Tot tan clar (Acords)

Tota història té un final

Acords Acords
Martín Puig
SOL♭Tota història té un SI♭mfinal.
LA♭mM'agradaria saber si RE♭7la nostra ja ha acabat.
SOL♭Tard o d'hora, ja ens SI♭mhavíem avisat,
LA♭mperò no quedaven forces per poRE♭7der fer aquest pas.

SOL♭ SI RE♭ MI♭m

SOL♭I tornar a SIcomençar, fer veure RE♭que res no ha MI♭mpassat.

LA♭mMai hagués iSI♭mmaginat
LA♭mun novembre SI♭mtan estrany
LA♭mi trobar-te SI♭ma faltar.

SOL♭ SI♭m LA♭m RE♭7

SOL♭La nostàlgia i l'espeSI♭mrança
LA♭msovint fan més mal. RE♭7
SOL♭No m'atreveixo a imaSI♭mginar-me
LA♭mque ja no hi ets al RE♭7meu costat.

SOL♭I tornar a SIcomençar, fer veure RE♭que tot ja ha MI♭mpassat.

LA♭mMai hagués iSI♭mmaginat
LA♭mun novembre SI♭mtan estrany
LA♭mi trobar-te SI♭ma faltar.

LA♭mPerò mai haSI♭mgués imaginat
LA♭mque en sorSI♭mtir de l'espiral
LA♭mho veuria SI♭mtot tan clar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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