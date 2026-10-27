SOLJa no ens alimenten molles. Ja volem el pa senFAcer. Vostra raó es va desfent. La nostra és força DOcreixent. Les molles volen al SOLvent. Diuen: Si no et donen, pren. No és de lladres dir: aFAmén quan la suor del que fem, no l'eixuga el que reDObem, mullant d'or al qui ens la SOLpren.
SOLÉs qüestió de saber clar fins quan hem de treballar pel sou que ens fan guanyar. Pel sou que ens fan guaDOnyar. Llavors ja podrem jutjar el que vol dir exploSOLtar.
SOLConscients de l'explotació, no hi haurà més soluFAció que aprofitar l'ocasió i, allò que es diu, amb pasDOsió, fer valer nostra SOLraó. Perquè...
SOLJa no ens alimenten molles. Ja volem el pa senFAcer. Vostra raó es va desfent. La nostra és força DOcreixent. Les molles volen al SOLvent. Les molles volen al vent. Les molles volen al FA→DO→LAmvent.