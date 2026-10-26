REHe vist la LAllum de les esSOLtrelles, REhe beLAsat llavis de SOLmel, REhe voLAlat per sobre els núSOLvols, REhe travesLAsat tots els deSOLserts, MIm MIm7he tocat amb els dits la LAlluna, MImi MIm7m'he sentit cremar la LApell.
PeròLA4sussiLAtu REno hi ets, LAno tinc lloc on miSOLrar-me, REtothom LAvol el que no SOLté. LANo sé res, però puc SOLadoMImnar-me: no té MIm7sentit si tu LAno hi MImets, MIm7res té sentit si tu no hi LAets. RE
REHe pujat LAa les muntaSOLnyes, REhe troLAbat la flor de SOLneu, REhe sobrevisLAcut a tantes baSOLtalles, REhe vist per LAdins el meu inSOLfern, MIm7he fet pactes amb el diLAable, MImi un MIm7àngel m'ha ensenyat el LAcel.