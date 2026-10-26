Tothom vol el que no té (Acords)

He vist la llum de les estrelles, he besat llavis de mel

Acords Acords
Sau
sau amb la lluna a l esquena
sau amb la lluna a l esquena
RE LA SOL
MIm LA

REHe vist la LAllum de les esSOLtrelles, REhe beLAsat llavis de SOLmel,
REhe voLAlat per sobre els núSOLvols, REhe travesLAsat tots els deSOLserts, MIm
MIm7he tocat amb els dits la LAlluna, MImi MIm7m'he sentit cremar la LApell.

PeròLA4sussiLAtu REno hi ets, LAno tinc lloc on miSOLrar-me,
REtothom LAvol el que no SOLté.
LANo sé res, però puc SOLadoMImnar-me: no té MIm7sentit si tu LAno hi MImets,
MIm7res té sentit si tu no hi LAets. RE

REHe pujat LAa les muntaSOLnyes, REhe troLAbat la flor de SOLneu,
REhe sobrevisLAcut a tantes baSOLtalles, REhe vist per LAdins el meu inSOLfern,
MIm7he fet pactes amb el diLAable, MImi un MIm7àngel m'ha ensenyat el LAcel.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi