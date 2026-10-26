SIm LA SOL MIm



SIm Encara no m’ho LA crec

SOL i ja torn a ser a un sa MIm tèl·lit

que SIm fa voltes LA en línia SOL recta. MIm

SIm T’has fet desapa LA rèixer

SOL i jo he perdut sa MIm corba

i s’a SIm nestèsi LA a, i he plo SOL rat. MIm

SIm Necessit un LA centre de SOL gravetat, MIm

SIm necessit un RE atles d’es SOL pirals MIm

SIm que me dugui LA a conèixer i SOL a tancar

MIm una fo SIm noteca d’auri LA culars. SOL MIm

RE I que sonin SOL tots es motors

MIm d’impossibles a LA viadors,

RE que te duguin a SOL comprovar

MIm que es teus somnis LA són africans. RE



Mos esti LA màvem,

mos destros MIm sàvem mútuament ses vides, RE

mos acabà LA vem, mos fèiem compa SIm nyia,

mos cadu LA càvem, mos dedicà MIm vem

quasi sempre es di RE es,

mos sexu LA àvem, mos gastronomí SIm em.



LA SOL MIm



SIm Encara no m’ho LA crec

SOL i ja torn a ser a un sa MIm tèl·lit

que SIm fa voltes LA en línia SOL recta. MIm

SIm T’has fet desapa LA rèixer

SOL i jo he perdut sa MIm corba

i s’a SIm nestèsi LA a, i he plo SOL rat. MIm



RE Que s’encenguin es SOL aspersors, MIm

que mos reguin LA tots es codonys, RE

que no sé si SOL s’han de regar, MIm

perquè jo som LA més de la mar. RE



Mos esti LA màvem,

mos destros MIm sàvem mútuament ses vides, RE

mos aca LA bàvem, mos fèiem compa SIm nyia,

mos cadu LA càvem, mos dedicà MIm vem

quasi sempre es RE dies,

mos sexu LA àvem, mos gastrono SIm míem. LA SOL



RE I que sonin SOL tots es motors

MIm d’impossibles a LA viadors,

RE que te duguin a SOL comprovar

MIm que es teus somnis LA són africans. RE



Mos esti LA màvem,

mos destros MIm sàvem mútuament ses vides, RE

mos aca LA bàvem, mos fèiem compa SIm nyia,

mos cadu LA càvem, mos dedicà MIm vem

quasi sempre es RE dies,

mos sexu LA àvem, mos gastronomíem. SIm RE

Mos esti LA màvem,

mos destros MIm sàvem mútuament ses vides, RE

mos aca LA bàvem, mos fèiem compa SIm nyia,

mos cadu LA càvem, mos dedicà MIm vem

quasi sempre es di RE es,

mos sexu LA àvem, mos gastrono SIm míem.



LA SOL MIm



SIm