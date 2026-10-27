Tot explota pel cap o per la pota (Acords)

Ja no ens alimenten molles. Ja volem

Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor a alcoi
ovidi montllor a alcoi
SOL

SOLJa no ens alimenten molles. Ja volem
el pa senFAcer. Vostra raó es va desfent.
La nostra és força DOcreixent. Les molles
volen al SOLvent. Diuen: Si no et donen, pren.
No és de lladres dir: aFAmén quan la suor del que fem,
no l'eixuga el que reDObem,
mullant d'or al qui ens la SOLpren.

SOLÉs qüestió de saber clar fins quan hem de treballar pel sou que ens fan guanyar.
Pel sou que ens fan guaDOnyar. Llavors ja podrem
jutjar el que vol dir exploSOLtar.

SOLConscients de l'explotació, no hi haurà
més soluFAció que aprofitar l'ocasió
i, allò que es diu, amb pasDOsió,
fer valer nostra SOLraó. Perquè...

SOLJa no ens alimenten molles. Ja volem
el pa senFAcer. Vostra raó es va desfent.
La nostra és força DOcreixent.
Les molles volen al SOLvent. Les molles volen al vent.
Les molles volen al FA→DO→LAmvent.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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