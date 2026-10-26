Tots els motors (Acords)

Encara no m’ho crec

Acords Acords
Antònia Font
antonia font coser i cantar
antonia font coser i cantar
SIm LA SOL MIm

SImEncara no m’ho LAcrec
SOLi ja torn a ser a un saMImtèl·lit
que SImfa voltes LAen línia SOLrecta. MIm
SImT’has fet desapaLArèixer
SOLi jo he perdut sa MImcorba
i s’aSImnestèsiLAa, i he ploSOLrat. MIm
SImNecessit un LAcentre de SOLgravetat, MIm
SImnecessit un REatles d’esSOLpirals MIm
SImque me dugui LAa conèixer i SOLa tancar
MImuna foSImnoteca d’auriLAculars. SOL MIm
REI que sonin SOLtots es motors
MImd’impossibles aLAviadors,
REque te duguin a SOLcomprovar
MImque es teus somnis LAsón africans. RE

Mos estiLAmàvem,
mos destrosMImsàvem mútuament ses vides, RE
mos acabàLAvem, mos fèiem compaSImnyia,
mos caduLAcàvem, mos dedicàMImvem
quasi sempre es diREes,
mos sexuLAàvem, mos gastronomíSImem.

LA SOL MIm

SImEncara no m’ho LAcrec
SOLi ja torn a ser a un saMImtèl·lit
que SImfa voltes LAen línia SOLrecta. MIm
SImT’has fet desapaLArèixer
SOLi jo he perdut sa MImcorba
i s’aSImnestèsiLAa, i he ploSOLrat. MIm

REQue s’encenguin es SOLaspersors, MIm
que mos reguin LAtots es codonys, RE
que no sé si SOLs’han de regar, MIm
perquè jo som LAmés de la mar. RE

Mos estiLAmàvem,
mos destrosMImsàvem mútuament ses vides, RE
mos acaLAbàvem, mos fèiem compaSImnyia,
mos caduLAcàvem, mos dedicàMImvem
quasi sempre es REdies,
mos sexuLAàvem, mos gastronoSImmíem. LA SOL

REI que sonin SOLtots es motors
MImd’impossibles aLAviadors,
REque te duguin a SOLcomprovar
MImque es teus somnis LAsón africans. RE

Mos estiLAmàvem,
mos destrosMImsàvem mútuament ses vides, RE
mos acaLAbàvem, mos fèiem compaSImnyia,
mos caduLAcàvem, mos dedicàMImvem
quasi sempre es REdies,
mos sexuLAàvem, mos gastronomíem. SIm RE
Mos estiLAmàvem,
mos destrosMImsàvem mútuament ses vides, RE
mos acaLAbàvem, mos fèiem compaSImnyia,
mos caduLAcàvem, mos dedicàMImvem
quasi sempre es diREes,
mos sexuLAàvem, mos gastronoSImmíem.

LA SOL MIm

SIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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