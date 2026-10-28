Tots som súpers (Acords)

Som la barreja de molts ingredients

Acords Acords
Super3
super3 el musical
super3 el musical
MI

MISom la barreja de molts ingredients,
com la recepta d'un SOL#mestre cuiner,
LAtots amb el nostre toc original,
SIgranets de sucre i granets de sal.
MINo vulguis mai semblar el que no ets,
creient que així agradaSOL#ràs molt més.
LANomés et cal saber que ets especial,
SIets únic i com tu no n'hi ha cap.
LAmMira SIdintre teu, LAma veure què SIhi veus.

MITots som súpers, DO#mtots som grans,
LAsiguem petits o MIgegants,
SOL#tots som tan oDO#riginals,
no hi troLAbareu pas dos d'iSIguals.
MITots som súpers, DO#mtots som grans,
LAsiguem petits o MIgegants,
SOL#tots som tan oDO#riginals,
no hi troLAbareu pas dos d'iSIguals.

LAmMira SIdintre teu, LAma veure què SIhi veus.
MIHi ha cordills i motors, un sac que amb records,
també hi pots trobar un SOL#tros d'entrepà,
un LApot de colors ple de somnis i pols,
SIguardada del cor la clau de l'amor
LAmi goSItes d'orgull LAmper DOfer brillar els SOLulls.

MITots som súpers, DO#mtots som grans,
LAsiguem petits o MIgegants,
SOL#tots som tan oDO#riginals,
no hi troLAbareu pas dos d'iSIguals.
MITots som súpers, DO#mtots som grans,
LAsiguem petits o MIgegants,
SOL#tots som tan oDO#riginals,
no hi troLAbareu pas dos d'iSIguals.

MI SOL# LA SOL MI SOL# LA SOL

MITots som súpers, DO#mtots som grans,
LAsiguem petits o MIgegants,
SOL#tots som tan oDO#riginals,
no hi troLAbareu pas dos d'iSIguals.
MITots som súpers, DO#mtots som grans,
LAsiguem petits o MIgegants,
SOL#tots som tan oDO#riginals,
no hi troLAbareu pas SIdos d'iMIguals.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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