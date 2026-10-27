SOL♭Tota història té un SI♭mfinal.
LA♭mM'agradaria saber si RE♭7la nostra ja ha acabat.
SOL♭Tard o d'hora, ja ens SI♭mhavíem avisat,
LA♭mperò no quedaven forces per poRE♭7der fer aquest pas.
SOL♭ SI RE♭ MI♭m
SOL♭I tornar a SIcomençar, fer veure RE♭que res no ha MI♭mpassat.
LA♭mMai hagués iSI♭mmaginat
LA♭mun novembre SI♭mtan estrany
LA♭mi trobar-te SI♭ma faltar.
SOL♭ SI♭m LA♭m RE♭7
SOL♭La nostàlgia i l'espeSI♭mrança
LA♭msovint fan més mal. RE♭7
SOL♭No m'atreveixo a imaSI♭mginar-me
LA♭mque ja no hi ets al RE♭7meu costat.
SOL♭I tornar a SIcomençar, fer veure RE♭que tot ja ha MI♭mpassat.
LA♭mMai hagués iSI♭mmaginat
LA♭mun novembre SI♭mtan estrany
LA♭mi trobar-te SI♭ma faltar.
LA♭mPerò mai haSI♭mgués imaginat
LA♭mque en sorSI♭mtir de l'espiral
LA♭mho veuria SI♭mtot tan clar.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.