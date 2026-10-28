MI



MI Som la barreja de molts ingredients,

com la recepta d'un SOL# mestre cuiner,

LA tots amb el nostre toc original,

SI granets de sucre i granets de sal.

MI No vulguis mai semblar el que no ets,

creient que així agrada SOL# ràs molt més.

LA Només et cal saber que ets especial,

SI ets únic i com tu no n'hi ha cap.

LAm Mira SI dintre teu, LAm a veure què SI hi veus.



MI Tots som súpers, DO#m tots som grans,

LA siguem petits o MI gegants,

SOL# tots som tan o DO# riginals,

no hi tro LA bareu pas dos d'i SI guals.

MI Tots som súpers, DO#m tots som grans,

LA siguem petits o MI gegants,

SOL# tots som tan o DO# riginals,

no hi tro LA bareu pas dos d'i SI guals.



LAm Mira SI dintre teu, LAm a veure què SI hi veus.

MI Hi ha cordills i motors, un sac que amb records,

també hi pots trobar un SOL# tros d'entrepà,

un LA pot de colors ple de somnis i pols,

SI guardada del cor la clau de l'amor

LAm i go SI tes d'orgull LAm per DO fer brillar els SOL ulls.



MI Tots som súpers, DO#m tots som grans,

LA siguem petits o MI gegants,

SOL# tots som tan o DO# riginals,

no hi tro LA bareu pas dos d'i SI guals.

MI Tots som súpers, DO#m tots som grans,

LA siguem petits o MI gegants,

SOL# tots som tan o DO# riginals,

no hi tro LA bareu pas dos d'i SI guals.



MI SOL# LA SOL MI SOL# LA SOL



MI Tots som súpers, DO#m tots som grans,

LA siguem petits o MI gegants,

SOL# tots som tan o DO# riginals,

no hi tro LA bareu pas dos d'i SI guals.

MI Tots som súpers, DO#m tots som grans,

LA siguem petits o MI gegants,

SOL# tots som tan o DO# riginals,

no hi tro LA bareu pas SI dos d'i MI guals.