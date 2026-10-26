Transmets energia (Acords)

Uns ulls et canvien el dia

Acords Acords
Buhos
buhos la gran vida
buhos la gran vida
Uns ulls et canvien el LAdia,
una mirada, un somFA#mriure.
És un instant, un moREment,
i ja ho veus tot difeMIrent
i el cos se t'omple de LAvida.

De cop torna l'aleLAgria,
has remuntat la parFA#mtida
i allò que et va preocuREpar
de cop passa a segon MIpla
i ara desprens enerLAgia.

FA#m RE LA
FA#m RE MI

LAQuan caus FA#mal pou,
REvols comenMIçar de nou,
LAbusques FA#mcolors
REi tot ho MIpintes LAfosc.
Quan més FA#mavall,
REmenys força MIper lluitar,
LAfins que un FA#mdetall
REde cop et pot MIcanviLAar.

Uns ulls et canvien el LAdia,
una mirada, un somFA#mriure.
És un instant, un moREment,
i ja ho veus tot difeMIrent
i el cos se t'omple de LAvida.

De cop torna l'aleLAgria,
has remuntat la parFA#mtida
i allò que et va preocuREpar
de cop passa a segon MIpla
i ara desprens enerLAgia.

FA#mAgafa forces i criREda!
LAEncén un foc sobre el gel.
FA#mLa vida et regalaRErà instants al MIcel.

LAPerdut FA#mpensant,
REde cop arMIriba algú,
LAel deFA#mtonant
REper tornar a MIcreure en LAtu.
REEl detonant per creure en MItu.

Uns ulls et canvien el LAdia,
una mirada, un somFA#mriure.
És un instant, un moREment,
i ja ho veus tot difeMIrent
i el cos se t'omple de LAvida.

De cop torna l'aleLAgria,
has remuntat la parFA#mtida
i allò que et va preocuREpar
de cop passa a segon MIpla
i ara desprens enerLAgia.

FA#mAgafa forces i criREda!
LAEncén un foc sobre el gel.
FA#mLa vida et regalaRErà instants al MIcel.
FA#mLa vida et regalaRErà instants al MIcel.

LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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