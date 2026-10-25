Intro:
MI SI LA SI MI SI LA SI MIBusco una SIllum, busco un co LAlor,
camino sense
SIdirecció. MIEl carrer és SIfosc, me'n vaig de LAtort;
avui no em sento un
SItriomfador. DO#mEspero LA→que et va SIgi tot DO#mbé;
ja ens troba
LA→rem a SIllà a l'in LAfern,
ens en riu
SIrem del que vam DO#mser. SI MINo sé quants cops m'hau LA→ré d'en SItreban MIcar,
no sé si tornaré
LA→mai al SIteu cos DO#mtat;
només sé que, quan
LA→provo SIde can LAviar, SI
tot queda i
MIgual. SI LA SI MI SI LA SI MIM'aixeca SIré d'aquest ra LAcó,
m'escaparé de
SIla paret; MIals meus re SIcords calaré LAfoc
quan trobaré algun
SIbar obert. DO#mVull perdre el LA→nord, vull SIestar DO#mboig,
beure'm un
LA→riu sen SIcer d'alco LAhol,
vull cridar al
SIcel que ja no hi DO#msoc. SI MINo sé si això és l'i LA→nici SIdel fi MInal,
no sé si estic des
LA→pert o es SItic som DO#mniant;
només sé que, quan
LA→provo SIde can LAviar, SI
tot queda i
MIgual. SI LA SI MI SI LA SI MINo sé quants cops m'hau LA→ré d'en SItreban MIcar,
no sé si tornaré
LA→mai al SIteu cos DO#mtat;
només sé que quan
LA→provo SIde can LAviar… SI MINo sé si això és l'i LA→nici SIdel fi MInal,
no sé si estic des
LA→pert o es SItic som DO#mniant;
només sé que, quan
LA→provo SIde can LAviar, SI
tot queda i
MIgual.
camino sense
avui no em sento un
ja ens troba
ens en riu
no sé si tornaré
només sé que, quan
tot queda i
m'escaparé de
quan trobaré algun
beure'm un
vull cridar al
no sé si estic des
només sé que, quan
tot queda i
no sé si tornaré
només sé que quan
no sé si estic des
només sé que, quan
tot queda i