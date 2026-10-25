Tot queda igual (Acords)

Busco una llum, busco un color

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra la roda
sopa de cabra la roda
Intro: MI SI LA SI
MI SI LA SI

MIBusco una SIllum, busco un coLAlor,
camino sense SIdirecció.
MIEl carrer és SIfosc, me'n vaig de LAtort;
avui no em sento un SItriomfador.

DO#mEspero LA→que et vaSIgi tot DO#mbé;
ja ens trobaLA→rem aSIllà a l'inLAfern,
ens en riuSIrem del que vam DO#mser. SI

MINo sé quants cops m'hauLA→ré d'enSItrebanMIcar,
no sé si tornaréLA→mai al SIteu cosDO#mtat;
només sé que, quan LA→provo SIde canLAviar, SI
tot queda iMIgual.

SI LA SI
MI SI LA SI

MIM'aixecaSIré d'aquest raLAcó,
m'escaparé de SIla paret;
MIals meus reSIcords calaré LAfoc
quan trobaré algun SIbar obert.

DO#mVull perdre el LA→nord, vull SIestar DO#mboig,
beure'm un LA→riu senSIcer d'alcoLAhol,
vull cridar al SIcel que ja no hi DO#msoc. SI

MINo sé si això és l'iLA→nici SIdel fiMInal,
no sé si estic desLA→pert o esSItic somDO#mniant;
només sé que, quan LA→provo SIde canLAviar, SI
tot queda iMIgual.

SI LA SI
MI SI LA SI

MINo sé quants cops m'hauLA→ré d'enSItrebanMIcar,
no sé si tornaréLA→mai al SIteu cosDO#mtat;
només sé que quan LA→provo SIde canLAviar… SI
MINo sé si això és l'iLA→nici SIdel fiMInal,
no sé si estic desLA→pert o esSItic somDO#mniant;
només sé que, quan LA→provo SIde canLAviar, SI
tot queda iMIgual.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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