RE SIm SOL RE
SIm SOL RE
Potser el destí SImens governava,
SOLpotser la sort estava REdel nostre costat;
un nou camí SImque començava,
SOLuna aventura, ja mai REres seria igual.
Aah! ASImah! ASOLah! Aah! RE
Aah! ASImah! ASOLah! Aah! RE
Canvia tot i SImres canvia,
SOLsegueix girant la roda REcom el primer dia.
Amb la tristor i SIml'alegria,
SOLel vent se'ns endurà amb uREna melodia.
Aah! ASImah! ASOLah! Aah! RE
Aah! ASImah! ASOLah! Aah! RE
Sempre hi éreu, sempre hi SImsou
i sé que hi SOLsereu, RE
i un tros del que és meu també és SImvostre
i el que és vostre SOLés meu. RE
Aah! ASImah! ASOLah! Aah! RE
Aah! ASImah! ASOLah! Aah! RE
SIm SOL RE
SIm SOL RE
Carreteres infiSImnites
que ens fan SOLriure i ens traslladen més enREllà,
són molts anys de compaSImnyia
que aliSOLmenten el motor de l'amisREtat.
Aah! ASImah! ASOLah! Aah! RE
Aah! ASImah! ASOLah! Aah! RE
Quan captivat a SImres diu que no,
SOLpodria ser com REvols.
I del desig de senSImtir-nos millor,
SOLla vida se'ns preREsenta amb un nou tresor.
Aah! ASImah! ASOLah! Aah! RE
Aah! ASImah! ASOLah! Aah! RE
SIm SOL RE
SIm SOL RE
Aah! ASImah! ASOLah! Aah! RE
Aah! ASImah! ASOLah! Aah! RE
SIm SOL RE
SIm SOL RE
Aah! ASImah! ASOLah! Aah! RE
Aah! ASImah! ASOLah! Aah! RE
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.