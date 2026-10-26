SImEncara no m’ho LAcrec SOLi ja torn a ser a un saMImtèl·lit que SImfa voltes LAen línia SOLrecta. MIm SImT’has fet desapaLArèixer SOLi jo he perdut sa MImcorba i s’aSImnestèsiLAa, i he ploSOLrat. MIm SImNecessit un LAcentre de SOLgravetat, MIm SImnecessit un REatles d’esSOLpirals MIm SImque me dugui LAa conèixer i SOLa tancar MImuna foSImnoteca d’auriLAculars. SOLMIm REI que sonin SOLtots es motors MImd’impossibles aLAviadors, REque te duguin a SOLcomprovar MImque es teus somnis LAsón africans. RE
Mos estiLAmàvem, mos destrosMImsàvem mútuament ses vides, RE mos acabàLAvem, mos fèiem compaSImnyia, mos caduLAcàvem, mos dedicàMImvem quasi sempre es diREes, mos sexuLAàvem, mos gastronomíSImem.
LASOLMIm
SImEncara no m’ho LAcrec SOLi ja torn a ser a un saMImtèl·lit que SImfa voltes LAen línia SOLrecta. MIm SImT’has fet desapaLArèixer SOLi jo he perdut sa MImcorba i s’aSImnestèsiLAa, i he ploSOLrat. MIm
REQue s’encenguin es SOLaspersors, MIm que mos reguin LAtots es codonys, RE que no sé si SOLs’han de regar, MIm perquè jo som LAmés de la mar. RE
Mos estiLAmàvem, mos destrosMImsàvem mútuament ses vides, RE mos acaLAbàvem, mos fèiem compaSImnyia, mos caduLAcàvem, mos dedicàMImvem quasi sempre es REdies, mos sexuLAàvem, mos gastronoSImmíem. LASOL
REI que sonin SOLtots es motors MImd’impossibles aLAviadors, REque te duguin a SOLcomprovar MImque es teus somnis LAsón africans. RE
Mos estiLAmàvem, mos destrosMImsàvem mútuament ses vides, RE mos acaLAbàvem, mos fèiem compaSImnyia, mos caduLAcàvem, mos dedicàMImvem quasi sempre es REdies, mos sexuLAàvem, mos gastronomíem. SImRE Mos estiLAmàvem, mos destrosMImsàvem mútuament ses vides, RE mos acaLAbàvem, mos fèiem compaSImnyia, mos caduLAcàvem, mos dedicàMImvem quasi sempre es diREes, mos sexuLAàvem, mos gastronoSImmíem.