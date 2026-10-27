Traficants de somnis (Acords)

Vaig viure un temps a la panxa del bou

Acords Acords
La Folie
la folie traficants de somnis
la folie traficants de somnis
DO REm DO REm
Vaig viuDOre un temps a la panxa del REmbou
sense enDOtendre el cant dels oREmcells.
ReDOcordo l’avi que escampava contes REm
sobre trafiDOcants de REmsomnis.
A pleFAna SOLllum, sense LAmvergonyes,
es duia a DOterme FAl’intercanvi.
Res ja SOLno era tan LAmimporSOLsus4tant per ells.

AqueDOlla història va girar el meu REmmón:
paDOraules, faules o contes? REm
DOCanviar el passat resulta REmmolt confús
DOquan hi ha un record ancorat. REm
A pleFAna llum, SOLsense verLAmgonyes,
es duia a DOterme FAl’intercanvi.
Res ja SOLno era tan LAmimporSOLsus4tant per ells.

TrafiDOquen amb FAsomnis
SOLun vesFApre DOqualsevol FAdel SOLmes d’aFAbril.
Parlen de DO→FAsomnis
SOLasseFAguts al DObalcó FAd’un nou SOLdestí. FA

DO REm DO REm

Les DOseves armes eren indefenREmses.
Al DOvent la rosa, al cel un lliREmbre.
El DOblanc dels ulls es tornava REmcristal·lí
quan DOles seves veus es descobriREmen.
A pleFAna SOLllum, sense LAmvergonyes,
es duia a DOterme FAl’intercanvi.
Res ja SOLno era tan LAmimporSOLsus4tant per ells.

TrafiDOquen amb FAsomnis
SOLun vesFApre DOqualsevol FAdel SOLmes d’aFAbril.
Parlen de DO→FAsomnis
SOLasseFAguts al DObalcó FAd’un nou SOLdestí. FA

SI♭Un instant de contacte
entre aquells dos còmplices FA
LAmque traçaven DOl’endemà.
SI♭Dues mans són innocents
si el regust d’aquesta esFAtona
REmfa latent el SOLdesenSOL7llaç.

TrafiDOquen amb FAsomnis
SOLun vesFApre DOqualsevol FAdel SOLmes d’aFAbril.
Parlen de DO→FAsomnis
SOLasseFAguts al DObalcó FAd’un nou SOLdestí. FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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