm MIm LAm x2 DOCreu-me, SImgermà, que la SOLsort t'acom LAmpanyarà. DOCreu-me, ger SImmà, que no és fà SOLcil (no és fà LAmcil) aguantar
que una mà sobre
SIm→l'altra i DOl'altra ens farà recor REdar...
Que tot està per
DOfer i tot REés pos MImsible,
junts
LAmburlarem el DOtemps que ens REqueda per SOLviure.
Que tot està per
DOfer i tot REés pos MImsible,
si estem
LAmjunts RE(junts).
Que tot està per
DOfer i tot REés pos MImsible,
junts
LAmburlarem el DOtemps que ens REqueda per SOLviure.
Que tot està per
DOfer i tot REés pos MImsible,
si estem
LAmjunts RE(junts). DO RE MIm SOL DO RE LAm x6
Que tot està per
junts
Que tot està per
si estem
Que tot està per
junts
Que tot està per
si estem
que una mà sobre
Que tot està per
junts
Que tot està per
si estem
Que tot està per
junts
Que tot està per
si estem