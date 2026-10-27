LA SOL LA3 SOL RE LA
Per què sempre esSOLtem els dos
REballant com un LAgat i un gos?
Per què crec que SOLtu em tens por?
REM'abraces i em LAdius que no. SIm RE
LAPer què ens hem d'esSOLtar fent mal
REsi tot pot torLAnar a ser igual?
Per què sé que esSOLtàs pensant
REparaules com LAoblidar?
FA#mPerò potser deREmà,
després de tant LAd'esperar asseMIguts,
FA#mens adonaRErem
que no som fiLAdels als nosMItres caps.
Per LAquè contiDO#mnuar com si SImres?
Ens fa REcreure MIdifeLArents.
ContiDO#mnuar, sense SImmés,
perquè REtot ho MIcura el LAtemps. RE MI LA
Per què et tremoSOLlen les mans?
REEt tinc, però no et LApuc tocar.
Per què sempre has SOLde plorar
REquan no hi ha neLAcessitat?
FA#mI potser deREmà,
quan em trobis LAa faltar, sentiMIràs
FA#mi t'adonaREràs del buit que he tinLAgut durant
tots aMIquests anys.
Per LAquè contiDO#mnuar com si SImres?
Ens fa REcreure MIdifeLArents.
ContiDO#mnuar, sense SImmés,
perquè REtot ho MIcura el LAtemps. RE MI LA
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