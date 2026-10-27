La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
RE LA SOL RE→ LA
Quan d'un cel
REblau del nord somriguin
núvols
LAblancs i bufi el vent,
i els teus pul
SOLmons s'inflin com veles,
i el sol t'es
RE→cupi raigs al LAfront,
quan els pit-
RErojos i les caderneres,
els gaigs, les
LAgarses i els mussols
refilin a l'u
SOLníson una melodia que
tens al
RE→cor, potser co LA→mencis a sospi REtar.
(I tothom sap que la sos
SOLpita és la primera forma de la fe). RE LA SOL RE→ LA
Quan recu
REperis tots els fragments
d'aquest nau
LAfragi que és la memòria,
d'aquests parracs ja
SOLno en direm corbates,
d'aquesta espelma
RE→ja no en direm LAllum.
Quan de la
REfosca nit salvatge
l'udol dels
LAllops, convocant la lluna,
recorri en
SOLcalfreds els petits cossos
dels vostres fills, és que
RE→tot torna a comen LAçar. RE LA SOL RE→ LA RE LA RE LA
O pot
REser tu LAmai has tin SOLgut un a REmic imagi LAnari.
O pot
SOLser tu REmai has demanat LAres al teu SOLàngel de la REguar LAda.
O pot
SOLser tu REmai t'has sen LAtit fill d'un SOLpare desco REne LAgut.
O pot
REser tu LAmai has tin SOLgut un a REmic imagi LAnari.
O pot
SOLser tu REmai has demanat LAres al teu SOLàngel de la REguar LAda.
O pot
SOLser tu REmai t'has sen LAtit fill d'un SOLpare desco REne LAgut. RE LA→ RE LA→ RE
Quan d'un cel
núvols
i els teus pul
i el sol t'es
quan els pit-
els gaigs, les
refilin a l'u
tens al
(I tothom sap que la sos
Quan recu
d'aquest nau
d'aquests parracs ja
d'aquesta espelma
Quan de la
l'udol dels
recorri en
dels vostres fills, és que
O pot
O pot
O pot
O pot
O pot
O pot