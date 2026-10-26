Uns ulls et canvien el
LAdia,
una mirada, un som
FA#mriure.
És un instant, un mo
REment,
i ja ho veus tot dife
MIrent
i el cos se t'omple de
LAvida.
De cop torna l'ale
LAgria,
has remuntat la par
FA#mtida
i allò que et va preocu
REpar
de cop passa a segon
MIpla
i ara desprens ener
LAgia. FA#m RE LA FA#m RE MI LAQuan caus FA#mal pou, REvols comen MIçar de nou, LAbusques FA#mcolors REi tot ho MIpintes LAfosc.
Quan més
FA#mavall, REmenys força MIper lluitar, LAfins que un FA#mdetall REde cop et pot MIcanvi LAar.
Uns ulls et canvien el
LAdia,
una mirada, un som
FA#mriure.
És un instant, un mo
REment,
i ja ho veus tot dife
MIrent
i el cos se t'omple de
LAvida.
De cop torna l'ale
LAgria,
has remuntat la par
FA#mtida
i allò que et va preocu
REpar
de cop passa a segon
MIpla
i ara desprens ener
LAgia. FA#mAgafa forces i cri REda! LAEncén un foc sobre el gel. FA#mLa vida et regala RErà instants al MIcel. LAPerdut FA#mpensant, REde cop ar MIriba algú, LAel de FA#mtonant REper tornar a MIcreure en LAtu. REEl detonant per creure en MItu.
Uns ulls et canvien el
LAdia,
una mirada, un som
FA#mriure.
És un instant, un mo
REment,
i ja ho veus tot dife
MIrent
i el cos se t'omple de
LAvida.
De cop torna l'ale
LAgria,
has remuntat la par
FA#mtida
i allò que et va preocu
REpar
de cop passa a segon
MIpla
i ara desprens ener
LAgia. FA#mAgafa forces i cri REda! LAEncén un foc sobre el gel. FA#mLa vida et regala RErà instants al MIcel. FA#mLa vida et regala RErà instants al MIcel. LA
una mirada, un som
És un instant, un mo
i ja ho veus tot dife
i el cos se t'omple de
De cop torna l'ale
has remuntat la par
i allò que et va preocu
de cop passa a segon
i ara desprens ener
Quan més
Uns ulls et canvien el
una mirada, un som
És un instant, un mo
i ja ho veus tot dife
i el cos se t'omple de
De cop torna l'ale
has remuntat la par
i allò que et va preocu
de cop passa a segon
i ara desprens ener
Uns ulls et canvien el
una mirada, un som
És un instant, un mo
i ja ho veus tot dife
i el cos se t'omple de
De cop torna l'ale
has remuntat la par
i allò que et va preocu
de cop passa a segon
i ara desprens ener