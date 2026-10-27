DOREmDOREm Vaig viuDOre un temps a la panxa del REmbou sense enDOtendre el cant dels oREmcells. ReDOcordo l’avi que escampava contes REm sobre trafiDOcants de REmsomnis. A pleFAna SOLllum, sense LAmvergonyes, es duia a DOterme FAl’intercanvi. Res ja SOLno era tan LAmimporSOLsus4tant per ells.
AqueDOlla història va girar el meu REmmón: paDOraules, faules o contes? REm DOCanviar el passat resulta REmmolt confús DOquan hi ha un record ancorat. REm A pleFAna llum, SOLsense verLAmgonyes, es duia a DOterme FAl’intercanvi. Res ja SOLno era tan LAmimporSOLsus4tant per ells.
TrafiDOquen amb FAsomnis SOLun vesFApre DOqualsevol FAdel SOLmes d’aFAbril. Parlen de DO→FAsomnis SOLasseFAguts al DObalcó FAd’un nou SOLdestí. FA
DOREmDOREm
Les DOseves armes eren indefenREmses. Al DOvent la rosa, al cel un lliREmbre. El DOblanc dels ulls es tornava REmcristal·lí quan DOles seves veus es descobriREmen. A pleFAna SOLllum, sense LAmvergonyes, es duia a DOterme FAl’intercanvi. Res ja SOLno era tan LAmimporSOLsus4tant per ells.
TrafiDOquen amb FAsomnis SOLun vesFApre DOqualsevol FAdel SOLmes d’aFAbril. Parlen de DO→FAsomnis SOLasseFAguts al DObalcó FAd’un nou SOLdestí. FA
SI♭Un instant de contacte entre aquells dos còmplices FA LAmque traçaven DOl’endemà. SI♭Dues mans són innocents si el regust d’aquesta esFAtona REmfa latent el SOLdesenSOL7llaç.
TrafiDOquen amb FAsomnis SOLun vesFApre DOqualsevol FAdel SOLmes d’aFAbril. Parlen de DO→FAsomnis SOLasseFAguts al DObalcó FAd’un nou SOLdestí. FA