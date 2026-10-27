RE SIm7 DOsus9
REVaig SIm7tan DOsus9fumat…
REque SIm7m'excita qualsevol cosa que em diguis amb carinyo i DOsus9amor.
REVaig SIm7tan DOsus9fumat…
REque SIm7em menjaria mil coses que no et puc dir, però ja DOsus9ho saps…
SOL SIm SI6 DO
REVaig SIm7tan DOsus9fumat…
REque SIm7m'excita qualsevol cosa que em diguis amb carinyo i DOsus9amor.
REVaig SIm7tan DOsus9fumat…
REque SIm7em posa qualsevol cançó DOsus9de rock.
SOLDalt SImal SI6cel. DO
SOLHi veig SImun SI6nen, DO
SOL SIm SI6 DO gira, gira, gira, gira, gira cap amunt.
SOL SIm SI6 DO Gira, gira, gira, gira, gira cap amunt.
REVaig SIm7tan DOsus9fumat.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.