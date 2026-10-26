Tots els sols (Acords)

Tots els sols són estrelles a la nit

Acords Acords
Itaca Band
itaca band la lengua de los pajaros
itaca band la lengua de los pajaros
Intro: DO SOL MIm RE x2

SOLTots els sols són estrelles a la nit.
RETots els crits han nascut del siLAmlenci.
Tot el que avui DObrilla ahir va ser pols.

SOLTots els dies acaben per fugir.
RETots els reis són esclaus de per LAmvida.
Tot el que avui DObrilla demà serà pols.

LAmAixí que no et preocupis
MImsi avui ho veus mig fosc.
SOLHi ha dies que somies
i d’altres REque no et ve la son.

DOSentir que en la foscor
SOLencara brilla més la llum.
MImSentir com mor la por
REquan som un crit a l'horitzó.
REQuan som un crit a l'horitzó.

SOLNo hi ha abisme que duri més que tu.
RENo hi ha plor que t'inundi per LAmsempre.
Tot el que briDOllava demà hi tornarà.

SOLNo hi ha dilema que no acabi en cançó.
RENo hi ha presó per cap iLAmdea.
Tot el que no briDOlla potser ara ha d'esperar.

LAmAixí que no et preocupis
MImsi avui ho veus mig fosc.
SOLHi ha dies que somies
i d’altres REque no et ve la son.

LAm

DOSentir que en la foscor
SOLencara brilla més la llum.
MImSentir com mor la por
REquan som un crit a l'horitzó.
REQuan som un crit a l'horitzó.

DO SOL MIm RE x2

DOSentir que en la foscor
SOLencara brilla més la llum.
MImSentir com mor la por
REquan som un crit a l'horitzó.
REQuan som un crit a l'horitzó.

DO SOL MIm RE x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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