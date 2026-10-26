Intro:
DO SOL MIm RE x2 SOLTots els sols són estrelles a la nit. RETots els crits han nascut del si LAmlenci.
Tot el que avui
DObrilla ahir va ser pols. SOLTots els dies acaben per fugir. RETots els reis són esclaus de per LAmvida.
Tot el que avui
DObrilla demà serà pols. LAmAixí que no et preocupis MImsi avui ho veus mig fosc. SOLHi ha dies que somies
i d’altres
REque no et ve la son. DOSentir que en la foscor SOLencara brilla més la llum. MImSentir com mor la por REquan som un crit a l'horitzó. REQuan som un crit a l'horitzó. SOLNo hi ha abisme que duri més que tu. RENo hi ha plor que t'inundi per LAmsempre.
Tot el que bri
DOllava demà hi tornarà. SOLNo hi ha dilema que no acabi en cançó. RENo hi ha presó per cap i LAmdea.
Tot el que no bri
DOlla potser ara ha d'esperar. LAmAixí que no et preocupis MImsi avui ho veus mig fosc. SOLHi ha dies que somies
i d’altres
REque no et ve la son. LAm DOSentir que en la foscor SOLencara brilla més la llum. MImSentir com mor la por REquan som un crit a l'horitzó. REQuan som un crit a l'horitzó. DO SOL MIm RE x2 DOSentir que en la foscor SOLencara brilla més la llum. MImSentir com mor la por REquan som un crit a l'horitzó. REQuan som un crit a l'horitzó. DO SOL MIm RE x2
Tot el que avui
Tot el que avui
i d’altres
Tot el que bri
Tot el que no bri
i d’altres