Tots menys tu (Acords)

Sempre buscant la frase o el vers

Acords Acords
Els Catarres
els catarres cancons 2011
els catarres cancons 2011
Sempre busDOcant la frase o el LAmvers,
la rima perSOLfecta que tanqui el proMImcés,
dibuiDOxem-li un sentit oLAmcult
per fer les deSOLlícies dels oients més MImastuts.

I de DOsobte cantem la canREçó
que tots espeSOLraven, tots menys DOtu.
Als teus ulls mai hi veig l'emoREció
que a tots emSOLbriaga, tots menys DOtu.
Tots SOL→menys LAmtu,
DOtots menys SOLtu.

Sempre neDOdant per un mar de LAmcors,
traçant una SOLruta que ens porti a algun MImlloc,
per no DOperdre'ns amb somnis proLAmfunds,
busquem el reSOLfugi en poemes abMImsurds.

I de DOsobte la música ens REmou
a un lloc més aSOLmable, tots menys DOtu.
Tu et quedes mirant-nos a REtots
emprendre el SOLviatge, sense DOtu.
SOL→Sense LAmtu,
DOsense SOLtu.
SOL7Un, dos, tres, qua…

DOUooSI7ooooMImo! Com SOLmés a prop, més MImlluny;
com REmés ras, més aSOLmunt. SOL7
DOUooSI7ooooMImo! Que SOLfreda aquesta MImllum!
Que REdolç el teu perSOLfum! SOL7

DO SI7 MIm SOL MIm RE SOL SOL7
DO SI7 MIm SOL MIm RE DO
LAm DO→ DO/SOL→ SOL

Sempre exisDOteix el neguit i la LAmpor,
però el pànic esSOLcènic sols dura uns seMImgons.
I és veriDOtat, virtuosos no LAmsom,
però tot el que SOLfem ho fem amb aMImmor.

I de DOsobte cantem la canREçó
que tots espeSOLraven, tots menys DOtu.
Als teus ulls mai hi veig l'emoREció
que a tots emSOLbriaga, tots menys DOtu.
Tots SOL→menys LAmtu,
DOtots menys SOLtu.

DOUooSI7ooooMImo! Com SOLmés a prop, més MImlluny;
com REmés ras, més aSOLmunt. SOL7
DOUooSI7ooooMImo! Que SOLfreda aquesta MImllum!
Que REdolç el teu perSOLfum! SOL7
DOUooSI7ooooMImo! Com SOLmés a prop, més MImlluny;
com REmés ras, més aSOLmunt. SOL7
DOUooSI7ooooMImo! Que SOLfreda aquesta MImllum!
Que REdolç el teu perSOLfum! SOL7

LAm DO→ DO/SOL→ SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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