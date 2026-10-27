Més enLAmllà, darFArere del miratDOge, sempre LAmtu, vetFAllant la meva DOson. Més enLAmllà del FAvel d’aquest paisatDOge, sempre LAmtu, eFAterna en el meu DOmón.
REmEts la primaSOLvera que floFAreix, REmen les meves FAvides sempre hi SOLets.
DOI una tempesta m’arrosSOL/SIsega al teu costat, LAm inevitable com un SOLriu que acaba al FAmar, tots els camins es DOcreuen al teu SOLpas. DOI em deixo endur per un aSOL/SImor sincer i alat, LAm em fas senSOLtir la immensiFAtat, es dilueixen el DOtemps, la graveSOLtat.
REmI a cau d’orella et FAdic que la LAmpor s’enMImsorra entre els teus FAdits. REmDibuixant l’horitFAzó, una DOnit tomMI7bats sobre la sorLAmra, reLA#cords que el vent no esFAborra. SOL