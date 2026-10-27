Tots els camins (Acords)

Més enllà, darrere del miratge

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell refugi
sergi carbonell refugi
DO LAm FA DO

Més enLAmllà, darFArere del miratDOge,
sempre LAmtu, vetFAllant la meva DOson.
Més enLAmllà del FAvel d’aquest paisatDOge,
sempre LAmtu, eFAterna en el meu DOmón.

REmEts la primaSOLvera que floFAreix,
REmen les meves FAvides sempre hi SOLets.

DOI una tempesta m’arrosSOL/SIsega al teu costat, LAm
inevitable com un SOLriu que acaba al FAmar,
tots els camins es DOcreuen al teu SOLpas.
DOI em deixo endur per un aSOL/SImor sincer i alat, LAm
em fas senSOLtir la immensiFAtat,
es dilueixen el DOtemps, la graveSOLtat.

REmI a cau d’orella et FAdic
que la LAmpor s’enMImsorra entre els teus FAdits.
REmDibuixant l’horitFAzó, una DOnit tomMI7bats sobre la sorLAmra,
reLA#cords que el vent no esFAborra. SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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