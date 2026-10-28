MISom la barreja de molts ingredients, com la recepta d'un SOL#mestre cuiner, LAtots amb el nostre toc original, SIgranets de sucre i granets de sal. MINo vulguis mai semblar el que no ets, creient que així agradaSOL#ràs molt més. LANomés et cal saber que ets especial, SIets únic i com tu no n'hi ha cap. LAmMira SIdintre teu, LAma veure què SIhi veus.
MITots som súpers, DO#mtots som grans, LAsiguem petits o MIgegants, SOL#tots som tan oDO#riginals, no hi troLAbareu pas dos d'iSIguals. MITots som súpers, DO#mtots som grans, LAsiguem petits o MIgegants, SOL#tots som tan oDO#riginals, no hi troLAbareu pas dos d'iSIguals.
LAmMira SIdintre teu, LAma veure què SIhi veus. MIHi ha cordills i motors, un sac que amb records, també hi pots trobar un SOL#tros d'entrepà, un LApot de colors ple de somnis i pols, SIguardada del cor la clau de l'amor LAmi goSItes d'orgull LAmper DOfer brillar els SOLulls.
MITots som súpers, DO#mtots som grans, LAsiguem petits o MIgegants, SOL#tots som tan oDO#riginals, no hi troLAbareu pas dos d'iSIguals. MITots som súpers, DO#mtots som grans, LAsiguem petits o MIgegants, SOL#tots som tan oDO#riginals, no hi troLAbareu pas dos d'iSIguals.
MISOL#LASOLMISOL#LASOL
MITots som súpers, DO#mtots som grans, LAsiguem petits o MIgegants, SOL#tots som tan oDO#riginals, no hi troLAbareu pas dos d'iSIguals. MITots som súpers, DO#mtots som grans, LAsiguem petits o MIgegants, SOL#tots som tan oDO#riginals, no hi troLAbareu pas SIdos d'iMIguals.