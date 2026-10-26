Sempre bus
DOcant la frase o el LAmvers,
la rima per
SOLfecta que tanqui el pro MImcés,
dibui
DOxem-li un sentit o LAmcult
per fer les de
SOLlícies dels oients més MImastuts.
I de
DOsobte cantem la can REçó
que tots espe
SOLraven, tots menys DOtu.
Als teus ulls mai hi veig l'emo
REció
que a tots em
SOLbriaga, tots menys DOtu.
Tots
SOL→menys LAmtu, DOtots menys SOLtu.
Sempre ne
DOdant per un mar de LAmcors,
traçant una
SOLruta que ens porti a algun MImlloc,
per no
DOperdre'ns amb somnis pro LAmfunds,
busquem el re
SOLfugi en poemes ab MImsurds.
I de
DOsobte la música ens REmou
a un lloc més a
SOLmable, tots menys DOtu.
Tu et quedes mirant-nos a
REtots
emprendre el
SOLviatge, sense DOtu. SOL→Sense LAmtu, DOsense SOLtu. SOL7Un, dos, tres, qua… DOUoo SI7oooo MImo! Com SOLmés a prop, més MImlluny;
com
REmés ras, més a SOLmunt. SOL7 DOUoo SI7oooo MImo! Que SOLfreda aquesta MImllum!
Que
REdolç el teu per SOLfum! SOL7 DO SI7 MIm SOL MIm RE SOL SOL7 DO SI7 MIm SOL MIm RE DO LAm DO→ DO/ SOL→ SOL
Sempre exis
DOteix el neguit i la LAmpor,
però el pànic es
SOLcènic sols dura uns se MImgons.
I és veri
DOtat, virtuosos no LAmsom,
però tot el que
SOLfem ho fem amb a MImmor.
I de
DOsobte cantem la can REçó
que tots espe
SOLraven, tots menys DOtu.
Als teus ulls mai hi veig l'emo
REció
que a tots em
SOLbriaga, tots menys DOtu.
Tots
SOL→menys LAmtu, DOtots menys SOLtu. DOUoo SI7oooo MImo! Com SOLmés a prop, més MImlluny;
com
REmés ras, més a SOLmunt. SOL7 DOUoo SI7oooo MImo! Que SOLfreda aquesta MImllum!
Que
REdolç el teu per SOLfum! SOL7 DOUoo SI7oooo MImo! Com SOLmés a prop, més MImlluny;
com
REmés ras, més a SOLmunt. SOL7 DOUoo SI7oooo MImo! Que SOLfreda aquesta MImllum!
Que
REdolç el teu per SOLfum! SOL7 LAm DO→ DO/ SOL→ SOL
la rima per
dibui
per fer les de
I de
que tots espe
Als teus ulls mai hi veig l'emo
que a tots em
Tots
Sempre ne
traçant una
per no
busquem el re
I de
a un lloc més a
Tu et quedes mirant-nos a
emprendre el
com
Que
Sempre exis
però el pànic es
I és veri
però tot el que
I de
que tots espe
Als teus ulls mai hi veig l'emo
que a tots em
Tots
com
Que
com
Que