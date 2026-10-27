Tot torna a començar (Acords)

Quan d'un cel blau del nord somriguin

Acords Acords
Mishima
mishima ordre i aventura
mishima ordre i aventura

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: RE LA SOL RE→ LA

Quan d'un cel REblau del nord somriguin
núvols LAblancs i bufi el vent,
i els teus pulSOLmons s'inflin com veles,
i el sol t'esRE→cupi raigs al LAfront,
quan els pit-RErojos i les caderneres,
els gaigs, les LAgarses i els mussols
refilin a l'uSOLníson una melodia que
tens al RE→cor, potser coLA→mencis a sospiREtar.
(I tothom sap que la sosSOLpita és la primera forma de la fe).

RE LA SOL RE→ LA

Quan recuREperis tots els fragments
d'aquest nauLAfragi que és la memòria,
d'aquests parracs ja SOLno en direm corbates,
d'aquesta espelma RE→ja no en direm LAllum.
Quan de la REfosca nit salvatge
l'udol dels LAllops, convocant la lluna,
recorri en SOLcalfreds els petits cossos
dels vostres fills, és que RE→tot torna a comenLAçar.

RE LA SOL RE→ LA
RE LA RE LA

O potREser tu LAmai has tinSOLgut un aREmic imagiLAnari.
O potSOLser tu REmai has demanat LAres al teu SOLàngel de la REguarLAda.
O potSOLser tu REmai t'has senLAtit fill d'un SOLpare descoREneLAgut.
O potREser tu LAmai has tinSOLgut un aREmic imagiLAnari.
O potSOLser tu REmai has demanat LAres al teu SOLàngel de la REguarLAda.
O potSOLser tu REmai t'has senLAtit fill d'un SOLpare descoREneLAgut.

RE LA→ RE LA→ RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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